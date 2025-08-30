불복종 군인은 항명, 시민은 폭도 취급... 선 넘는 변론

시민들의 노력 끝에 헌법재판소가 윤석열을 만장일치로 파면했고, 새 정부도 들어섰습니다. 한번 풀려났던 윤석열도 재구속됐습니다. 하지만 내란범들에 대한 수사는 현재 진행형이며, 1심 선고는 내년까지 넘어갈 가능성이 높습니다. 참여연대는 시민들이 내란 재판의 근황을 쉽게 따라잡을 수 있도록, 한 주간 재판 흐름의 핵심만 요약해 짚어주는 ‘주간 내란재판 리포트’를 연재합니다.
지난주 내란 재판에서는 국회와 선관위 장악 작전에 투입되어 출동했던 군인들, 국회체포조 지원 관련해 방첩사령부와 연락을 주고받았던 경찰들이 증인으로 출석해 증인신문을 받았습니다. 윤석열이 이진우와 통화하면서 국회 침탈 작전을 실시간으로 지휘했던 사실, 군인들이 선관위를 장악한 과정 등이 교차 검증되었고, 변호인들은 부정선거론을 내세우거나 윤석열에게 불리한 증인에게 인신공격성 신문을 하기도 했습니다. 이번 주에는 윤석열과 김용현 등 재판이 진행되었는데요, 계엄의 비선 실세이자 기획자였던 노상원의 개인정보법 위반 혐의 재판도 첫 공판을 열었습니다. 간단히 요약해봅니다.
1. 검사 출신 변호인들의 집요한 '조성현 까내리기' : 윤석열 재판(2025고합129)
28일(목)에 열린 윤석열의 15차 공판에서는 계엄 선포 후 국회로 출동했던 부대 중 수도방위사령부 제1경비단장 산하 김의규 소령과 박진우 중령, 그리고 수도방위사령부 군사경찰단 산하 엄정섭 중령이 증인으로 출석했습니다. 이중 김의규 소령과 박진우 중령은 제35특수임무대대 소속으로, 계엄 당시 국회의사당 내로 무력을 써서라도 들어가라는 이진우 수도방위사령관의 명령을 거부했던 조성현 대령의 직속 부하입니다.
두 증인은 이진우의 지시에 따라 국회로 출동했고, 담을 넘어 경내로 진입한 다음 국회의사당에 진입하려했습니다. 그러나 그 과정에서 이들은 국회를 지키기 위해 모여든 시민들의 강력한 저항을 맞닥뜨렸습니다. 시민들은 국회 울타리 정문 앞에서, 국회의사당 정문 앞에서 군인들이 들어가지 못하게 막고 지켰습니다.
이런 현장의 혼란스러운 상황을 보고받은 조성현 단장은 증인들에게 시민들과 절대로 충돌하지 말라
며, 인적이 없는 곳으로 이동해 대기하라고 지시했고, 뒤이어 이동중이던 자기 산하의 다른 부대에게는 서강대교를 넘지 말라
고 지시했습니다. 그리고 특전사가 철수하고 있다는 상황을 보고 받자 자기 부하들에게도 철수하라고 지시했습니다. 국회의사당에서 의원들을 끌어내라는 상관 이진우의 명령을 거부한 것입니다. 이는 계엄군이 국회의사당 본청 장악에 실패한 결정적인 장면이 되었습니다.
그 후 조성현 단장은 국회의 국정조사 청문회, 헌재의 윤석열 탄핵심판, 그리고 이 내란재판에 이르기까지 증인으로 출석해, 당시 윤석열이 이진우에게 내린 지시, 즉 국회의사당 본회의장 문을 뜯어내서라도 국회의원들을 끌어내라고 지시했던 사실을 증언했습니다(주간내란재판리포트 2화
참고). 이는 윤석열의 탄핵과 파면 선고에 결정적으로 작용했습니다.
그래서일까요? 검사 출신이 주축이 된 윤석열 변호인들은 조성현의 부하인 두 증인에게 조성현 단장 진술의 신빙성을 흔들기 위한 질문을 집요하게 반복했습니다. 조성현 단장의 지시, 즉 총기와 실탄을 휴대하지 말라, 시민들과 충돌하지 말라는 등의 지시가 사실은 이진우의 지시에서 비롯된것 아니냐, 윤석열과 이진우는 국회 의사당 건물이 아닌 국회 울타리 주변 질서 확보를 하라는 취지였는데 조성현이 의사당 건물 내에 진입하라고 지시했던거 아니냐는 취지의 질문을 반복한 것입니다.
흡사 검사가 피의자를 신문하는 듯 했습니다. 그러나 증인들은 모두 자신들의 부대 특성 등을 고려할 때 이진우의 지시를 명확하게 국회의사당 진입이라고 이해
했으며, 이진우는 국회 울타리를 넘어서 들어가라고 지시했지 울타리 인근을 지키라는 지시는 한적 없다고 진술했습니다.
마지막 증인으로는 역시 국회로 출동했던 수도방위사령부 군사경찰단의 엄정섭 중령이 출석했지만, 시간 관계상 1시간정도만 신문이 진행되었고 다음 기일에 이어 신문하기로 했습니다. 다음 공판은 9월 1일(월)에 진행될 예정입니다. 한편 재판부는 이날 재판을 마무리하면서 윤석열 재판과 김용현 재판 등을 일정 내에 다 마칠 수 없을 것 같다며, 11월 중 추가 기일을 네번 정도 하자고 제안하고 검사 측과 변호인 측에 다음 기일까지 기일지정 의견을 내달라고 요구했습니다.
2. 변론인가, 선동인가 : 김용현, 노상원, 김용군 등 재판(2024고합1522)
김용현, 노상원, 김용군 등의 15차 공판에서는 방첩사령부 소속의 양상철 중령과 이종훈 대령이 증인으로 출석했습니다. 이들은 방첩사 1처장 정성우 준장의 직속 부하들인데요. 정성우 준장은 계엄 직후 여인형으로부터 선관위 서버 확보 지시를 받고 부하들에게 출동을 명령하기는 했지만, 명령의 적법성에 의문을 품은 부하들과 상의한 끝에 선관위 진입은 하지 않고 인근에서 대기하도록 했습니다(주간내란재판리포트 12화
, 주간내란재판리포트 13화
참고).
이날 공판에서 두 증인은 당시 선관위 서버 확보 명령을 받고 그 정당성에 대해 토의했던 당시 상황을 증언했습니다. 당시 출동했던 8명의 방첩사 군인들은 모두 명령이 문제가 있다고 생각했고, 40, 50분간 논의한 끝에 명령이 부당하다는 의견을 정성우에게 보고했습니다. 이후 상황은 알려진 대로 정성우 처장의 지시로 방첩사 군인들은 선관위가 아닌 선관위 인근에서 대기해다가 계엄 해제 후 부대로 복귀했습니다.
김용현 측 변호인들은 군인의 명령 복종 의무를 강조하면서, 대통령과 장관에게서 내려온 명령을 거부할수 있냐, 증인이 대통령이냐
, (헌법과 계엄법을 보고 판단했다는 증인에게) 당신이 헌법을 왜 보냐
며 사실상 인신공격, 비난에 가까운 반대 신문을 했습니다. 국무회의 심의와 계엄사령관, 부대 사령관을 거쳐 내려온 명령이면 군인은 불법여부에 대한 판단 이전에 따라야 하는 것 아니냐는 취지입니다.
그러나 이미 알려져 있듯 계엄 선포 국무회의에서 법무검토는 아예 없었고,
계엄해제 의결 후 즉각 계엄을 해제해야 한다고 진언했던 권영환 계엄과장은 박안수 계엄사령관에게 "일이 되도록 해야 하는데 일머리가 없다"고 면박을 받았습니다. 헌법재판소도 이미 계엄이 그 절차와 실질 모두에서 불법이었다고 인정했습니다. 여전히 김용현의 무죄 판결을 받아내기 보다는, 계엄을 정당화하고 이에 저항한 시민들과 군인들을 비난하는 정치 선동에 바쁜 모습입니다.
3. 번외 : 노상원 개인정보보호법 위반 혐의 재판(2025고합901)
한편 27일(수)에는 노상원 전 정보사령관의 개인정보법 위반 혐의도 첫 공판 기일을 진행했습니다. 내란의 비선실세로 알려진 노상원은 선관위 장악 후 직원들을 체포해 직접 심문하여 부정선거 음모론의 증거들을 만들어내려고 했는데요. 이때 선관위 직원들을 체포해 올 요원들을 정보사령부 공작요원과 특수임무요원들로 구성하려 했습니다.
이 과정에서 이름 자체가 기밀인 정보사의 공작요원과 특수임무요원들의 명단과 소속, 개인정보들이 문상호 당시 정보사령관의 지시 하에 엄연히 민간인 신분인 노상원에게 흘러갔습니다.
이에 내란 특검이 이 부분을 개인정보법 위반 혐의로 지난 7월 추가 기소한 것인데요. 이 과정에서 추가 구속영장까지 발부되면서 구속만료로 풀려날 뻔 했던 노상원은 구속기간이 6개월 더 연장되었습니다.
이 재판은 서울중앙지방법원 형사합의 21부(재판장 이현복 부장판사)가 진행하는데요. 첫 공판에서 변호인 측은 정보사 군인들의 인적 정보가 전달된 사실관계는 인정하지만, 법리상 노상원의 단독 범죄가 되지 못한다고 주장했습니다.
즉 노상원에게 전달된 정보사 요원들의 정보는 궁극적으로 김용현과 문상호에게 보고될 목적이었으며, 노상원은 중간 전달자의 역할에 불과하다는 것입니다. 궁극적인 형사 책임을 김용현과 문상호에게 떠넘기는 것입니다. 이에 반해 특검은 노상원이 오히려 실세로써 사실상 문상호를 지휘하는 입장이었으며, 따라서 노상원은 단순 전달자가 아닌 사실상의 공범이라고 보고 있습니다.
증인으로는 노상원과 문상호의 지시를 받아 선관위 장악 작전에 동원될 정보사 요원들의 명단 초안을 작성했던 두 대령, 김봉규 대령과 정성욱 대령이 증인으로 출석했습니다. 정보사 소속 증인들인 만큼 이번에도 법정에 차폐막이 설치된 채 진행되었습니다. 두 증인은 노상원이 먼저 자신들에게 무술 유단자나 사격 등을 잘하는 인원들의 추천을 요구
했고, 직후에 문상호 정보사령관이 전화해 노상원을 잘 도와주라고 지시했다고 증언했습니다. 문상호는 김용현 장관이 이에 대해 관심이 많다며 장관의 지시임을 암시하는 언급도 했다고 합니다.
또한 두 대령이 각각 초안을 만든 후에는 두 명단에 중복되는 인원이 있다며 조정하라고 했고, 특히 이 과정에서 노상원이 '전라도 출신들은 빼라'
고 지시했다고 증언했습니다. 또한 명단 작성에 관여된 이들 중에는 과거 대북 공작 요원 정보 유출 사건 등으로 진급이 어려워진 인물이 포함되어있었던 것도 드러났습니다. 계엄의 비선 실세이자 기획자로서 노상원이 얼마나 디테일을 챙겼는지, 그리고 문상호와 김용현이 어떻게 노상원에게 힘을 실어주며 다른 군인들의 복종을 이끌어 냈는지를 엿볼 수 있는 부분입니다.
한편 이현복 부장판사는 재판 진행에 매우 적극적인 태도를 보였습니다. 증인신문 중간중간에 직접 증인에게 질문을 하기도 하고, 검사나 변호인이 비슷한 요지의 질문을 반복하면 증인에게 쟁점을 직접 정리해주며 보다 분명한 답변을 요구하기도 했습니다. 또한 구체적 사건들의 시간상 전후관계를 정확하게 따져가는 등, 사건의 실체 진실 규명에 매우 적극적인 모습이었습니다. 특히 오전 재판은 통상 점심시간인 12시 정각을 훌쩍 넘겨 12시 43분까지 진행되는 등, 필요하다면 휴게시간이나 점심시간을 줄이는 것도 개의치 않았습니다. 내란재판을 담당하는 지귀연 판사에게서는 한번도 보지 못했던 풍경이었습니다.
이번 주의 재판 동향 요약
▲윤석열 재판에서는 국회에 출동했던 수방사 소속 증인들이 출석해, 당시 이진우 등이 국회의사당 진입을 지시했으나 시민들에 의해 저지되고 조성현 단장의 지시로 물러났던 상황을 진술했습니다. 변호인들은 이진우를 두둔하고 조성현 단장의 신뢰성을 흔들기 위한 질문을 던졌지만, 오히려 증인들은 이진우의 지시를 더욱 분명하게 진술했습니다.
▲김용현 재판에서는 선관위 서버 확보 명령을 받고 출동했지만 명령이 부당하다고 느껴 한시간 가까이 토론하고 명령을 따를수 없다고 상관에게 보고했던 방첩사 간부들에 대한 신문이 진행되었습니다. 변호인들은 증인들이 상부의 정당한 명령을 거역한 것처럼 몰고갔습니다.
▲노상원의 개인정보보호법 위반 혐의가 첫 공판을 열었습니다. 노상원과 문상호가 어떻게 협업해 선관위 침탈 및 부정선거 수사 계획을 세웠는지, 어떻게 군인들을 포섭했는지가 드러났습니다. 재판부는 지귀연 판사와 달리 빠른 재판 진행 의지를 보였습니다.
|"윤석열과 내란 주동자들 재판은?"
|4월 4일 내란 우두머리 윤석열이 파면된 이후, 현직 군인 피고인들을 제외하고 주요 내란범들에 대한 공판은 3개로, 모두 지귀연 판사가 재판장인 서울중앙지법 형사25부에서 진행되고 있습니다. 이 재판들을 간단히 정리하면 아래와 같습니다.
1) 윤석열 재판(2025고합129) : 설명이 필요없는 내란 우두머리 입니다. 재판에 넘겨진 12.3 내란의 세가지 큰 덩어리, ①계엄군과 경찰의 국회 침탈 및 봉쇄, ②방첩사령부와 경찰 등의 주요 정치인 체포 시도, ③계엄군의 선관위 점령 모두에 대해 최종 지시자이자 책임자입니다.
2) 조지호 전 경찰청장, 김봉식 전 서울청장, 윤승영 국수본 수사기획조정관 등 경찰 수뇌부 재판(2025고합51) : 내란에 관여한 경찰 수뇌부에 대한 재판입니다. 내란에서 경찰은 위 세가지 덩어리에 모두 투입되었으며, 계엄군과 보조를 맞추어 국회와 선관위 주변에 배치되고, 방첩사령부 등의 정치인 체포 시도에 협조했습니다.
3) 김용현 전 국방부장관과 노상원 전 정보사령관, 김용군 제3야전군 사령부 헌병대장에 대한 재판(2024고합1522) : 윤석열의 명령을 받아 12.3계엄을 전체적으로 기획 및 실행한 책임자들에 대한 재판입니다. 구체적인 계엄 계획을 설립하고 계엄군을 움직여 실행했으며, 특히 선관위를 점거해 직원들을 체포하고 서버 반출을 시도했습니다.
* 이 리포트는 12.3 계엄 관련 공소장과 재판 언론보도, 직접 방청 등을 참고해 작성되었습니다.
* 이 글은 참여연대 홈페이지와 슬로우뉴스에서도 발행됩니다.