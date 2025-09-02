관직 못 나간 정선 제자, 매미로 이름을 남기다

조선시대 선비들은 매미라는 곤충에 남다른 의미를 부여했다. 특히 일부 문인들은 매미에 대한 생태 지식을 보유하고 있었다. 이규경의 <오주연문장전산고>와 정약용의 <선음삼십절구>가 보여준 매미의 발성 메커니즘에 대한 이해는 놀라웠다. 그러나 조선시대 텍스트 문헌에서는 당시 서식했던 매미 종 등 구체적인 생태 정보를 찾기 어려웠다. 결국 필자는 텍스트 문헌이 아니라 당시에 그려진 그림 분석에 매달렸다(관련 기사 : 정약용 선생이 매미 박사였다는 사실, 알고 계셨나요?
조선시대 회화 연구와 작품평들을 샅샅이 뒤져 매미가 그려진 18점의 작품을 찾아냈다. 이들은 대부분 16세기 이후의 작품들이었다. 조선시대 화풍이 초중기의 북종화나 남종화에서 후기로 갈수록 진경산수화 등 실경을 중시하게 되므로, 후기 작품들에서 당시 매미의 생태를 추정하는 것이 용이할 거라는 예상이 맞았다.
조선시대 회화의 화풍은 시대에 따라 크게 변화했다. 16세기에 처음 매미 그림이 등장하지만 묘사가 추상적이어서 구체적인 생태 정보를 파악하기는 어려웠다. 그러나 17세기 이후 실제 풍경을 중시하는 진경산수화풍이 발달하면서, 화가들은 자연을 직접 관찰하고 사실적으로 묘사하기 시작했다. 화풍의 변화는 곧 곤충과 같은 미물의 묘사에도 영향을 미쳤다. 특히 18세기 심사정의 그림은 현대 생물학 논문을 보는 것처럼 세밀한 묘사를 담고 있어 연구에 큰 도움을 주었다.
[16세기 초] 신사임당 <초충도병>
조선 중기 신사임당(1504~1551)의 <초충도병>의 '원추리와 개구리'는 8폭 병풍 중 하나로, 원추리 마당을 중심으로 참개구리, 나방, 매미를 배치한 구도다. 매미는 꽃줄기 중앙에 자리 잡았으며, 배면을 묘사해 종 구분은 어렵다. 배면에서 발성과 관련된 덮개(배판)가 보이지 않아 암매미로 추정된다.
신사임당이 참개구리와 매미의 배면을 묘사한 것을 보면 얼마나 관찰력이 뛰어났는지 짐작게 한다. 그의 개별 동식물에 대한 묘사는 화풍을 떠나 조선시대 동식물에 대한 엄청난 생태적 기록이었다. 그러나 매미가 풀에 앉은 모습은 우화 직후 잠시 머무는 상황을 제외하면 일반적이지 않으며, 탈피각조차 없기에 이는 인위적 배치로 보인다.
신사임당의 아들 이우(1542~1609)의 <수과초충도>는 수박 줄기를 중심으로 매미와 벌레를 배치한 구도다. 매미는 상단 등판을 간략히 표현했으나 하단 몸통 구분이 불분명해 유머러스한 인상을 준다. 수박 줄기에 앉은 매미는 수액 섭취 습성을 보여주지만, 단순화로 종 특정은 불가능하다.
[17세기 초] 월봉 김인관의 <유선도>
월봉 김인관(1636~1706)의 <유선도>(17세기 초)는 매미 묘사의 전환점으로 평가된다. 이 작품에서 버드나무 가지에 앉아 있는 애매미는 신체 비율, 등판의 무늬, 투명한 날개 맥 구조가 오늘날 애매미와 거의 일치한다.
이는 실경산수화풍으로 매미 종을 구분할 수 있을 만큼 세심하게 그려진 사례로, 조선 중기 한반도 중·남부에 애매미가 서식했음을 증언하고 있다. 버드나무는 수액이 풍부한 서식지로, 정약용의 <선음삼십절구> "버드나무 가지에 매미가 앉아"와 일치한다. 이 그림은 조선시대 매미 그림 전체에서 애매미의 존재를 시각적으로 증명한 유일한 사례로서 그 가치가 높다고 할 수 있다.
[17~18세기] 겸재 정선의 <홍료추선>·<송림한선> 외
진경산수화의 대가인 겸재 정선(1676~1759)은 매미 그림을 3점 남겼다. <홍료추선>과 <송림한선> 그리고 2022년 '서울 옥션'에서 처음 공개된 홍료추선과 유사한 그림 한 점이 있다. 그림 속 매미는 검은 몸통에 등판에 흰 무늬가 특징적이며, 투명한 날개로 가진 참매미로 추정된다. 추선과 한선 두 작품 속 매미의 모습은 앵글부터 세부 묘사까지 복제한 듯해, 실경보다는 참매미의 일반적 특징을 도출한 후 풍경에 인위적으로 배치한 느낌이다.
매미가 여뀌에 앉아 있는 모습은 생태적으로 부자연스럽다. 매미는 주로 굵은 나무 줄기에 주둥이를 박아 수액을 빠는 습성이 일반적이기 때문이다. 일부 연구자들은 제목인 '추선(秋蟬)'과 '한선(寒蟬)'은 늦여름이나 초가을에 매미소리가 잦아드는 계절을 의미하는 것이 아니라, 울어야 하는데 울지 않는 매미를 표현한 상징적 의도로 해석한다. 실제 가을철에 낮은 소리로 우는 늦털매미를 그리지 않고 참매미를 그렸기에 이러한 해석은 타당해 보인다.
심사정, 가장 풍부한 생태 기록
조선시대 화가 중 매미 그림을 가장 많이 남긴 이는 8점이 발견된 현재 심사정(1707~1769)이다. 정선에게 사사했으며, 조부 심익창이 과거시험 비리와 역모에 연루되어 관직에 나가지 못하였지만 대신에 엄청난 작품들을 남겼다.
8점 중 7점은 모두 참매미를 묘사했으며, 등판의 녹색과 흰색 무늬를 세밀하게 표현해 정선보다 훨씬 더 실경적 화풍에 충실했음을 알 수 있다. <유사명선>과 <참외밭의 초충도>에 등장하는 참매미는 버드나무 굵은 줄기에 안정적으로 붙어 있는데, 이는 매미가 수액을 빨기 위해 잔가지보다 굵은 줄기를 선호하는 실제 생태적 습성을 반영한다.
<현원합벽첩>의 한 점은 버드나무 아래 날아다니는 매미를 그려 가장 독특한 구도를 보여준다. 심사정은 <계화명선>은 금계화나무, 북한에 있다는 '조선매미'는 활엽수의 매미를 표현했지만 주로 버드나무와 소나무를 선택했다. 심사정의 일관된 참매미 묘사는 조선 후기 참매미가 우세종이었음을 가장 강력히 뒷받침한다.
정황과 조정규, 후기 화풍의 변화와 생태적 가치
겸재 정선의 손자 정황(1735~?)의 <매미도>도 버드나무에 앉은 참매미 포착하고 있다. 가벼운 붓터치로 완벽하게 참매미를 묘사하고 있어, 한 작품에 불과하지만 참매미 그림 중 최고의 수작으로 평가된다. 화풍은 정선보다 심사정에 가까워 관찰이 세밀하며, 버드나무에 앉은 매미를 표현했다.
조정규(1791~1868 이후)의 <화훼초충도>는 활엽수 고목에 매미를 배치했다. 등판의 방패 무늬는 참매미와 털매미의 'W'자 무늬를 혼합한 듯하나 날개 맥은 참매미를 담았다. 뾰족한 사란관이 보이는 암매미로 추정된다. 힘찬 붓터치와 역동적 묘사는 당시로는 획기적인 근대 화풍의 전조로 해석된다.
붓끝에 남겨진 조선 매매의 생태
작자 미상이 일반적인 민화는 주로 평민들이 그렸을 것으로 추정된다. <백선병>은 부채 모음 구도에 활엽수에 앉은 매미를 배치했다. 산란관과 참매미 등판의 특징이 보인다. 평민들의 관찰 또한 참매미를 보편종으로 인식했음을 보여준다. <어락도>는 버드나무 가지 아래 거대한 잉어와 단순화된 매미를 배치했으나, 버드나무의 등장은 눈여겨 볼 만한다.
조선 회화를 분석한 결과 조선시대 매미의 생태적 특징은 크게 두 가지로 요약된다. 첫째, 조선의 우세종은 바로 참매미였으며 둘째, 그들의 주요 서식지로는 버드나무가 압도적이라는 점이다. 18점의 그림 중 14점에서 참매미가 확인됐다. 이는 조선 후기 한반도에서 참매미가 가장 많아 사람들의 눈에 가장 자주 띄는 종이었음을 명확히 보여준다.
우리가 사용하는 매미 종별 이름 참매미, 말매미, 애매미 등은 대부분 일제강점기 근대적 생물학 학회가 생기면서 사용된 것으로 알려져 있다. 통상 다른 동식물도 마찬가지지만 한반도에서 가장 보편적인 종들의 명칭에 '참'이라는 어미가 사용된 것을 감안하면 '참매미'로 명명한 이유는 바로 개체수가 월등히 많아 흔하게 발견되기 때문이었을 것이다.
조선 시대 언문 의서인 <구급간이방>에 나오는 '뫼야미'(정확히는 'ㅗ'가 아닌 아래 아 ' · ')라는 이름이 참매미 소리인 "맴맴"에서 유래했을 거라는 추정과도 일치한다. 텍스트와 시각적 기록이 일치하므로 조선을 대표하는 매미가 참매미였음을 강력하게 시사한다. 김인관이 그린 애매미도 참매미 다음으로 주요한 종이었을 것으로 추정된다.
더욱 놀라운 것은 오늘날 서울 도심의 우세종인 말매미가 조선 그림에서는 발견되지 않는다는 점이다. 말매미는 도시 열섬 현상과 소음에 강해 현대 한반도 남단 도심에서 폭발적으로 번성했다. 하지만 조선 시대에는 도심 환경이 지금과 달랐기에 개체 수가 적거나 아예 존재하지 않아 눈에 띄지 않았을 가능성이 높다. 필자는 동남아 원목이 수입되기 시작했을 것으로 추정되는 일제 강점기에 남방계의 말매미가 유입된 것이 아닐까 조심스럽게 추정해본다.
버드나무는 김인관, 심사정, 정황, 민화에서 주요 서식지로 반복해서 등장하며 다수 문인들의 표현과도 일치한다. 버드나무는 수액이 풍부하고 부드러워 매미가 주둥이를 찔러 넣기에 적합한 수종이다. 조선시대 청계천이나 평양의 수변 등에 흔한 게 버드나무였지만 현대 도심 환경과는 사뭇 다르다고 할 수 있다.
조선의 화가들이 남긴 매미 그림은 문헌이 기록하지 못한 조선 시대 자연에 대한 소중한 정보를 담고 있다. 이 그림들은 조선 후기 한반도에서는 참매미가 우세종이었으며, 주로 버드나무에 서식했음을 명확히 보여준다. 또한 오늘날 도심을 점령한 말매미가 조선시대에는 거의 존재하지 않았을 거라는 추정도 가능하게 해준다.
그림 속 매미는 때로는 청렴하고 고고한 군자의 모습으로, 때로는 풍요와 장수를 기원하는 길상적 존재이기도 했겠지만 세밀한 묘사들은 수백 년 전 조선 땅에 살았던 생명체의 진실을 증언한다. 예술과 과학이 교차하는 지점에서 우리는 과거를 새롭게 이해하게 되며, 옛 그림은 현대와는 다른 조선 시대 매미의 중요한 생태 정보들 드러내면서 흥미로운 연구가 가능함을 시사한다.
