김건희와 같은 날, '집사' 김예성 기소... 윤석열·명태균도 예고

큰사진보기 ▲김건희가 구속 전인 지난 6일 오전 서울 종로구 김건희 특검팀(민중기 특검) 사무실에 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲윤석열이 재구속 전인 지난 7월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 내란 우두머리 혐의·직권남용 권리행사 방해 혐의 사건 9차 공판에 출석하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲공천개입 및 여론조사 조작 의혹을 받고 있는 명태균씨가 지난달 31일 오전 서울 종로구 김건희 특검팀(민중기 특검) 사무실에 출석하고 있다. ⓒ 이희훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲'김건희 집사' 김예성씨가 지난 12일 오후 인천국제공항에 입국한 뒤 대기 중이던 특검팀에 체포되어 특검 사무실로 이송되고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

큰사진보기 ▲조영탁 IMS모빌리티 대표가 지난 20일 오전 서울 종로구 김건희 특검팀(민중기 특검) 사무실에 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

특검이 김건희 1차 기소 혐의 중 하나인 명태균 게이트와 관련해 윤석열과 명태균씨 또한 기소 대상임을 예고했다. 또한 집사 게이트 핵심인물인 김예성씨를 기소하고 관련 업체의 임원 3명을 상대로 구속영장을 청구했다.박상진 특검보는 김건희를 구속기소한 뒤 진행한 29일 오후 2시 30분 정례 브리핑에서 "윤석열·김건희 부부가 명씨로부터 58회 무상 여론조사를 제공받았다"며 "이를 산정한 금액이 2억 7000만 원"이라고 설명했다.이어 "윤 전 대통령과 명씨에 대해서는 추가 수사 필요성이 있기 때문에 이번에는 김건희만 기소했다"며 "다른 분들에 대해서는 계속 조사해서 추후 기소할 예정"이라고 덧붙였다.박 특검보는 김건희의 또다른 혐의인 건진법사 청탁 관련 혐의를 두고 "증거를 종합했을 때 통일교 측이 청탁한 금품 등이 김씨에게 전달됐다고 본다"고 지적하기도 했다. 그는 "윤 전 대통령과의 관계를 조사하지 못했고 아직 공모 관계를 인정하기에 부족한 단계"라며 "앞으로 수사 과정에서 추가 증거가 충분히 나온다면 뇌물 수수죄 의율도 고려해 볼 여지가 있다"고 했다.특검팀은 이날 김건희와 함께 김예성씨도 구속기소했다. 박 특검보는 "집사 게이트 관련 피의자 김예성씨에 대해 특정경제범죄가중처벌법상 횡령 혐의로 구속기소했다"며 "횡령금액은 48억 원"이라고 전했다. 당초 김예성씨의 구속영장에는 횡령금액이 약 33억 원으로 적시됐으나 구속 후 수사를 통해 액수가 늘었다.이어 박 특검보는 "해당 사건과 관련해 조영탁 IMS모빌리티 대표, 모재용 IMS모빌리티 이사, 민경민 오아시스에쿼티파트너스 대표에 대해 구속영장을 청구했다"고 말했다. 특검팀이 정례 브리핑 후 언론 공지를 통해 밝힌 각 임원들의 혐의는 "조영탁 특경법상 배임(32억 원)·횡령(35억 원) 등, 모재용 증거은닉, 민경민 특경법상 배임(32억 원)"이다.집사 게이트는 김건희의 집사로 불리는 김예성씨 관련 렌터카 업체 IMS모빌리티가 2023년 카카오모빌리티·한국증권금융·HS효성·신한은행·키움증권 등으로부터 184억 원을 부당하게 투자받았다는 의혹을 말한다. 당시 IMS모빌리티는 순자산보다 부채가 많은 자본잠식 상태였고, 투자금 중 46억 원은 김예성씨 부인 회사(이노베스트코리아)가 보유했던 IMS 지분 매입에 사용됐다.