"윤석열이 없앤 예산 복원"... 내년도 청소년 예산 2679억 원

▲지난 2023년 10월 28일 서울시의회 앞에서 열린 청소년계 공동행동에 참가한 전국 청소년지도자들이 윤석열 정부의 예산 삭감을 반대하는 시위를 벌이고 있다. ⓒ 이영일 관련사진보기