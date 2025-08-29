'쓴소리' 듣고도 '윤석열' 못 놓는 국힘, "변하겠다" 말뿐

큰사진보기 ▲12.3 비상계엄 사태 관련 내란 혐의를 받는 윤석열 전 대통령이 지난 7월 9일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마치고 대기 장소인 서울구치소로 이동하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲국민의힘 국회의원 연찬회 특강28일 인천국제공항공사 항공교육원에서 열린 2025 국민의힘 국회의원 연찬회에서 박명호 동국대 정치외교학과 교수가 '국민의힘 혁신과 보수의 재구성'을 주제로 특강하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲마이크 잡은 김민수 최고위원김민수 국민의힘 최고위원(왼쪽 두 번째)이 27일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 오른쪽부터 장동혁 대표, 송언석 원내대표, 김 최고위원, 우재준 청년 최고위원. ⓒ 남소연 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲박수치는 장동혁 대표, 송언석 원내대표29일 인천국제공항공사 항공교육원에서 열린 2025 국민의힘 국회의원 연찬회에서 장동혁 대표, 송언석 원내대표 등 의원들이 결의문을 발표한 뒤 박수치고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲국민의힘 '결의문 발표'29일 인천국제공항공사 항공교육원에서 열린 2025 국민의힘 국회의원 연찬회에서 장동혁 대표, 송언석 원내대표 등 의원들이 결의문을 발표하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

국민의힘이 "변하겠다"는 말만 반복하며 여전히 윤석열을 놓지 못하고 있다. 국민의힘 국회의원 연찬회에서 윤 어게인(Yoon Again, 윤석열 정신 계승) 등과 절연해야 한다는 강도 높은 비판까지 나왔으나, 지도부는 "윤석열 접견" 등을 연일 언급하며 쇄신과 거리를 두는 모양새다.국민의힘은 29일 오전 인천 중구 인천국제공항공사 항공교육원 본관 1층 대강당에서 열린 '2025 국회의원 연찬회'에서 "뼈를 깎는 혁신과 쇄신으로 국민의 신뢰를 반드시 회복하겠다"는 등의 내용이 담긴 결의문을 채택하고 공개했다.하루 전인 28일엔 윤 어게인 등과 선을 긋지 못하는 국민의힘에 쓴소리가 쏟아졌다. 특강을 진행한 박명호 동국대학교 정치외교학과 교수는 "새로운 미래로 다시 뛴다는데, 그럴 수 있는 상황이냐. 상당 기간 제1야당이라는 악순환이 반복되지 않겠냐"라고 했다. 그러면서 PPT에 '극우 지수'라는 자료를 띄워놓은 채 "이제는 지지층을 배반하는 정치를 해야 한다"라며 강성, 극우 세력과 거리를 두어야 한다고 조언했다.이런 지적에도 국민의힘 지도부는 윤석열을 놓지 못하고 있다. 특히 전당대회에서 2등으로 최고위원 자리에 오른 김민수 최고위원은 윤석열을 놓기는커녕 품는 모양새다.김 최고위원은 지난 28일 밤 CBS 라디오 <박재홍의 한판승부>에 출연해 "국회 앞에서 분명히 집회와 시위가 있었는데 어떤 분들도 강경 진압한 사례가 없다"라며 "대통령 의중은 어떤 국민도 다치게 하고 불안하게 할 의도가 없었다"라고 주장했다. 더해 헌법재판소의 윤석열 파면 결정에도 동의하지 않는다고 밝혔다.김 최고위원은 또 29일 BBS라디오 <금태섭의 아침 저널>에서 '장동혁 대표가 윤 전 대통령을 접견하겠다고 했다. 같이 갈 것이냐'라는 진행자의 물음에 "저는 이미 접견 신청을 해 놓은 상태"라고 밝혔다.이어 "처음엔 10분 정도 유리막을 사이에 두고 대화하는 일반 접견 신청을 했는데, 장소가 적절치 않아 보여 서울구치소 측에 접견 장소 변경 신청을 했다"라면서 "심사가 일주일에서 10일 정도 소요가 돼 지금 결과를 기다리고 있다"라고 설명했다.그는 진행자가 "그때 장동혁 대표도 가느냐"라고 묻자 김 최고위원은 "장 대표는 아마 당내 의견을 하나로 모아 움직일 것으로 생각한다"라고 답했다.이날 정오께 연찬회를 마치고 취재진과 만난 장동혁 당 대표 역시 윤석열을 놓지 못하는 모습이었다. 장 대표는 '김 최고위원과 함께 윤석열 접견을 갈 계획이 있는지', '헌재의 파면 결정에 동의하지 않는다는 김 최고위원의 발언은 어떻게 생각하는지' 등의 질문을 받았다.그는 "윤 전 대통령 접견에 대해선 적절한 시점에 적절한 결정을 하겠다. (이전에 밝혔듯) 헌재의 탄핵 심판이 방어권이 제대로 보장되지 않았고 법적 절차가 제대로 안 지켜진 것에 대해 유감스러운 건 여전하다"고 답했다. 다만 "헌재가 내린 결정을 수용한다는 말씀을 여러 차례 드렸다"라고 덧붙였다.장 대표는 '김 최고위원이 윤 전 대통령은 국민을 다치게 할 의도가 없었다고 주장한 일에 대한 입장'을 묻는 말에도 명확하게 선을 긋지 않았다. 그는 "당내 의원, 당 지도부 등은 각각 다양한 입장과 의견을 가질 수 있다"라면서도 "당 대표가 된 만큼 앞으로 우리 당에서 나가는 목소리가 국민께 공감을 받을 수 있도록 노력하겠다"라고 했다.한편 국민의힘은 이외에도 연찬회에서 ▲ 공천 시스템 마련 ▲ 정기국회 개회식 참석 ▲ 한미 정상회담 합의문 등 성과 공개 촉구 ▲ 권성동 의원에 대한 특검의 구속영장 청구 규탄 ▲ 내란특별재판부 설치안 반대 등의 방침을 정했다.