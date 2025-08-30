중국 열병식서 시진핑 양옆에 푸틴·김정은 앉는다

큰사진보기 ▲블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 방중 일정을 보도하는 <타스통신> ⓒ 타스 관련사진보기

9월 3일 중국 전승절 80주년 열병식에서 시진핑 중국 국가주석을 중심으로 김정은 북한 국무위원장과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 나란히 앉을 것으로 보인다.러시아 관영 타스통신에 따르면 유리 우샤코프 크렘린궁 외교정책 보좌관은 29일(현지시각) 브리핑에서 푸틴 대통령의 중국 방문 일정을 설명하며 이같이 밝혔다. 우샤코프 보좌관은 "중국 측이 알려준 바에 따르면 푸틴 대통령이 열병식에서 시 주석의 오른쪽에 앉아 있을 것이고, 김 위원장이 그의 왼쪽에 있을 것"이라고 말했다.그러면서 "푸틴 대통령과 시 주석의 양자 확대 회담, 소인수 회담, 공식 조찬에 더해 차를 마시며 진행하는 매우 중요한 비공개 회담을 가질 예정"이라며 "두 정상은 국제 현안뿐만 아니라 다양한 분야에서 양국 협력의 현재 상황과 미래 전망을 논의할 것이라고 설명했다.또한 푸틴 대통령이 지난 15일 알래스카에서 진행한 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담 내용을 시 주석에게 자세히 전할 것이라고 덧붙였다.이번 중국 열병식은 탈냉전 이후 처음으로 북한, 중국, 러시아 지도자가 한자리에 모인다. 특히 '은둔형' 지도자인 김 위원장의 첫 다자 외교무대 데뷔로 더욱 주목받고 있다.우샤코프 보좌관은 중국과 북한 측으로부터 김 위원장이 이번 행사에 참석한다고 공식 통지를 받았다면서 "우리는 현재 푸틴 대통령과 김 위원장이 양자 회담을 가지는 것도 논의하고 있다"라고 밝혔다.만약 이번에 중국에서 북러 정상회담이 성사될 경우 2023년 9월 러시아 극동, 2024년 6월 북한 평양에서 열린 정상회담 이후 약 1년 3개월 만이다.러시아와 북한은 지난해 정상회담에서 상호 방위를 위한 '포괄적 전략적 동반자 관계 조약'을 체결했고, 우크라이나와 전쟁 중인 러시아에 북한이 병력과 탄약을 지원하는 등 관계를 강화하고 있다.푸틴 대통령은 이번 방중 기간에 나렌드라 모디 인도 총리, 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령, 마수드 페제시키안 이란 대통령 등과도 만날 예정이다.로이터통신은 "세계에서 가장 강력한 제재를 받는 러시아, 북한, 이란, 미얀마 지도자가 이번 열병식에 참석할 예정"이라며 "이는 시 주석이 영향력을 과시하며 서방에 대한 단결력을 보여주려는 것"이라고 분석했다. 그러면서 "이들은 서로에게 경제적 생명줄(economic lifelines)을 제공하면서 국제사회의 제재를 훼손한다는 비판을 받고 있다"라고 전했다.