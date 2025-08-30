큰사진보기 ▲8월 29일 저녁에 열린 마산어시장축제 개막식. ⓒ 창원시청 관련사진보기

"마산어시장, 축제 열기로 활기를 되찾아요."창원시는 29일 오후 마산어시장 고객지원센터 특설무대에서 '제24회 마산어시장 축제' 개막식을 열고 전통시장에 활기를 불어넣고 있다고 30일 밝혔다.개막식은 국악 공연으로 시작됐으며, 장금용 창원시장 권한대행을 비롯해 시민·관광객 1000여 명이 참석했다.마산어시장축제는 마산의 대표 수산물인 전어 등 풍어를 기원하고, 신선한 수산물을 저렴하게 즐길 수 있는 지역 대표 먹을거리 행사다.마산어시장상인회(회장 천태문)가 주최·주관하며, 축제 기간 3일간 즉석경매, 지역가수 공연, 체험 프로그램 등 다양한 행사가 어시장 전역에서 펼쳐진다.천태문 상인회장은 "'가을전어 머리에는 깨가 서말'이라는 말이 나올 만큼 전어회와 구이 맛은 일품이다"며 "올해는 5000여 명이 방문해 어시장이 활기를 되찾았다"고 소감을 밝혔다.장금용 시장권한대행은 "마산어시장은 단순한 전통시장을 넘어 지역민의 삶과 역사가 깃든 공간"이라며 "이번 축제를 통해 시민과 관광객 모두가 전통시장의 매력을 다시 느끼길 바란다"고 밝혔다.마산어시장축제는 이날부터 사흘 동안 열린다.