교육적 실효성 거의 없고 낙인 효과만... '최성보'를 아십니까

큰사진보기 ▲ 27일 서울 종로구 정부서울청사 앞에서 고교학점제 폐지 촉구 양육자 기자회견이 열리고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

전국 고등학교를 대혼돈에 빠트리고 있는 고교학점제가 수정과 보완을 통해 존속될 거라는 소문이 파다하다. 교육 관련 시민단체와 교육과정 전문 연구자들을 중심으로 고교학점제의 유지를 공개적으로 요구하고 있다. 정책에 대한 찬반 주장이 첨예하게 대립할 때, 정부의 선택은 늘 기존의 틀을 깨지 않는 것이었다.첫 단추가 잘못 꿰졌다. 애초 공교육의 '하드웨어'는 별반 달라지지 않았는데, 기존의 제도와 상충하는 '소프트웨어'를 이식하려다 보니 삐걱댈 수밖에 없었다. 비유컨대, 맞물릴 수 없는 톱니바퀴고, 맞지 않는 옷에 몸을 욱여넣는 꼴이다. 고교학점제가 수능 위주의 대입 제도, 상대평가 체제 등과 상극이라는 주장은 귀에 못이 박히도록 들어온 터다.그런데도 과도기 운운하며 고교학점제 유지를 주장하는 이들은 하나같이 '교육의 본령'을 이야기한다. 학벌 구조와 엘리트주의에 경도된 우리 교육이 제자리를 찾는 데 고교학점제가 끌차가 될 수 있으리라는 '희망 회로'를 돌리고 있다. 공교육의 붕괴가 현실화한 지금, 뭐라도 해야 한다는 절박함을 호소하기도 한다.고등학생들이 자기의 적성과 진로에 따라 다양한 과목을 선택해 이수하고 기준 학점을 채우면 졸업을 인정받는 고교학점제의 취지엔 모두가 동의한다. 적성과 진로가 천차만별인 아이들에게 획일적인 교육과정을 이수하도록 한 기존 체제에 대한 반성에서 도입된 것이다. '획일화'는 교육과 결코 어울릴 수 없는 조합이라는 건 삼척동자도 안다.과거 학생부종합전형이 대입에 도입될 때와 맥락상 유사하다. 수능 위주의 대입이 전국의 모든 학교 교실을 문제 풀이 수업을 위한 공간으로 전락시켰다는 반성이 가져온 변화였다. 실제로 수능 고득점을 위해선 출제 유형의 분석과 반복된 문제 풀이 연습 이상의 효과적인 방법은 없다. 이는 다섯 개 중 하나를 고르는 선다형 시험의 한계이기도 하다.하지만 '회수를 건넌 귤'은 '탱자'가 되고 말았다. 학생부종합전형은 우리 공교육을 정상화하고 경쟁을 완화하기는커녕 온갖 불신만 자초하며 계륵 신세로 전락했다. '아빠 찬스'라는 신조어까지 만들어내며 사회적 신뢰마저 허물어낸 주범 취급을 받고 있다. 불공정한 전형이라는 낙인까지 찍혀가며 조리돌림을 당해 오다 이젠 고교학점제라는 변수에 적응해야 하는 상황에 내몰려있다.고교학점제의 전면 시행은 섣불렀다. 일단 시행한 뒤 부작용을 개선해 나가자는 관행적 사고는 지금 고등학교의 온존한 현실을 간과한 것이다. 고교학점제의 안착을 바랐다면, 교육과정과 평가 방식, 대입 전형 등 기존의 모든 제도를 동시에 바꿔야 했다. 9등급제를 5등급제로 바꾸고, 대입 전형 비율을 조정하는 정도로는 게도 구럭도 다 잃는 결과가 불 보듯 환했다.급기야 현실을 도외시한 채 고상한 취지에 매몰되어 고교학점제의 부작용을 미화하는 일까지 벌어지고 있다. 그 대표적인 예가 '최소 성취 수준 보장제(최성보)'다. 대다수의 교사가 최성보의 비현실성을 강하게 성토하고 있다. 전교조와 한국교총, 전국 교사노동조합 등 모든 교원 단체가 한목소리로, 최성보를 탁상행정의 전형이라며 비판한다.그러나 반대편에선 최성보를 '학교의 책임 교육을 위한 최소한의 장치'라며, 폐지 불가를 외치고 있다. 나아가 초등학교와 중학교에서도 최성보를 적극 도입해야 한다고 강조한다. 모든 아이의 기초 학력을 보장하는 건, 공교육의 책무라는 거다. 그 어떤 교사도 논리적으로 반박할 수 없는 주장이지만, '악마는 디테일에 숨어있는 법'이다.고등학교에서 최성보를 강행할 거였으면, 초등학교와 중학교 교육과정에서부터 순차적으로 시행했어야 한다. 교과별 학업성취도 40%에, 출석 2/3라는 기준을 학교마다 엄격하게 적용하면, 졸업이 불가한 아이들이 속출할 수밖에 없다. 모든 교과에서 지필고사의 난이도를 대폭 낮추고, 수행평가 반영 비율을 크게 높이는 건 이를 예방하기 위해서다.굳이 통계를 찾아 들여다볼 필요도 없다. 전국의 모든 고등학교에서 최성보 대상 학생은 소수다. 장담하건대, 결석이 잦아 출결 기준을 채우지 못한 경우를 제외하면 극소수일 것이다. 이는 교사가 잘 가르쳐서도, 아이들 각자가 더 열심히 해서도 아니다. 민망한 고백이지만, 아이들과 교사 자신을 위해서 온갖 편법이 동원되었기 때문이다.최성보를 이수한다고 해서, 아이들의 기초 학력이 갖춰질 걸로 보는 교사는 없다. 어차피 형식적으로 진행될 수밖에 없다는 건 학부모들조차 알고 있다. 심지어 공부를 못한다는 이유로 학기 중 방과 후나 방학 때 따로 남아 학습지를 풀거나 인터넷 강의를 시청해야 하는 '벌'로 여기는 경우가 태반이다. 교육적 실효성은 거의 없고 낙인 효과만 남는 셈이다.듣자니까, 최성보 대상자라는 낙인이 싫어 학교를 자퇴하는 아이들도 적지 않다고 한다. 국어 못하는 아이가 영어도, 수학도 못하는 엄연한 현실에서 교과별로 최성보 이수하다 학교생활이 불가능하다는 생각에서다. 오죽하면, '교과 융합형 과제'를 수행하면 동시에 여러 교과의 최성보를 이수한 걸로 간주한다는 대책이 나왔을까.고교학점제 폐지 여론이 비등하자, 찬성론자들 사이에선 말인지 막걸린지 모를 주장까지 쏟아내고 있다. 최성보가 기존에 학교가 무관심했던 하위권 아이들의 학습을 책임지겠다는 의미여서 폐지해선 안 된다는 거다. 지금껏 교실 수업의 초점이 상위권 아이들에게 맞춰져 있지 않았느냐는 반문이다. 최성보가 교육의 평등을 위한 제도라는 뜻이다.최성보 대상자 선정은 '공부 못하는 아이'라는 공식적인 낙인이다. 교육의 차별을 없애기 위해 낙인을 찍는다는 건, 흠씬 두들겨 패놓고선 사랑하니까 때린다고 말하는 것과 하등 다를 바 없다. 모름지기 공부는 자기 주도성이 관건일진대, 최성보 대상자로 선정된 아이가 스스로 동기 부여할 수 있으리라 기대하는 건 연목구어일 따름이다.아이들의 기초 학력이 부족한 이유를 학교 수업에서만 찾으려는 것도 우스꽝스럽다. 공부 못하는 아이들의 한결같은 공통점은 자존감이 낮다는 거다. 자존감이 낮다 보니 스스로 위축되어 매사 수동적인 행태를 보인다. 자존감은 교과 수업보다 가정 환경과 교우 관계 등 학교 안팎의 일상생활에서 더 큰 영향을 받는다.일부 교사들은 최성보를 두고 가정과 사회가 해야 할 일을 학교가 감내하라고 등 떠미는 거라며 목청을 돋우고 있다. 가정 교육과 학교 교육은 상호 의존적인 관계다. 부모의 역할을 교사가 대신할 수 없고, 아무리 유능한 교사도 부모의 몫을 감당하진 못한다. 또, 사회적 불신이 팽배한 상황에서 학교 교육만 독야청청할 수도 없는 노릇이다.학교 교육의 초점을 지금껏 소외됐던 하위권 아이들에게 맞출 요량이라면, 그들의 무너진 자존감부터 되살리려는 노력이 선행되어야 한다. 가정과 사회와 학교가 유기체라는 사실에 동의한다면, 이른바 '억강부약'의 사회복지 정책이 가장 실효적인 공교육 대책이랄 수 있다. '동그란 네모'를 그리려는 최성보가 아니라 공교육의 목표부터 재설정하는 게 먼저다.고교학점제를 연구한 한 대학교수는 현재의 혼란을 두고 "고교학점제 자체의 문제라기보다 예상된 문제를 사전에 디테일하게 챙기지 못한 문제여서 개선이 가능하다"고 말했다. 제도가 아닌 운영상의 문제라는 뜻인데, 뒤집어 보면 탁상행정이었다는 고백이기도 하다. 노파심에 한마디 얹자면, '매몰 비용'이 고민될 땐 처음으로 돌아가는 게 가장 현명한 선택일 수 있다.