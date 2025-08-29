이천시, 가을밤 감성과 복숭아가 있는 9월 시티투어

큰사진보기 ▲경기 이천시는 내달 5일부터 27일까지 매주 금·토요일, 도심과 남부권역을 잇는 기획 시티투어 ‘도심에서 남부까지, 이천을 잇다’를 운영한다고 29일 밝혔다. ⓒ 이천시 관련사진보기

경기 이천시는 내달 5일부터 27일까지 매주 금·토요일, 도심과 남부권역을 잇는 기획 시티투어 '도심에서 남부까지, 이천을 잇다'를 운영한다고 29일 밝혔다.이번 투어는 도심 관광자원과 남부권 특화자원을 연결하여 외곽 지역까지 관광 동선을 확대함으로써 이천의 숨겨진 매력을 즐길 수 있도록 구성됐다.이천시 시티투어는 대중교통만으로 접근하기 어려운 주요 관광지를 효율적으로 둘러볼 수 있도록 기획된 프로그램으로, 문화·예술·농업 등 다양한 관광자원을 체험형 콘텐츠와 결합함으로써 단순 관광을 넘어 체류형 관광 기반을 강화하는 것을 목표로 하고 있다.이번 9월 기획 투어는 ▲야간 도심을 산책하며 야경을 즐기는 '도심 속 밤마실, 이천 감성 산책' ▲미술관과 북카페에서 감성을 느끼는 '책과 빛 사이, 모가를 걷다' ▲장호원복숭아축제와 농업 체험을 함께 즐기는 '장호원 복숭아 먹고 즐기는 여행' 코스로, 총 3가지 테마로 운영된다.이천시티투어는 축제, 농업 체험, 문화예술 등 다양한 자원을 연계하여 개발한 특화코스를 노선에 반영함으로써, 관광 선택의 폭을 넓히고 지역민과 관광객 모두가 함께 즐길 수 있는 관광프로그램으로 발전시켜 나갈 계획이다.모든 시티투어는 사전예약제로 운영되며, 예약은 (사)이천나드리 누리집 또는 전화를 통해 가능하다.김경희 이천시장은 "이번 기획 시티투어는 도심과 남부권을 연결하여 이천의 매력을 한눈에 느낄 수 있도록 준비했다"며 "앞으로도 이천 곳곳의 매력을 널리 알릴 수 있는 코스를 개발해 새로운 시선으로 만나는 특별한 이천을 만들어가겠다"고 말했다.