시민 합의 없는 '초록광장'… 반대 목소리 커진다

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

서산시가 중앙도서관 건립 계획을 뒤집고 추진 중인 예천동 호수공원 초록광장 공영주차장 사업을 둘러싼 반발이 확산되고 있다. 시민단체에 이어 더불어민주당 서산태안지역위원회까지 공사 중단 결의안을 채택하며 행정 독주의 문제를 강하게 제기했다.민주당 지역위 상무위원들은 지난 28일 발표한 결의안에서 "이완섭 시장이 시민과의 사회적 합의 과정 없이 일방적으로 추진하는 초록광장 조성은 이미 정당성을 상실했다"라며 즉각 중단을 요구했다. 이들은 ▲공사 강행 중단 ▲반대 시민과의 진지한 소통 및 내년 지방선거를 통한 최종 판단 존중 ▲포기된 국비 90억 원과 지목 변경에 따른 재정 손실 보전책 마련 등을 촉구했다.시민단체는 29일 오후 공사 현장에서 피켓 시위를 벌이고 향후 대응책을 논의했다. 서산시는 기존 주차 이용자들의 혼잡 우려에 대해 "차주 대부분이 대산 출근 차량이나 인근 상가 종사자 차량으로 파악됐다"며 "주변 불법주차 문제를 해결하는 차원에서 큰 혼잡은 없을 것"이라고 해명했다.이에 대해 시민단체는 "그렇다면 더더욱 주차장을 만들 이유가 없는 것 아니냐"며 목소리를 높였다. "상가를 찾는 사람들이 쓰지도 않았다는 건데, 주차 수요가 없다는 뜻이다. 복잡한 서울도 아닌데 굳이 수백억 원을 낭비하며 주차장을 지을 이유가 있느냐"는 것이다.현장에서는 분노 섞인 시민 목소리가 이어졌다. 한 시민은 "동문동 파리바게트 입구, 서령고 학생들 등교 시간마다 차량이 몰려 통행이 어렵다. 수년째 민원을 넣어도 '돈이 없다'며 주차금지 라인이나 단속 카메라조차 설치해주지 않더니, 예천동에는 멀쩡한 무료 주차장을 복층 유료 주차장으로 만들고 매년 5억 원 넘는 관리비를 쓰겠다는 게 말이 되냐"고 분통을 터뜨렸다.또 다른 시민은 피켓을 든 단체 쪽으로 다가와 "이거 정말 미친 짓이다. 나도 반대 서명을 했는데, 결국은 공사를 강행하는 모양"이라며 허탈해 했다.남현우 변호사는 "이 사업을 강행하면 결국 이완섭 시장의 정치적 무덤이 될 것"이라고 날을 세웠다. 박상무 전 도의원도 "내년에 누가 시장이 되든 시민 의견을 묻고 충분한 협의를 거쳐 진행할 수 있게, 지금 당장 공사를 멈춰야 한다"라고 말했다.한편, 민주당 지역위의 대응이 지나치게 늦었다는 지적도 나왔다. 한 참석자는 "성명 발표도 늦었고, 오늘 피켓 시위에도 참여하지 않았다. 너무 소극적이고 뒤늦은 대응"이라며 불만을 드러냈다.공사 현장 주변에는 주차하지 못한 차들이 길 양쪽에 줄지어 서 있었고, 시민 불편은 이미 가시화되고 있다.시민단체는 대전지법에 공사중지가처분을 신청한 상태다. 당초 8월 26일로 예정됐던 심문은 시청 측 요청으로 9월 2일로 연기됐다. 단체는 "시는 판결을 늦추는 동안 공사를 최대한 진행해 기정사실화 하려는 꼼수를 부리고 있다"며 강하게 반발했다.시는 불법 주정차 단속 완화 방안을 내놓으며 불편 최소화에 나섰다. 9월 1일부터 중앙호수공원, 시청 2청사, 번화로 상가 일원 3곳의 CCTV 단속 종료 시간을 오후 5시로 앞당기고, 단속 유예 시간은 15분에서 40분으로 늘린다. 시 관계자는 "예천동 공영주차장을 비롯해 각 지역 공영주차장의 공사로 주차난이 불가피하다"라며 "일시적 불편은 있겠지만 시민 편의를 최대한 보장하겠다"라고 밝혔다.그러나 시민사회 일각에서는 "임시방편 단속 완화보다 중요한 건 시민과의 합의"라며 "도서관 사업 백지화 과정과 주차장 건설의 타당성을 처음부터 다시 논의해야 한다"라는 비판이 이어지고 있다.