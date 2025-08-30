일본 의원들, '간토 조선인 학살' 진상규명 요청

큰사진보기 ▲일본 야당 의원들의 간토대지진 당시 조선인 학살 진상 규명 요청을 보도하는 <아사히신문> ⓒ 아사히신문 관련사진보기

AD

일본 야당 국회의원들이 정부에 1923년 간토대지진 당시 자행된 조선인 학살 진상 규명을 요청했다.<아사히신문>과 <도쿄신문>에 따르면 30일 '간토대지진 조선인 학살을 검증하는 의원 모임'은 이시바 시게루 총리와 하야시 요시마사 관방장관에게 보내는 요청서를 전달했다. 모임은 "조선인 등을 학살해 유죄 판결이 나온 사건이 여러 건 있고, 그중에는 판결문이 현존하는 사건도 있다"라며 "적어도 간토대지진 때 조선인이 복수의 일본인으로부터 학살됐다는 사실은 부정할 수 없다"라고 밝혔다.요청서에는 ▲조선인 학살 관련된 국립공문서관과 외교사료관 등 정부가 보유한 자료를 다시 확인하고 내용을 검증하는 것 ▲지방자치단체나 지방경찰본부, 민간시설이 보유한 조선인 학살에 관련하는 자료를 수집해 내용을 검증하는 것 ▲검증 과정에서 관계국과 긴밀하게 협력하는 것 ▲이를 근거로 간토대지진 때 조선인이나 조선인으로 오인된 사람이 살해된 것을 정부가 공식 인정하는 것 ▲특정 민족을 대상으로 유사한 학살 사건이 발생하지 않도록 가짜 뉴스 대책을 포함한 구체적인 예방책을 강구하는 등 5개 사항이 담겼다.모임 대표를 맡은 일본 제1야당 입헌민주당 히라오카 히데오 의원은 요청서 전달 후 기자회견을 열고 "공생 사회를 구축하려면 재해가 발생했을 때 특정 민족을 대상으로 하는 비극이 일어나지 않도록 정부가 대응해야 한다"라고 밝혔다. 또한 "최근 사이타마현에서 쿠르드족 남성이 일본인 여중생을 성폭행한 사건으로 쿠르드족에 대한 협박이나 항의가 발생하고 있는 것을 간토대지진 때처럼 특정 민족을 대상으로 한 비극이 일어날 수 있는 정세가 되고 있다"라고 경고했다.그러나 요청서를 전달받은 아오키 가즈히코 관방 부장관이 학살 사실을 확인할 기록을 찾을 수 없다는 기존 정부 입장을 되풀이해서 "구체적인 진전이 없었다"라고 전했다.일본 간토 지방에서는 1923년 9월 1일 대지진으로 10만여 명이 사망했다. 이와 별도로 당시 일본 사회에는 '조선인이 우물에 독을 풀었다', '방화와 약탈을 저지르고 있다' 등의 헛소문이 퍼지면서 약 6천 명의 조선인과 800명의 중국인이 살해됐다. 일본에서는 조선인 학살 관련 공문서와 자료가 여러 건 발견됐으나, 일본 정부는 공식적으로 인정하지 않고 있다.한편, <아사히신문>은 이날 '지금이야말로 조선인 마주하는 자세를'이라는 사설에서 고이케 유리코 도쿄도 지사가 내달 1일 요코아미초 공원에서 열리는 간토 학살 조선인 추도식에 9년 연속으로 추도문을 보내지 않기로 한 것을 "지자체장으로서 전혀 납득할 수 없다"라고 비판했다.극우 성향의 고이케 지사는 일본군 위안부 강제연행과 조선인 강제징용, 간토대지진 당시 조선인 학살 등을 부인하고 있다.사설은 "자연재해로 인한 죽음과 사람의 손으로 빼앗은 생명은 다르다"라며 "이런 일이 다시 일어나지 않도록 결의를 나타내는 것도 공직자의 당연한 자세"라면서 지바, 사이타마현 지사가 추도문을 보낸 것을 언급했다. 이어 "정부는 사실 관계를 파악할 수 있는 기록이 없다며 애매한 답변을 반복하고 희생자 규모도 파악하고 있지 않아 역사의 말살로 이어질 수 있다"라며 "조사 후 사과도 검토해야 한다"라고 촉구했다.그러면서 "고이케 지사가 추도문 송부를 중지한 이후 역사적 사실에 의문을 나타내는 단체가 추도식 날에 모여 소란을 일으키기도 했다"라며 "다른 민족에게 대한 차별 행위를 막고, 편견과 차별을 없애는 것은 정치의 책임"이라고 강조했다.