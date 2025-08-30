"진주성은 여름밤이 좋아요" ... 국가유산 야행 개막

큰사진보기 ▲8월 29일 저녁 진주성 김시민장군 동상 앞에서 열린 ‘진주 국가유산 야행' 개막 행사. ⓒ 진주시청 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲8월 29일 저녁 진주성 김시민장군 동상 앞에서 열린 ‘진주 국가유산 야행' 개막 행사. ⓒ 진주시청 관련사진보기

큰사진보기 ▲8월 29일 저녁 진주성 김시민장군 동상 앞에서 열린 ‘진주 국가유산 야행' 개막 행사. ⓒ 진주시청 관련사진보기

큰사진보기 ▲8월 29일 저녁 진주성 김시민장군 동상 앞에서 열린 ‘진주 국가유산 야행' 개막 행사. ⓒ 진주시청 관련사진보기

큰사진보기 ▲8월 29일 저녁 진주성 김시민장군 동상 앞에서 열린 ‘진주 국가유산 야행' 개막 행사. ⓒ 진주시청 관련사진보기

"여름에 진주성은 밤이 더 좋네요."진주시와 진주문화관광재단이 29일 저녁 진주성 김시민장군 동상 앞에서 열었던 '진주 국가유산 야행'(아래 '진주성 야행') 개막 행사에 시민들이 이같이 평가했다.진주시는 "올해 진주성 야행은 '화력조선, 진주성 총통의 기억'의 주제로, 국가유산의 현대적 활용 의미를 관람객들과 함께 재해석하고 우리 역사에 대한 자부심 고취를 위해 마련됐다"라고 설명했다.개막식에서는 공군의장대의 시범공연과 병마절도사가 진주성을 지켜낸 조선의 신무기 총통을 발사하는 상징의식을 선보였다. 올해로 4년 연속 열리는 행사다.참가자들은 영남포정사, 운주헌 터, 창렬사, 개천예술탑 등을 잇는 야간 탐방로를 걸었고, 진주검무, 신관용류 가야금산조 공연도 즐겼다.진주시는 "진주성 야행에서는, 진주 국가유산의 가치를 공유하고 폭넓은 공감을 확산하기 위해 전문배우가 초립동이로 분장해 재미있는 극과 해설을 통해 야행의 길잡이 역할을 하며 '진주성도를 따라서' 걸어보는 탐방로 체험이 관람객들에게 뜨거운 호응과 즐거움을 선사했다"라고 밝혔다.또 국립진주박물관은 야간개장을 연장했고, 주변에서는 다양한 체험마당, 무형유산 체험, 자유시장을 통해 참가자들이 살거리, 볼거리, 먹을거리, 체험거리를 함께 즐겼다.진주시는 "무엇보다도 진주성과 연계해 한여름밤 진주에 체류하는 야간관광 콘텐츠로 운영하고자 8월 숙박 할인 행사인 '진주 숙박'을 비롯해, '올빰야시장', '별밤 나들이' 등 다양한 야간관광 특화사업을 접목해 진행했다"라고 설명했다.조규일 진주시장은 "야간에 진주성의 아름다움을 더해 줄 다채로운 콘텐츠를 준비해 시민과 관광객들에게 진주의 역사·문화·관광에 대한 이미지를 높이고 우리 시가 야간 문화관광의 중심지로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 했다.