"트럼프의 주한미군 땅 언급은 협상용 발언일 것"

큰사진보기 ▲왕선택 서강대 지식융합미디어대학 대우교수 ⓒ 이영광 관련사진보기

- 한미 정상회담 총평 부탁드립니다.

AD

- 선방했다는 표현도 많던데 선방보다는 성공인가요?

- 일각에선 합의된 것이 없지 않느냐는 지적도 나옵니다.

- 홀대론을 주장하는 목소리도 있는데, 어떻게 보시나요.

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴 DC 백악관 오벌오피스에서 열린 도널드 트럼프 미국 대통령과의 한미 정상회담에서 발언하고 있다. ⓒ AFP 연합뉴스 관련사진보기

- 정상회담이 열리기 전 많은 일이 있었잖아요. 조현 외교부 장관이 먼저 미국으로 날아갔죠. 그리고 정상회담 3시간 전 트럼프 대통령이 SNS에 글을 올리면서 술렁였어요.

- 이재명 대통령이 오벌오피스 리모델링 한 걸 칭찬 했잖아요. 준비한 걸까요?

- 이 대통령이 북한 원산에 트럼프 타워 짓고 거기서 골프 치게 해달라고 얘기했어요.

- 회담 도중 트럼프 대통령이 10월 경주에서 열리는 아태평양경제협력체(이하 APEC)에 참석하고 싶다고 했죠. 하지만 트럼프 대통령은 다자 회담 싫어하는 거로 알려져 있어요. APEC 참석 가능성 있을까요?

- 이번에 이재명 대통령이 안미경중은 옛날 얘기고 이제는 그렇게 안 하겠다고 하니 중국은 발끈했는데.

- 근데 중국과의 관계도 중요하잖아요.

- 회담 중에 트럼프 대통령이 주한미군 땅을 언급했잖아요.

- 그러면 앞으로 한미 관계는 어떻게 될까요?

덧붙이는 글 | 이 기사는 전북의소리에도 실립니다.이 기사는 전북의소리에도 실립니다.이 기사는 전북의소리에도 실립니다.

한국 시각으로 26일 새벽 미국 워싱턴에서 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 첫 정상회담이 열렸다. 정상회담이 열리기까지 우여곡절이 많았다. 회담 3시간 전엔 트럼프 대통령이 자신의 SNS에 논란이 될 만한 메시지를 올려 한바탕 술렁이기도 했다.하지만 정상회담이 열리자, 분위기는 반전됐고 SNS 글은 오해라고 트럼프 대통령이 밝혔다. 첫 한미 정상회담에 대해 평가해 보고자 지난달 28일 서울 경복궁역 근처에서 왕선택 서강대 지식융합미디어대학 대우교수를 만났다. 다음은 왕 교수와 나눈 일문일답."이번 정상회담은 어려울 것이란 전망이 많았습니다. 그러나 실제로는 매우 성공적으로 생각합니다. 이번 정상회담으로 한미 동맹이 더 견고해지고 발전할 수 있는 기반이 마련됐다고 생각합니다.""저는 대성공이라고 생각합니다. 제가 외교 문제를 전문적으로 관찰하고 논평한 지 24년 정도 되는데 김대중 대통령 이후 이렇게 성공적인 정상회담은 처음입니다. 이번 정상회담에 중요한 특징이 있어요. 이재명 대통령이 새로 취임했기 때문에 동맹국인 미국의 대통령과 상견례 의미로 회담하는 것이 필요한 절차였습니다.두 대통령이 과연 친밀한 관계 또 협력적 관계를 맺을 수 있을지 회담이 시작되기 전에는 불안하고 전망이 어두웠습니다. 그러나 그 두 사람의 개인적 신뢰 구축이나 협력 의지가 매우 긍정적이라는 게 확인이 됐습니다. 그것이 이번 회담의 목표였습니다.""이번 정상회담의 본질과 목표가 무엇인지에 대한 이해가 필요합니다. 이번 정상회담은 상견례입니다. 두 정상이 만나 협력 의지 확인하고 두 국가의 동맹 관계를 앞으로도 유지하고 발전시키겠다는 입장 공유하는 게 목표입니다.""매우 잘못된 논의라고 생각합니다. 정상회담은 형식과 수준을 기준으로 해서 4가지 단계로 구분합니다. 가장 높은 등급의 정상회담이 국빈 방문이고 그 다음이 공식 방문, 그다음이 공식 실무 방문, 그다음이 실무 방문입니다. 이번 방문은 실무 방문으로 제일 낮은 단계에 속합니다. 그러므로 실무 방문에 해당하는 의전이 진행됐습니다.여기에서 꼭 말씀드리고 싶은 것이 현대 외교에서 자유민주주의를 채택하는 선진 강대국은 외교 의전에서 허례허식을 생략합니다. 반대로 권위주의 국가들은 전통적인 외교에서 중시하는 의전 요소를 강조합니다. 대한민국과 미국은 자유민주주의를 채택하는 선진 강대국입니다. 이번에 대한민국이 미국과 처음으로 회담하면서 실무 방문을 채택한 것도 바로 허례허식을 생략하는 현대외교 추세를 추종했기 때문입니다. 그런 상황을 감안하면 의전상 홀대를 받은 사실은 없습니다.원래 정상적인 외교 실무 방문에서는 미국 정부 의전장이 나와서 공항에서 접대하는 게 맞습니다. 그런데 사전에 미국 쪽에서 의전장이 개인적인 사정이 생겨서 나갈 수 없으니, 부의전장으로 하여금 의전장 대리 직함 붙여서 의전을 담당해도 되겠는지 물어왔습니다. 현대 외교에서 선진 강대국끼리는 그런 요구 들어줄 가능성이 매우 높습니다. 이런 경우 선진 강대국은 의전 요소에 대해 실용주의를 강조하기 때문에 당연히 허락합니다.이번에 블레어하우스 가지 않았습니다. 보도 보면 미국에서 사전에 연락하기를 블레어하우스가 공사 중이어서 외빈을 수용할 수 없다면서 양해 요청이 왔어요. 공사 중인데 블레어하우스 고집하는 것은 말이 되지 않습니다. 의전으로 보면 블레어하우스가 중요한 것이 사실이지만 실용적으로 본다면 블레어하우스는 불편한 숙소입니다. 불편하다고 해도 블레어하우스를 갈 수 있으면 가야죠. 그러나 공사 중이었습니다. 그러면 근처 호텔로 가는 것은 당연합니다. 그 호텔은 블레어하우스만큼 외국 정상이 많이 묵는 곳이고 의전 홀대와 아무 상관 없습니다.""정상회담은 사전에 준비가 많이 돼야 되는데 준비 과정에서 갈등 요소가 나타난 것입니다. 그 문제가 뭔지는 나중에 이재명 대통령이 말했습니다. 미국 쪽에서 관세 협상에 대해서 국내 정치적으로 불만이 있어서 관세 협상 합의를 바꿔야 된다는 요구가 있었다는 것입니다. 농축산물 문제가 갈등 요소에 포함됐다고 합니다. 우리 정부 입장에서는 농축산물 추가 개방이 없다고 했는데, 미국에서 추가 개방을 회담 의제로 올린다는 조짐이 있었던 겁니다.강훈식 대통령실 비서실장도 날아갔습니다. 이것도 이례적입니다. 왜 갔을까? 그것도 사후적으로 이유가 알려졌습니다. 누군가 트럼프 대통령에게 이재명 대통령을 비방하는 내용의 근거 없는 정보를 올리기 때문에 이번 회담에서 트럼프 대통령이 이재명 대통령 압박할 것이라는 게 사전에 감지된 겁니다. 대응 방안을 모색하다가 트럼프 대통령을 설득할 수 있는 소통 채널로 양국 대통령 비서실장 채널을 구축하기로 한 것입니다.실제로 이번에 트럼프 대통령이 누군가로부터 잘못된 정보를 받았고, 자신의 소셜 미디어에 올렸는데, 그로 인해서 정상회담이 무산될 수 있는 위기가 조성됐습니다. 그때 바로 이 핫라인을 통해서 이 대통령 입장을 전한 겁니다. 그 이후 회담이 진행됐고, 회담 중에 트럼프 대통령은 이 대통령에 대해 자신이 제기한 험담이나 비방이 오해였다고 밝혔습니다.""준비했다고 생각합니다. 리모델링의 주제어가 황금입니다. 트럼프 대통령은 유럽의 최상급 박물관에서 과거 황제나 국왕의 공간이 황금으로 도배된 것에 주목한 것으로 보입니다. 트럼프 대통령은 백악관이 황금색으로 도배되지 않은 것에 대해서 불만이 있었다고 생각합니다. 그래서 황금색을 주제로 리모델링한 겁니다. 때문에 그 부분을 감지하고 이재명 대통령이 그 부분에 대해서 칭찬한 것입니다.""이 부분도 이재명 대통령이 이번 회담을 위해서 얼마나 많은 준비를 했는지 보여주는 대목이에요. 트럼프 대통령에게 환심을 사기 위한 다양한 생각을 했을 거예요. 골프 얘기, 김정은 얘기, 관세 협상에서 선물을 더 많이 준다고 말하는 방안, 조선업에 대한 얘기, 알래스카 LNG 사업 문제, 아니면 트럼프 가족에 대한 칭찬 등 다양한 후보들이 있었을 겁니다. 그것들을 종합적이고 통합적이고 포괄적으로 연결시키는 개념이 바로 피스메이커였다고 생각합니다.피스메이커 화두는 트럼프가 좋아할 수 있는 여러 가지 요소가 결합이 돼 있는 말이에요. 노벨평화상과 직결돼 있고, 김정은 위원장과의 회담도 직결돼 있습니다. 북미 정상회담은 트럼프 대통령에게 거대한 리얼리티쇼라는 점에서 흥분 유발하는 상상입니다. 골프는 트럼프 대통령이 골프광이어서 관심 끌 수 있습니다. 원산에 트럼프 타워를 짓는 것도 트럼프가 거부할 수 없는 매력 요소입니다. 그 모든 요소가 피스메이커라는 말과 직결돼 있습니다. 철저하게 준비한 결과라고 생각합니다.""잘 모르겠지만, 올 가능성이 크다고 생각합니다. 말씀하신 것처럼 트럼프는 APEC 정상회의 정도의 다자 회의는 자기가 가기에 좁다고 생각하는 거예요. 다자 회의에 가면 아무리 미국 대통령이라도 여러 정상 중의 한 명일 뿐입니다. 발언 순서에 따라서 발언해야 합니다. 그래서 트럼프는 APEC 정상회담에 자주 가지 않았습니다.그런데 이번에는 달라요. 시진핑 중국 주석이 올 가능성이 크기 때문입니다. 시진핑 주석과의 양자 회담으로 스포트라이트 욕구를 채울 수 있습니다. APEC 참석과 관련해 한국과 일본을 순방할 수 있다면 자기의 체면 유지하는 데 부족함이 없어요. 거기에다가 김정은 위원장과의 깜짝이벤트가 생겨날 수 있다면 본인이 좋아하는 리얼리티쇼를 다시 한번 한국에서 할 수 있는 거예요. 그런 시나리오를 상상해 보니 가고 싶다고 표현하는 것입니다.그러나 참석하지 않을 가능성도 여전히 존재합니다. 김정은 위원장과의 깜짝 회동이 안 될 수 있습니다. 시진핑 주석과의 만남도 꺼릴 수 있습니다. 관세 협상에서 미국이 중국에 밀리고 있습니다. 그래서 100% 가겠다고 약속하지 못했고, 이재명 대통령이 공개 회담에서 유쾌한 분위기 속에서 제안하니까 가고 싶다고 얘기한 것이겠죠.""그건 부분적으로 국제 정치 현실을 냉정하게 관찰한 내용이라고 보고요. 또 하나의 부분은 이재명 대통령의 이미지 관리 차원에서 과장된 표현도 있다고 생각합니다. 안미경중은 과거 2010년대에 나온 말입니다. 당시 중국과의 무역 규모가 미국과의 무역 규모보다 배가 많은 거예요. 그런데 중국과의 교역 규모는 2018년 정도에는 증가 추세가 꺾이기 시작했습니다. 반면에 미국과의 교역 규모는 꾸준하게 커지고 있어요. 그래서 교역 규모 차이를 보면 2018년 이후에는 차이가 감소하는 추세가 지속되고 있습니다. 그렇다면 10년 전에 안미경중이 맞다고 한다면 이제는 한미경미중, 또는 안미경미가 맞습니다. 사실 교역 규모를 제외한 나머지 경제 협력 요소, 즉 투자, 금융, 기술 협력 차원에서는 미국과의 협력 규모가 컸습니다. 그런 사정을 고려하면 안미경중을 할 수 없는 상황이라는 것입니다.두 번째 이미지 관리 문제가 있습니다. 미국에서 외교에 관여하는 엘리트들은 이재명 대통령을 오랫동안 친북, 친중, 좌경 세력으로 인식하고 있었어요. 그렇지만 이런 인식은 전혀 사실이 아닙니다. 이재명 대통령은 성남 시장이나 경기도지사를 하면서 시와 도에 도움이 되는 사업을 하기 위해 노심초사했고, 외교가 개입된 적이 많지 않습니다. 완전히 잘못된 프레임입니다. 그렇지만 현실적으로 존재하고 있습니다. 그래서 이재명 대통령은 이번 기회에 확실하게 나는 친중이나 친북이 아니고, 실용주의자라는 부분을 명확히 하기 위해 강경하게 표현한 거라고 생각합니다.""이재명 대통령이 반미친중이 아니라고 말하면서 반중이라고 말한 건 아닙니다. 기내 기자간담회에서 중국에 대해서 한 얘기가 있어요. 대한민국 외교는 한미동맹과 한미일 협력 중심으로 가지만, 중국과 절연할 수는 없다고 강조했습니다. 중국과 절연하지 않으면 친중이라고 말한다면 친중이라고 말했습니다. 중국이 이런 말에 대해 불쾌하게 생각할 필요는 없습니다.한국과 중국의 관계 재설정은 이제 시작입니다. 윤석열 전 대통령 시기에 한중 관계를 불필요하게, 그리고 과도하게 악화됐습니다. 이번에 대통령 특사단이 중국 방문 일정을 마치고 돌아왔습니다. 이제 경주 에이펙 정상회담에서 한중 정상회담이 이뤄질 것으로 보고 두 나라 관계 재설정을 하기 위한 협의를 해야 합니다.대한민국 외교는 한미동맹과 한미일 협력을 근간으로 해서 진행하되 중국과는 전략적 협력 동반자라는 차원에서 우호적이고 협력적 관계를 복원해야 할 것입니다. 그러므로 미국과는 동맹 차원에서 외교를 전개하고 중국과는 협력 동반자 차원에서 외교를 전개하면 균형 잡힌 외교가 전개될 것입니다.""트럼프 대통령의 말은 이렇습니다. 한국에서 말하기를 '한국은 미군에게 한국의 땅을 공여했다고 한다. 공여했다고 하는데 실제로는 이거는 임대한 것이고, 소유권을 넘겨준 건 아니다. 공여를 했다고 말하지 말고, 소유권을 아예 넘겨달라'고 말한 것입니다. 영어 표현으로 말장난했다고 생각합니다. 방위비 분담금 이야기 하면 한국은 미군기지 땅을 공여했다고 자랑하는데, 임대한 것을 갖고 너무 자랑하지 말고, 분담금 올려달라는 요구가 바닥에 깔려 있습니다. 그래서 이 발언은 협상용 발언이라고 생각합니다.""저는 이번 회담으로 한미 관계에 긍정적인 요소가 80% 이상이 됐다고 봅니다. 두 정상 간 협력 관계가 매우 긍정적으로 설정이 된 거예요. 그렇다면 한미 양국 국가 간에 있을 수 있는 갈등적 요소는 두 정상의 결단에 의해서 긍정적으로 해결될 가능성이 많아지는 거예요. 관세 협상 후속 조치나 동맹 현대화 모두 어려운 갈등 요소지만, 두 정상의 개인적 신뢰 구축으로 원만한 문제 해결 가능성이 획기적으로 커졌습니다.지금 상황을 비유해서 설명하면 7개 과목을 봐야 하는 학생이 1교시와 2교시에서 모두 100점 받았고, 곧 3교시를 봐야 하는 상황입니다. 지금까지 시험 잘 본 것에 대해서는 칭찬하는 것이 맞습니다. 다만 앞으로도 다섯 과목을 더 봐야하기 때문에 자만할 상황은 아니라는 말도 일리가 있습니다."