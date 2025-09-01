케데헌 '골든' 공개된 곳, 코엑스 전광판에 그려 넣은 것

큰사진보기 ▲삼성해맞이공원에서 케데헌에 배경으로 나오는 곳을 그렸다. 왼쪽부터 청담대교, 자양역, 롯데월드타워, 잠실 올림픽 주경기장을 그리고 각각 말풍선을 달았다. ⓒ 오창환 관련사진보기

큰사진보기 ▲삼성해맞이 공원에서 바라본 광경. 화각이 넓어서 사진 두장으로 담았다. ⓒ 오창환 관련사진보기

큰사진보기 ▲코엑스 전광판, 헌트릭스 멤버를 그려넣었다. ⓒ 오창환 관련사진보기

큰사진보기 ▲공사로 분주한 코엑스 앞길. ⓒ 오창환 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울한방진흥센타 앞마당에는 큰 약탕기 조형물이 있다. 그 뒤로 같이 간 어반스케쳐들이 그림을 그리고 있다. ⓒ 오창환 관련사진보기

큰사진보기 ▲왼쪽은 삼성해맞이 공원에서 스케치 하는 모습이고 오른쪽은 서울 한방 진흥센터 스케치 모습 ⓒ 오창환 관련사진보기

넷플릭스 애니메이션 <케이팝 데몬 헌터스>(아래 케데헌)는 단순한 엔터테인먼트를 넘어 전 세계적 신드롬으로 번지고 있다. 한국에서만 이해될 것 같은 우리만의 감성이 오히려 전 세계의 감동으로 확장되는 현상은, 서구 문화를 주류로 생각하고 어린 시절을 살아온 나로서는 감개무량한 일이다.작품에 등장하는 곡들은 빌보드 차트에 오를 만큼 힘을 지녔고, 세계 각지의 팬들이 커버 영상을 올리며 함께 호흡한다. 애니메이션 속에서 악령과 맞서 싸우며 '혼문'을 지키는 헌트릭스의 작업이 현실 속에서는 팬덤의 노래로 이어지는 듯하다.케데헌이 특별한 또 다른 이유는, 극중 무대가 된 장소들이 실제 서울에 존재한다는 것이다. 잠실 올림픽 주경기장, 롯데월드타워, 명동 거리, 남산타워… 심지어 목욕탕이 있는 골목 같은 생활 공간까지. 나는 어반스케쳐로서, 우리가 즐겨 그리는 서울의 장소들이 애니메이션 속에서 멋지게 등장하고 전 세계 사람들에게 보여진다는 사실이 정말 흥미로웠다. 그렇다면, 가서 그려야지!서울 지하철 청담역에 내려서 한강 쪽으로 언덕 길을 조금 올라가면 삼성해맞이공원이 나온다. 공원은 더 할 수 없이 깔끔하게 조경되어 있고 작은 정자까지 있다. 지난 8월 18일 이곳을 찾았다. 새해 해맞이 행사 때는 많은 인파가 몰린다고 하는데 평소에는 동네 주민들만 오는 듯, 간간히 산책하는 사람들만 보였다. 그리고 탁 트인 조망이 인상적이었다.<케데헌>에 나오는 공간은 크게 두 부분인데 하나는 서울의 현대성과 발전상을 보여주는 강남 공간이고, 다른 하나는 서울의 전통을 나타내주는 강북 공간이다. 놀라운 건, 이곳에서는 애니메이션 속 강남 공간의 주요 무대가 한눈에 펼쳐진다는 것이다. 오른쪽에는 비행기에서 악귀의 공격을 물리친 헌트릭스가 무사히 도착해서 'How It's Done'을 공연하는 잠실올림픽 주경기장이 있다. 헌트릭스 숙소 자리로 추정되는 롯데월드타워도 있다.왼편으로 눈을 돌리면 청담대교가 보인다. 청담대교는 복층 교량으로 아래층은 지하철 7호선의 청담역과 자양역 사이를 잇는 철도교이고, 위층은 자동차 전용 도로다. 이런 입체적 공간이 헌트릭스와 악귀가 싸우는 역동적인 공간적 배경을 이룬다. 청담대교가 닿는 곳이 자양역인데 자양역의 옛 이름이 뚝섬 유원지 역이고 <케데헌>에서는 '섬유원지' 역으로 나온다. 나는 정자에 자리를 잡고 작품 속 장소 모두를 넣어 그림을 그리고 각 장소를 나타내기 위해서 말풍선을 써넣었다.기왕 강남에 온 김에 전철을 타고 코엑스 전광판을 그리러 갔다. 코엑스 전광판은 <케데헌>의 주제가 <골든>이 공개된 곳이다. 삼성역 7번 출구로 나오면 그 전광판을 볼 수 있다. 하지만 지금은 길을 막고 대규모 공사가 진행 중이라 레미콘 차가 분주하게 오갔다.붉은 팔을 가진 거대한 중장비가 늘어져 있는데 만화적 상상력을 한다면 헌트릭스를 위협하는 악당들의 로봇 팔 같다. 공사 현장과 전광판을 병치시켜 현실과 판타지를 대비해서 그림을 그렸다. 전광판에는 헌트릭스 멤버 루미, 조이, 미라를 그려 넣었다. 현실과 애니메이션이 교차하는 순간이다.<케데헌> 장면 중에는 루미의 목소리가 잘 나오지 않아 한의원을 찾는 대목이 나온다. 작품 속에서는 한의사가 다소 코믹하게 묘사되지만, 진료를 받는 과정 자체는 꽤 사실적으로 그려 보는 재미가 있다.이 장면의 실제 배경으로 알려진 곳은 '서울한방진흥센터'다. 지난 8월 16일 이곳을 찾았는데, 이때는 혼자가 아니라 '어반스케쳐스 서울' 오픈 채팅방에 번개 모임을 올려 여럿이 함께 갔다. 제기역에서 내려 서울 약령시 골목으로 들어서면, 길거리서부터 특유의 한약재 냄새가 퍼져 있어서 지나가기만 해도 건강해질 것 같은 기분이다.길을 따라 잠시 올라가면 기와를 얹은 전시관과 마당이 있고, 안쪽에는 카페와 식당이 마련돼 있어 관광객이 머물기에도 좋다. 그림 그릴 장소로도 알맞았다. 실제로 우리가 방문한 날에도 오후가 되자 외국인 관광객이 많이 찾아왔다.나는 일찌감치 가서 바깥 풍경이 가장 잘 보이는 카페 안에 자리를 잡았다. 다른 스케쳐들도 속속 도착해서 그림을 그린다. 내 그림 속에 그 스케쳐들을 그려 넣었다. 나중에 보니 마당이 있는 전시관 전경도 좋지만 3층에 올라가서 아래를 내려다보고 그린 그림도 좋았다. 점심 때쯤 모두 모여 그림을 놓고 모둠 촬영을 했다.서울 한방진흥센터는 <케데헌> 이후 외국 관광객이 크게 늘었다고 한다. 그러나 애니메이션 속 'Han의원'과 현실의 한방진흥센터 사이에는 외형 상 다소 차이가 있다. 어딘가 더 비슷한 한의원이 있을 것 같기도 하다.앞으로도 작품 속 다른 장소들을 어반스케쳐 동료들과 함께 찾아가 그리면서, 외국인 관광객들과 인터뷰도 나눠보고 싶다. 그들이 한국 문화를 어떻게 받아들이는지 묻는 과정 자체가 또 하나의 기록이 될 것이다.