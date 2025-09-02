변기 청소 이렇게 하다가는 응급실 갑니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲화학제품을 사용할 때는 주의사항을 꼭 읽어야한다. ⓒ giorgiotrovato on Unsplash 관련사진보기

AD

"해독제는 따로 없고 산소 치료와 어지럼증을 가라앉히는 링거를 맞아봅시다. 심전도 검사와 폐 검사 그리고 피검사를 할 겁니다."

"검사 결과 아무런 이상 없으니 약만 받아서 귀가하시면 됩니다."

주의사항

1.부식이나 변색의 우려가 있으므로 스테인레스를 포함한 어떤 금속 재질에도 사용을 금합니다.

2. 요석제거제는 시멘트나 대리석을 부식시킬 수 있습니다.

3. 눈이나 피부에 제품이 묻지 않도록 꼭 장갑 등의 보호구를 착용하고 사용하세요.

4. 제품이 피부에 묻은 경우 흐르는 물로 충분히 씻어 주세요.



사용방법 : 양변기 사용시 양변기 뒤쪽 레버를 잠근 후 물을 내려 물을 제거해 준 뒤 물이 있던 곳에 요석제 500미리 정도를 부어주고 붓을 이용하여 골고루 도포한 후 5분 이상 방치한 뒤 브러쉬를 이용하여 오염된 부분을 제거한 뒤 흐르는 물로 깨끗이 헹구어 주세요.

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치 스토리에도 실립니다.

화장실은 아무리 잘 청소해도 곰팡이가 생기거나 물 때가 자주 낀다. 얼마 전부터 변기에 까만 줄이 생겨 볼 때마다 눈살을 찌푸리게 되었다. 청소 솔로 문질러도 때가 없어지지 않고 그대로였다. 인터넷으로 검색하여 초강력 요석(변기나 소변기에 쌓인 단단한 오줌 성분 덩어리) 클리너와 락스를 주문하였다. 마침 주문한 물품이 도착하였다.남편이 오후에 출근하자마자 화장실로 들어갔다. 먼저 물에 락스를 희석하여 바닥 전체에 골고루 부었다. 얼마의 시간이 흐른 뒤 깨끗한 물로 바닥을 헹구었다. 그랬더니 더러웠던 바닥이 깨끗해지고 물 때도 벗겨나갔다.내친김에 변기 속에 요석 클리너를 조금 부었다. 락스를 같이 넣으면 더 깨끗해지겠다는 생각이 들었다. 물에 희석하지 않은 락스 원액을 변기에 붓자 노란 물이 변기 전체를 뒤덮었다. 냄새가 조금 나는 것 같아 뚜껑을 잠시 덮어 두었다.몇 분이 흐른 후에 물을 내리고 뚜껑을 여는 순간 아주 독한 냄새가 화장실에 가득 퍼졌다. 그때 양치를 하던 중이어서 끝내고 나오려고 했지만, 냄새가 너무 역하여 나도 모르게 거실로 뛰쳐나왔다.서둘러 주방 싱크대에서 양치를 끝냈지만, 목이 타들어 가는 듯한 통증과 어지럼증이 몰려왔다.거실을 이리저리 왔다 갔다 하면 괜찮아지겠지 싶었는데 오히려 더 심해졌고 들숨이 쉬어지질 않았다. 잠시 바깥에서 맑은 공기를 마시면 괜찮을까 해서 바깥으로 나갔다. 가슴과 목이 아프고 어지럼증은 더욱 심해졌다.이러다가 큰일 날 수도 있겠다 싶어 다시 집으로 들어와 119에 전화를 했다. 응급조치라도 받고 싶은 마음에서였다. 응급상황실에서는 가스를 마신 것 같으니 당장 구급차를 보내주겠다고 하였다. 집 안에 있지 말고 바깥에서 기다리라는 당부도 잊지 않았다. 겨우 웃옷을 하나 찾아 걸치고 카드와 스마트폰을 챙겨서 나왔다.잠시 후 구급차가 요란한 소리를 내며 도착했다. 구조대원이 간단하게 혈압, 당뇨, 열을 재었다. 그리고는 기본 인적 사항과 어쩌다가 이런 사고가 났는지를 상세히 물었다. 보호자가 꼭 있어야 한다는데 당장 부를 만한 사람도 없었다. 그리 급한 일도 아닌데 회사에서 일하고 있는 가족들에게 폐를 끼치고 싶지 않았다.응급 구조사는 집에서 가장 가까운 병원으로 전화를 하여 나의 상태를 전하였지만 거절당했다. 다음 병원은 S병원이었다. 다행히 그 병원에서는 나를 받아준다고 하였다. 구급차는 다시 다급한 사이렌 소리를 내며 병원으로 출발하였다. 목이 타들어 가고 숨쉬기도 곤란했다.S병원에 도착해서 또 간단한 질문과 검사를 하고 나서야 겨우 응급실로 들어갈 수 있었다. 응급 구조사 두 분은 치료 잘 받고 가라고 하며 떠났고 나는 감사의 인사를 하였다. 응급 의사가 내 곁으로 다가왔다.간호사들이 신속하게 코로 산소를 주입하고 링거를 달았다. 검사를 마치고 시간이 좀 지나자 가슴과 목의 통증도 사그라들고 어지럼증도 줄어들었다. 두 시간 반 동안 치료를 받았다. 의사가 다시 왔다.약을 받아 들고 택시를 타고 집으로 오는 길에 오늘 큰일 날 뻔했다는 생각에 스스로 가슴을 쓸어내렸다. 집에 돌아와 세제에 적힌 주의사항을 확인해 보았다.락스와 함께 쓰면 안 된다는 내용은 없지만 검색해 보니 동시에 쓰는 것은 매우 위험하단다. 산성성분과 강알칼리성이 반응하면 인체에 치명적인 가스가 발생할 수 있다는 것. 이 일을 겪고 나니 앞으로 이런 화학 제품을 사용할 때는 주의사항을 꼭 확인하고 마스크와 고무장갑을 꼭 착용해야겠다. 나 같은 사람이 없길 바라는 마음으로 이 글을 쓴다.