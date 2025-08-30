미 법원, 2심도 "트럼프 상호관세 불법... 권한 넘었다"

큰사진보기 ▲미국 연방 항소법원의 '트럼프 관세' 기각 판결을 보도하는 AP통신 ⓒ AP 관련사진보기

AD

도널드 트럼프 미국 대통령이 전 세계 국가에 일방적으로 부과한 상호관세가 미국 2심 법원 판결에서도 기각됐다.워싱턴D.C. 연방순회항소법원은 29일(현지시각) 트럼프 대통령이 상호관세 부과 행정명령의 근거로 삼은 국제비상경제권한법(IEEPA)이 수입을 규제할 권한을 대통령에게 부여하지만, 관세를 부과할 권한까지 부여하지는 않는다고 판결했다. 이어 "의회가 IEEPA를 제정하면서 대통령에게 관세를 부과할 무제한적 권한을 주려고 했을 가능성은 낮아 보인다"라고 밝혔다.트럼프 대통령의 관세 부과 행정명령이 그의 법적 권한을 넘어선 것이라는 지난 5월 국제무역법원(USCIT)의 원심 판결을 인용한 것이다. 다만 트럼프 대통령에게 항소 기회를 제공하기 위해 10월 14일까지는 효력이 발생하지 않도록 했다.앞서 관세로 피해를 입은 미국 중소기업 5곳이 정부를 상대로 소송을 제기했고, 오리건주를 비롯한 12개 주도 소송에 가세하자 국제무역법원은 관세를 부과할 배타적 권한은 의회에 있다면서 이들의 손을 들어줬다. 다만 자동차와 철강 등 IEEPA가 아닌 '무역확장법 232조'를 근거로 국가 안보 차원에서 부과한 품목별 관세는 이번 판결에서 제외된다.AP통신은 "법원은 트럼프 대통령이 미국의 오랜 무역적자를 비상사태로 선포하고 지구상 거의 모든 국가에 광범위한 관세를 부과한 것은 지나치다고 판결했다"라며 "이 판결은 트럼프 대통령에게 큰 좌절"이라고 전했다.미 법무부 소송 변호사를 지낸 애슐리 에이커스는 "기존 무역 협정이 자동으로 파기되지는 않지만, 트럼프 행정부의 협상 전략이 흔들릴 수 있다"라며 "다른 나라 정부가 관세 부과에 저항하고, 기존 협정의 이행을 지연시키거나, 심지어 재협상을 요구할 수도 있다"라고 말했다.미 하원 세입위원회 민주당 간사 리처드 닐은 "이번 판결을 법치주의, 헌법, 그리고 트럼프 행정부의 무역 정책으로 피해를 본 미국 가정들을 위한 승리"라며 "관세 권한은 의회에 있으며 트럼프 대통령을 비롯한 어떤 대통령도 자신에게 없는 권한을 만들어낼 수는 없다"라고 지적했다.하지만 트럼프 대통령은 재판부를 향해 "매우 당파적"이라면서 "모든 관세는 여전히 유효하다"라고 자신의 소셜미디어에 적었다. 그러면서 "이들 관세가 사라진다면 국가에 완전한 재앙이 될 것"이라면서 "미국은 더 이상 거대한 무역적자, 다른 나라들이 부과하는 불공정한 관세 및 비관세 장벽을 감내하지 않겠다"라고 주장했다.또한 "대법원의 도움 아래 우리는 관세를 나라에 이익이 되도록 사용할 것"이라면서 대법원에 상고하겠다는 뜻을 나타냈다.다만 로이터통신은 "6대 3으로 보수 성향이 강한 대법원이 트럼프 대통령의 정책에 유리한 판결을 여러 차례 내렸지만, 최근에는 대통령이 새로운 권한을 만들기 위해 기존 법률을 광범위하게 해석하는 것에 적대적인 태도를 보이고 있다"라고 전했다.