'복종기계' 취급에 반박한 방첩사 간부 "저희도 대한민국 국민"

- 이하상 변호사 "상관의 명령이 내려왔다. 복종의무가 있는 것 맞나? 그 명령이 문제 있다면 시행과정에서 이런 문제가 있고 법무검토에 문제가 있으니 다시 보고해서 수정명령을 받는 게 군대 명령체계에 맞지 않나? 그런데 대통령-장관-사령관을 거쳐서 내려온 명령을 법무장교 한 사람의 말로 바꾼다는 게 말이 되나. 증인의 말에 모순이 있다고 느끼지 않나?"

- 양승철 중령 "그렇지 않다. 어떤 명령이냐에 따라서 그렇게 판단한다."

- 이하상 변호사 "민간인을 죽이라고 명령했나? 시설을 확보하고 기다렸다가 나오라는 게 불법인가?"

- 양승철 중령 "저희는 단편적인 내용이 아니고 헌법부터 계엄까지…"

- 이하상 변호사 "당신이 왜 헌법을 보냐고!"

- 양승철 중령 "저희도 대한민국 국민이다."

- 양승철 중령 "동의할 수 없다."

- 이하상 변호사 "그 대가로 입건 안 된 것 아닌가."

- 양승철 중령 "저는 그냥 제가 알고 있는 내용만 말씀드리는 거지, 저런 부분에 대해서 명령을 받지 않았다."

비상계엄 당시 중앙선거관리위원회 출동 지시를 사실상 거부했던 국군방첩사령부 영관급 장교들이 29일 처음으로 법정에 나왔다. '정당한 임무가 아니었다'는 이들의 증언에 김용현 전 국방부 장관 쪽은 "증인이 대통령인가"라거나 "(검찰에게) 세뇌됐다"며 공격했다.이날 서울중앙지방법원 형사합의25부(재판장 지귀연 부장판사) 심리로 열린 김 전 장관 등의 내란주요임무종사 혐의 16차 공판에는 양승철 중령과 이종훈 대령이 증인으로 출석했다. 이들은 12월 3일 밤 정성우 당시 방첩사 1처장으로부터 '선관위 과천·관악청사와 수원 연수원, 여론조사 꽃으로 출동해서 선관위 서버를 확보하라'는 지시를 받았으나 그 적법성에 의문을 제기했다. 정 처장은 이들의 의견을 수용, 상부 명령대로 일단 이동하되 '절대 내부 진입하지 말라'고 지시했다.양승철 중령은 "정성우 처장이 최초에는 '오늘 이 지시는 헌법과 계엄법에 의한 임무수행이다. 대통령과 사령관이 지시했다. (국방부) 장관께서는 법에 의한 정당한 임무수행을 이행하지 않을 경우 항명죄로 처벌하겠다.' 그 세 가지를 전제조건으로 해서 임무를 하달했다"고 설명했다. 하지만 ""며 ""고 말했다.김 전 장관 변호인 이하상 변호사는 "장관실에서 임무수행하라고 내려왔는데 예하 부대에서 법무검토 했으니까 명령에 따르지 말아야겠다는 의사결정이 군대에서 가능한가"라고 물었다. 그는 매우 거칠게 양 중령을 몰아세웠다.이 변호사는 양 중령의 답변이 끝나자마자 "완전히 세뇌됐다"고 비난했다. 오승환 검사는 "증인에게 모욕적인 질문이다. 형사소송법에 모욕적인 질문은 금지된다고 돼있다"며 이의를 제기했다. 지귀연 부장판사도 "잠깐만, 잠깐만!"이라며 "변호사님 흥분하시면 안 돼죠. 원하는 답 안 한다고 맨날 변호사님들이 (특검 쪽에) 뭐라고 하더니 결국에는 똑같다는 인상을 주는 것"이라고 지적했다. 그럼에도 이 변호사는 양 중령 답변이 "민주당 보도지침에 따른 수사협조 같다"고 공격했다.이 변호사는 급기야 "증인이 대통령 아니고 중령이지 않나. 증인이 자기 임무를 혼동하고 억지로 얘기하니까"라며 "증인이 대통령인가? 증인 임무가 뭐냐고 얘기만 하라"고 목소리를 높였다. 노상원 전 정보사령관 변호인 노종래 변호사 역시 군형법상 항명죄, 명령 불복종죄, 명령 위반죄 등을 언급하며 "우리(군)는 민주주의 수호자이지 실천자가 아니다"란 영화 대사를 어떻게 생각하냐고 물었다. 군인은 '판단' 보다는 '복종'이 먼저라는 취지였다.하지만 양 중령은 "고 생각한다"며 "(당시 선관위 출동 지시는)"고 말했다. 그는 "정당하지 않은 임무를 수행했다는 죄책감과 두려움" 때문에 계엄 해제 후 개인 휴대폰 통화내역을 전부 삭제하기도 했다. 하지만 '사전에 모의하지 않았다'는 점을 증명하기 위해 검찰 출석 전인 12월 13일 직접 통신사 대리점을 방문해 통신기록을 발급받았다.정성우 처장에게 최초로 적법성 문제를 제기하며 법무검토를 받자고 했던 이종훈 대령도 "포고령 2번 항목을 읽어보라고 해서 봤는데, 왜 선관위에 가야 하는지 이해할 수 없었다"며 "저희가 합동수사본부로 편성됐는지 모르는 상태이고, 제가 수사업무를 하는 사람도 아니기 때문에 일반 민간시설에 가서 임무수행하는 것은 위법할 수 있겠다는 생각이 들었다"고 말했다. 그는 당시 수원 선거연수원를 맡았지만 과천의왕휴게소에 팀원들을 집결시켜 대기하다가 부대로 복귀했다.이하상 변호사는 이종훈 대령의 증언 태도를 두고 "검찰에 아부하려고 저렇게 말하는 것 아닌가"라고 비아냥댔다. 계엄 당시 정성우 처장 지시로 사복을 착용했다는 얘기에는 "법무 검토 좋아하지 않나. 받았나?"라고 묻거나 휴게소 카드결제내역을 검찰에 제출한 것을 두고 "대령급 중요 장교인데, 동선이 노출되지 않나. 문제의식이 없고, 법무 검토를 받아야 하는 것인데 자의적으로 생각한다"고도 공격했다. "'학살하라' 이정도가 아니면 명령을 따르는 게 맞지 않나"라는 질문도 던졌다.이 대령은 "명확하게 불법적인 게 아니면 따르는 게 맞다"면서도 "(선관위 출동지시 같은 명령은)"고 반박했다. 당시 명령이 "합법적이라고 보이지 않는다"고도 재차 강조했다. 그는 "저에게 임무가 주어졌을 때"라며 ""이라고 했다.