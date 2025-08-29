600일 고공에서 내려온 박정혜 "노동자 고통 끝나야 진짜 승리"

큰사진보기 ▲한국옵티칼 해고노동자인 박정혜씨가 600일간의 고공농성을 마치고 땅으로 내려오기 전 노조 깃발을 들고 구호를 외치고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

외국인 투자 기업인 한국옵티칼하이테크에서 해고된 후 복직을 요구하며 고공에 올랐던 박정혜 한국옵티칼노조 수석지회장(41)이 세계 최장기 고공농성을 마치고 땅으로 내려왔다.29일 오후 3시 47분경 김영훈 고용노동부 장관과 장창열 금속노조 위원장, 이지영 한국옵티칼 사무장이 크레인을 타고 박정혜씨를 맞이하러 올랐다. 박씨는 한국옵티컬지회 깃발을 들고 땀과 눈물이 범벅이 된 얼굴을 연신 닦으며 이들을 기다렸다.크레인이 공장 옥상에 오르고 박씨가 크레인에 올라타 깃발을 힘차게 흔들었다. 드디어 크레인이 땅에 닿고 박씨가 땅을 딛자 한국옵티칼 조합원들이 "꽃길만 걸으라"며 미리 마련한 운동화를 신겼다. 한국옵티칼 조합원들은 '더이상 혼자가 아니야', '미안하다 사랑한다'라고 쓴 손피켓을 들고 박씨를 맞았다. 이를 지켜보던 노동자들과 시민들은 환호했다.조합원들과 포옹한 박 지회장은 "제가 고공에서 지금 땅에 내려올 수 있었던 이유는 항상 함께해주시는 동지들이 계셨기 때문"이라며 "잘못은 닛토덴코가 했는데 왜 고통은 노동자가 받아야 하는지 이해할 수 없었다"라며 연신 눈물을 흘렸다.이어 "승리해서 내려왔으면 더 좋았을 것을 그래도 제가 내려올 수 있게 해준 우리 동지들에게 진심으로 감사드린다"라며 "더 이상 고공에 오르는 동지가 없기를 바라며 노동자들이 행복한 세상을 살 수 있길 바란다"라고 소감을 밝혔다.박 지회장이 내려오는 길을 함께한 이지영 사무장은 "정혜 동지가 600일을 버티고 저희 투쟁이 이만큼 온 것은 연대해주신 분들 덕분"이라며 "저희 투쟁은 끝나지 않았지만 꼭 승리해서 현장으로 돌아가게 해달라"고 호소했다.박정혜씨가 고공농성을 마치고 내려오는 현장에는 김영훈 고용노동부 장관을 비롯해 배진교 대통령실 경청통합수석실 비서관, 김주영·민병덕·박홍배 더불어민주당 의원, 윤종오 진보당 원내대표, 한창민 사회민주당 대표, 권영국 정의당 대표 등 정치권 인사들이 함께했다.또 노동계에서는 양경수 민주노총 위원장, 장창열 금속노조 위원장, 김진숙 민주노총 부산본부 지동위원 등이 참석했고 시민사회에서는 양현웅 조계종 사회노동위원회 집행위원장 등이 참석했다.이외에도 박정혜씨의 고공농성 현장을 찾았던 말벌 시민 김민지씨와 최현환 한국옵티칼지회장과 민주노총 대구본부와 경북본부 소속 본부장과 노동자들이 함께 나와 박정혜씨가 내려오는 것을 환영했다.참가자들은 '미안하다 사랑한다 정혜야', '고생했다 고마워!', '더 이상 혼자가 아니야', '투쟁은 계속된다', '연대의 불꽃은 사라지지 않는다' 등의 손피켓을 들고 공중에서 땅으로 내려오는 박정혜씨를 응원했다.고공농성을 마치고 내려오기 전 열린 기자회견에서 당·정·대(대통령실)인사들은 노사 교섭을 주선하고 외국인 투자기업 규제 입법 등 문제 해결에 적극 나서겠다고 약속했다.김영훈 고용노동부 장관은 "오늘 오전 국무회의에서 대통령이 옵티칼 문제에 대해 노동부 장관이 가진 권한을 아끼지 말고 조속히 해결하라고 지시하셨다"라며 "빠른 시일 내에 해고 노동자의 문제가 노사 간 교섭이 될 수 있도록 제가 할 수 있는 모든 최선을 다하겠다"라고 말했다.김주영 민주당 의원은 "외투 기업은 국가와 지자체의 지원을 받았지만 사회적 책임은 하지 않고 노동자들을 나몰라라 팽개치고 있다"라며 "제도적으로 보완하고 외투 기업들이 사회적 책임을 다할 수 있는 제도 개선을 위해 민주당과 정부, 대통령실, 노동계가 함께 TF(테스크포스)를 꾸리고 해법을 찾도록 하겠다"라고 약속했다.민병덕 더불어민주당 을지로위원회 위원장은 한국옵티칼의 모회사인 일본 닛토덴코를 향해 "고용을 많이 하라는 이유로 50년 무상 임대를 했고 법인세와 취득세를 감면했다"라며 "노동자들의 책임이 아닌 화재로 보험금을 탄 후 이곳을 복원하는 것이 아니라 일자리를 모두 평택으로 이전하고 그곳에서 새로운 노동자들을 뽑으면서 이곳의 숙련된 노동자들은 고용 승계하지 않았다. 그 이유를 알고 싶다"라고 물었다.양경수 민주노총 위원장은 "박정혜 동지가 땅을 딛는다는 사실이 너무나 기쁘다"라면서도 "아직 현장으로 돌아갈 수 없다는 사실은 너무나 분노스럽다"라고 말했다. 그러면서 정부를 향해 "국민주권 정부를 표방하는 정부가 이 땅의 주권자인 노동자들이 얼마나 홀대 받고 착취당하고 있는지 확인하는 현장"이라며 "바로잡기 위해 나서길 요구한다"라고 말했다.지난 1월부터 박씨의 농성에 도움을 주면서 현장을 지켜온 '말벌 시민'이라고 밝힌 김민지씨는 "국회 청원 5만 명을 달성했는데 왜 지금 아무것도 바뀌지 않았는지, 왜 서로 잘못한 게 없는 사람들끼리만 미안해하고 있는지 알 수 없다"라며 7명의 한국옵티칼 해고노동자 이름을 불렀다.김진숙 지도위원은 "절망과 희망이 공존하고 삶과 죽음이 엇갈리는 곳, 연대가 안 되면 죽고 연대가 되면 살아서 귀환하는 그곳에서 오늘 박정혜가 살아서 내려온다"라며 감격의 눈물을 흘렸다.김 지도위원은 "김영훈 장관님 누군가를 애타가 기다려 본 적 있느냐, 양경수 위원장님 처절하게 외로워 본 적 있느냐, 정창열 위원장님 가슴이 미어지는 눈물이 있다는 걸 아느냐"라고 말했다.이어 그는 "스마트폰도 있고 전화번호부엔 수백 개의 번호가 있는데 왜 그토록 외로웠을까요, 왜 그토록 울었을까요, 박정혜는 누구를 기다렸을까요"라며 "옵티칼 투쟁은 끝난 게 아니라 고공에서 땅으로, 좁은 곳에서 넓은 곳으로 투쟁의 장소가 바뀌는 것 뿐"이라고 강조했다.한국옵티컬하이테크는 일본 닛토덴코가 전체 지분을 소유한 외국인투자기업이다. 닛토덴코는 지난 2022년 10월 한국옵티칼 공장에 불이 나자 그해 11월 법인 청산을 결정하고 노동자들은 다음해인 2023년 2월 집단 해고됐다.이후 한국옵티칼 물량은 닛토덴코의 자회사인 한국니토옵티칼로 옮겨 생산을 계속 이어갔고 한국니토옵티칼은 2022년 11월부터 지난해까지 156명의 노동자를 신규 채용했다.지난 2024년 1월 8일 박정혜, 소현숙 두 여성 노동자가 고공에 오른 뒤 소현숙 노동자는 농성 476일째인 올해 4월 27일 땅으로 내려왔지만 박정혜씨는 이날까지 600일을 고공에서 버티며 복직을 요구했다.그사이 한국옵티칼은 이들 노동자에게 4억 2240만 원의 손해배상을 청구했고 금속노조는 일본 닛토덴코가 경제협력개발기구(OECD) 다국적기업 기업책임경영 가이드라인을 위반했다며 지난해 9월 한국NCP, 11월 일본NCP에 진정을 넣었다.또 올해 6월 13일 우원식 국회의장이 일본 이시바 시게루 총리에게 문제 해결을 요청하는 공식 서한을 전하고 지난 28일에는 정청래 민주당 대표가 현장을 찾아 해결에 적극 나서겠다고 약속하면서 고공농성은 끝이 났다.박정혜 수석지회장은 이날 기자회견을 마친 후 가족들과 동료들의 박수를 받으며 병원으로 이송됐다.