"생명수 낙동강은 녹조로 처참" ... 박완수 "수돗물 안전 최우선"

큰사진보기 ▲8월 28일 남지철교 쪽 낙동강 녹조. ⓒ 임희자 관련사진보기

큰사진보기 ▲박완수 경남도지사, 8월 29일 낙동강 칠서취수장 현장 점검. ⓒ 경남도청 관련사진보기

큰사진보기 ▲박완수 경남도지사, 8월 29일 낙동강 창녕함안보 현장 점검. ⓒ 경남도청 관련사진보기

큰사진보기 ▲8월 28일 창녕함안보 쪽 낙동강 녹조. ⓒ 임희자 관련사진보기

큰사진보기 ▲낙동강 녹조. ⓒ 임희자 관련사진보기

처서(8월 23일)가 한참 지나고 8월 말인데도 낙동강에 녹조가 점점 더 심해지고 있다. 환경단체는 "생명수 낙동강은 녹조 덫에서 처참하다"며 대책을 촉구하고 있다. 박완수 경남도지사는 현장을 찾아 "수돗물 안전이 최우선으로, 녹조 총력 대응해야 한다"고 했다.현재 낙동강은 취수장이 있는 칠서, 물금매리 지점 모두 조류경보제 2단계인 '경계' 상태다. 환경부 낙동강유역환경청은 칠서지점의 유해남조류 개체수가 지난 18일 1만 3080세포/㎖, 25일 2만 9369세포/㎖였다고 28일 밝혔다.남조류 세포수가 1㎖당 1000세포 이상이면 '관심', 1만세포 이상이면 '경계', 100만세포 이상이면 '대발생'이다. 이는 2주 연속 측정 결과에 따라 발표되는 것이다.환경단체는 보 수문 개방을 요구하고 있다. 녹조는 주로 수온이 높고, 오염물질 유입에다 물 흐름이 없이 정체되면 발생한다. 오염물질 차단은 당장에 할 수 없고, 수온은 자연현상으로 인간이 어떻게 할 수 없지만, 지금 당장 할 수 있는 조치가 보 수문 개방이라는 것이다.최근 거의 매일 낙동강 답사를 하고 있는 임희자 낙동강네트워크 집행위원장은 "8월말에 낙동강 경남 전체 구간에서 녹조가 창궐하고 있다"라며 "생명수 낙동강은 녹조의 덫에서 처참한 상황이다"라고 말했다.임 집행위원장은 "환경부는 녹조 문제를 해소를 위해 녹조제거선도 띄우고 있지만 속수무책이다. 29일에도 낙동강에 나가 보면 녹조제거선이 계속해서 가동되지 않았고, 특히 주말에는 이틀 내내 멈춰 있었다"라며 "환경부는 물 흐름을 가로막고 있는 보 수문 개방을 애써 외면하고 있다"라고 강조했다.박완수 경남도지사는 이날 창녕함안보와 칠서취수장을 찾아 낙동강 녹조 확산에 따른 대응 상황을 점검했다.박 지사는 "녹조 상황 속에서도 도민에게 깨끗하고 안전한 수돗물을 공급하는 것이 최우선 과제"라며 "정수처리 공정을 철저히 관리해 여름철 수돗물로 인한 불편이 없도록 하고, 기후변화에 따른 수질 변화에도 과학적이고 체계적으로 대응하겠다"고 강조했다.현장 점검에는 한국수자원공사, 창원시 관계자도 함께 했다. 박 지사는 조류경보 발령 지점과 수돗물 공급 핵심 시설을 둘러보며 관계자들로부터 대응 추진 상황을 보고받았다.칠서취수장을 찾은 박 지사는 조류차단막, 수면교란장치, 조류독소 모니터링 체계 등을 살펴보며, 수돗물 안전 확보에 만전을 기해 줄 것을 당부했다.특히 박 지사는 "매년 되풀이 되는 녹조에 대한 도민 불안 해소를 위해 낙동강유역환경청과 한국수자원공사에서는 녹조 제거 신기술을 개발해 녹조 대응에 앞장서달라"고 주문했다.경남도는 "수질오염원 특별점검과 정수처리 강화, 실시간 수질 모니터링 등을 통해 녹조 유입을 차단하고 있다"라며 "녹조제거선 운영과 댐·보 연계 방류 등으로 녹조 확산 억제에 나서고 있다"라고 했다.경남도는 "환경부는 녹조 문제의 근본적 해결을 위해 연말까지 '녹조 종합대책'을 수립할 계획이다"라며 "낙동강을 중심으로 4대강 재자연화를 포함한 종합 대응 기반을 새 정부 임기 내 마련하는 것이 목표이며, 녹조 발생이 가장 심각하고 1300만 영남권 주민들의 주요 식수원인 낙동강을 중심으로 우선 마련할 예정이다"라고 밝혔다.