"공사 중단하라" 1인시위 나선 서산시민모임

이날 1인 시위에는 지난해 7월부터 공영주차장 사업 중단을 촉구하며 8개월간 1인시위에 나섰던 서산시의회 민주당 문수기(사진, 왼쪽), 최동묵(사진, 오른쪽) 의원도 함께했다.

서산시가 '예천지구 공영주차장(초록광장)'에 본격적으로 나서면서 시민단체가 반발하고 나섰다.정의로운 서산시 행정을 촉구하는 시민모임(아래 시민모임)은 29일, 공영주차장 사업이 진행 중인 공사 현장에서 1인시위를 진행하고 즉각 공사 중단을 촉구했다. 시민모임에 따르면 서산시는 지난 28일부터 중장비를 동원해 공영주차장 준비 공사에 돌입했다.지난 25일 시민모임이 이완섭 서산시장을 비롯한 공무원 5명과 용역기관 대표를 위계에 의한 공무집행방해죄 등으로 경찰에 고발하면서 논란이 이어지고 가운데 서산시는 공사를 강행하고 있다. 이에 대해 시민모임은 29일 오후 5시, 공사 현장 앞에서 '우리는 독선, 불통 행정을 거부한다', '이완섭 시장은 당장 호수공원 유료주차장 사업 중단하라', '도서관, 무료주차장, 잔디광장을 무시하고 유료주차장, 옥상 땡볕 잔디광장이 웬말이냐'라고 적힌 손팻말을 들고 1인 시위에 나섰다.이날 1인 시위에는 지난해 7월부터 공영주차장 사업 중단을 촉구하며 8개월간 1인시위에 나섰던 서산시의회 민주당 문수기, 최동묵 의원도 함께했다.한 시민은 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 "공사 현장의 철제 기둥을 보니 제 가슴에 박아놓은 것처럼 마음 한켠이 꽉 막힌 느낌"이라면서 "기어이 시장 뜻대로 독선 행정을 실행하고 있다"며 안타까워했다. 또 다른 시민은 "시민들의 반대에도 불구하고 어제(28일)부터 공사를 시작하고 있다"면서 "단체장이 자기 치적에만 열심"이라며 공사 중단을 요구했다.무료 임시주차장으로 이용되던 곳에서 공사가 진행되면서 호수공원 일대는 심각한 주차난으로 시민들의 불편도 이어지고 있다.이런 가운데 시민모임은 대전지방법원에 공사중지가처분 신청을 제기한 상태로 다음달 2일 심문이 예정되어 있다. 시민모임에 따르면 심문기일은 지난 26일로 예정돼 있었으나 서산시 요청으로 다음 달 2일로 연기됐다.이에 대해 시민모임과 시민들은 "심문기일 연기는 '꼼수'"라면서 "선고일을 최대한 늘려 공사를 많이 해놓고 판결에 영향을 주려는 얄팍한 속셈"이라고 주장했다. 상당 부분 공사가 진행된 후 공사중지가처분을 신청하면 '실익 없음'으로 기각되는 경우가 많다는 것.시민모임 공동대표인 남현우 변호사는 29일 기자와 통화에서 "서산시가 이같은(실익 없음) 점을 이용해 재판(심문 기일)을 연기한 것으로 보인다"면서 "시민들의 합리적인 요청을 무시하는 이완섭 시장의 반민주인 토건 행정에 대하여 끝까지 책임을 물을 것"이라며 재차 공사 중단을 촉구했다.한편, 시민모임에 따르면 서산시가 공사를 중지할 때까지 매일 오후 6시부터 7시까지 한 시간 동안 공사 현장 앞에서 1인 시위에 나설 예정이다.