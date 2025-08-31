커피 한잔 값도 못 벌지만, 1년 넘게 쓰고 있습니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲아이의 말에 쓴맛이 맴돌았다. ⓒ uns__nstudio on Unsplash 관련사진보기

"엄마는 돈도 안 되는 글을 왜 써?"

AD

덧붙이는 글 | 오마이뉴스에 게재된 후 브런치스토리와 블로그에도 실릴 예정입니다.

동네 어귀에는 마을 입구를 지키는 고목과 터줏대감 같은 한식 가게가 있다. 메인 음식에 딸려 나오는 오징어채 무침, 생선 구이, 잡채 등 몇 가지 반찬을 함께 판매하기도 한다.평상시와 다를 바 없던 아침 산책길이었다. 그 자리에 항상 그 가게가 있어야 균형이 맞춰지는 그림인데 간판이 바뀌어 있었다. 동네 곳곳에 새로 들어선 식당의 여파일까. 아니면 가게 내부와 간판만 리모델링해서 다시 출발하는 건가. 가까이 다가가 가게를 살펴보았다. 반찬 판매와 더불어 식당 메뉴도 예전 그대로였다. 최근 손님이 뜸하다 싶더니 간판과 내부 리모델링으로 변화를 시도한 게 아닌가 싶다.식당처럼 다른 분야도 수익을 극대화하지 못하면 변화를 시도하거나 방향을 전환하기도 한다. 이도 저도 아니면 뙤약볕 아래 웅덩이처럼 바짝 말라 흔적도 없이 증발하고 말 것이다. 왠지 거울에 비춘 내 모습을 마주한 것 같아 마음이 편치 않았다. 어젯밤 아이의 말도 내내 가슴을 찔렀다.늘 고민하던 문제를 콕 꼬집어 수면 위로 끌어올렸다. 무용한 것과 유용한 것의 문제. 안정적인 수익으로 가정 경제에 보탬이 되는 길로 가느냐, 무용해도 끝까지 열정을 쏟을 것이냐. 돈도 안 되는 일에 시간과 에너지를 쏟아붓는 모습이 아이 눈에 미덥지 않아 보이는 건 어찌 보면 당연할지도 몰랐다.웃고 넘기려 해도 자꾸 입 안에 쓴맛이 맴돌았다. 누구보다 잘 알고 있고 매번 고뇌하는 점이기도 하다. 장난스럽게 말을 받아쳤지만 쓰린 속까지 어찌할 수 없었다. 가까운 이는 대놓고 포기와 새로운 방향 전환을 종용하기도 했다. 기나긴 무명 생활은 집안 생계는 뒷전이고 밤낮으로 책만 읊어대던 조선시대 양반의 삶 같기도 하다.언제까지 계속 쓸 수 있을까.뿌연 안갯속을 어설픈 감 하나만 믿고 걸어왔다. 좋아하는 마음, 그 심지 하나에 가느다란 열정을 연료 삼아 항해한다. 일상생활 영위와 운동 시간 빼고는 읽고 쓰는 시간에 최대한 할애하려고 노력한다. 쓰는 세계에 발을 디딘 후 방향 전환한 사람은 부지기수고 제 풀에 지쳐 이슬처럼 사라진 사람도 허다하다. 물론 무소의 뿔처럼 꿋꿋하게 가는 사람도 있다.1년 3개월째 가슴에 등불 하나 켜고 망망대해를 항해 중이다. 아직은 커피 한 잔 값도 벌지 못하는 작가에 불과하다. 손안에 쥔 것보다 손가락 사이로 빠져나가는 게 더 많은 것도 사실이다. 책을 냈다 하면 몇 천부는 기본으로 찍고 대형 출판사에서 쉴 새 없이 러브콜을 보내는 베스트셀러 작가는 언강생심. 이왕이면 글로 밥 먹고 살면 좋겠지만 현실은 가깝고 이상은 우주보다 멀기만 하다.작심삼일 아니면 길어야 몇 개월이나 이어질까 싶던 글쓰기가 1년을 넘어섰다. 돈, 명예는 '파라다이스'만큼 멀고도 아득한 이야기지만 오늘도 꺼지지 않은 촛불 하나 움켜쥐고 간다. 그럼에도 이 길을 가고 싶은 걸 어쩌랴. 누구 하나 알아주지 않아도 계속 나아가고 싶은걸. 저 산 너머 우주 너머에 무엇이 있는지 끝까지 가보고 싶다. 갈 수 있다면 미지의 영역에 닿기를 원한다. 언제 당도할지 알 수 없으나 몸과 마음이 허락하는 한 백지 위에서 계속 춤추고 싶다.