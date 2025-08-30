거제 해상 낚시어선 충돌, 1척 전복 ... 승선원 19명 모두 구조

큰사진보기 ▲거제도 해상 낚시어선 충돌 사고 발생. ⓒ 창원해양경찰서 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲거제도 해상 낚시어선 충돌 사고 발생. ⓒ 창원해양경찰서 관련사진보기

경남 거제 앞 바다에서 낚시어선이 충돌해 1척이 전복되었다. 어선에 타고 있던 19명은 모두 구조되어 인명 피해는 없다.창원해양경찰서(서장 옥창묵)는 30일 오전 5시 18경 거제시 양지암취 북동방 1해리해상에서 낚시어선 ㄱ호와 ㄴ호가 충돌해 긴급구조했다고 밝혔다.진해 선적 9톤급 ㄱ호에는 19명, 거제 선적 4톤급 ㄴ호에는 3명이 타고 있었다.창원해경는 이날 오전 5시 18분경 조난신고를 통해 통영해경을 경유하여 창원해경 종합상황실로 접수 되었다고 전했다.신고를 접수한 창원해경은 즉시 경비함정, 연안구조정, 창원구조대를 현장으로 급파했다. 주변에 있돈 어선 ㄷ호가 ㄱ호의 승선원 19명을 전원 구조했고, 나머지 6명은 인근에 있던 다른 어선에서 구조했다.해경은 현장에 도착한 경비함정에 이들을 승선시켜 각각 거제시 외포항에 입항조치 하였다.낚시어선 ㄱ호는 선체가 전복되었고, ㄴ호는 운항이 가능한 상태다.해경은 "선장과 승선원 등의 진술을 토대로 정확한 사고경위를 조사하고 있다"라고 밝혔다.