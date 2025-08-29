메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
연차 쓰고 국회 불출석 시도하다 막힌 '금거북' 의혹 이배용

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

25.08.29 19:03최종 업데이트 25.08.29 19:03

연차 쓰고 국회 불출석 시도하다 막힌 '금거북' 의혹 이배용

압수수색 직후 연차 쓴 이 위원장, 불출석 사유서 실무진이 들고 국회 방문... 국회 측은 불승인

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
이배용 국가교육위원회 위원장이 지난해 10월 8일 서울 여의도 국회에서 열린 교육부 등에 대한 국정감사에서 선서하고 있다.
이배용 국가교육위원회 위원장이 지난해 10월 8일 서울 여의도 국회에서 열린 교육부 등에 대한 국정감사에서 선서하고 있다. ⓒ 남소연

'금거북이' 수수 및 매관매직 의혹의 중심에 있는 이배용 국가교육위원장이 연차를 사용하고 사실상 잠적한 가운데, 국가교육위 측이 이 위원장의 국회 예산결산특별위원회(예결위) 불출석 사유서를 제출하려다 막힌 것으로 확인됐다.

국가교육위 실무진은 다음날 1일 열릴 예결위 전체회의를 앞두고 29일 이 위원장의 불출석 사유서를 들고 국회를 찾았다. 장관급 인사가 회의에 빠지려면 사유와 대리 참석자를 명시한 사유서를 예결위원장과 여야 간사에게 제출해 승인을 받아야 한다. 이 위원장은 실무진을 통해 이날 해당 절차를 밟으려 했으나 국회 측은 이를 받아들이지 않았다. 이 위원장이 사유서에 기재한 불출석 이유는 알려지지 않았다.

예결위 관계자는 "(국회가 불출석 사유서를 받아들이는 사례는) 공무상 사유로 인정하는 경우가 대부분"이라며 "사유서를 제출하지 않고 불참하면 무단 불출석으로 간주된다"고 설명했다.

이 위원장은 김건희 특검팀(민중기 특검)의 압수수색 다음 날인 이날 일주일간 연가를 냈고, 대통령실이 이를 재가하지 않았는데도 출근하지 않았다(관련기사: 이배용, 결재 안 받고 휴가... 이 대통령 "발언 기회 주려 했는데" https://omn.kr/2f4m6).

AD
국가교육위 관계자는 이날 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "예결위는 대리 참석도 까다롭고 장관이나 기관장의 불출석을 엄격하게 금지한다"라며 "개인휴가 사유로 예결위에 불출석하는 것은 전례가 없는 것으로 알고 있다"라고 전했다.

이 위원장은 윤석열 정부 시절인 2022년 9월 초대 국가교육위원장으로 임명됐다. 박근혜 정부 시절 국정교과서 편찬에 참여하고 친일 인사를 옹호한 경력 등에 비판이 쏟아졌는데도, 당시 대통령이었던 윤석열이 임명을 강행하며 논란이 됐다.

특검팀은 이 위원장이 김건희에 고가의 '금거북이'를 전달한 정황을 포착하고 지난 28일 그의 주거지를 압수수색했다.

<오마이뉴스>는 이 위원장에게 금거북이 제공 의혹과 예결위 불출석 사유를 묻기 위해 수차례 전화했으나, 전화기가 꺼져 있었다.

#김건희#이배용#국가교육위원회

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

정초하 (summergrass) 내방

이 기자의 최신기사'윤석열 통화' 내용 묻자 쏘아붙인 나경원, '계엄 표결 불참' 질문엔 헛웃음

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초