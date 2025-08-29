진양고 학생자치회 "수해 주민 돕기 위해 성금 모았어요"

큰사진보기 ▲진양고등학교 학생자치회, 산청지역 수해 피해 돕기 성금 전달 ⓒ 진양고 관련사진보기

큰사진보기 ▲진양고등학교 학생자치회 수련회 활동. ⓒ 진양고 관련사진보기

7월 16~19일 집중호우로 산청‧합천‧의령 등 경남 곳곳에서 엄청난 수해를 입은 가운데, 고등학생들이 피해 주민을 돕기 위해 나섰다.경남 진주 진양고등학교(교장 박근생)는 학생자치회가 지난 7월 25~26일 사이 산청 한국선비문화연구원에서 수련회 활동을 열고, 수해 주민 돕기 활동을 벌였다고 29일 밝혔다.학생자치회는 "당시 수련회는 학생회 간부들의 공동체적 지도력 함양과 협업 능력 강화를 목적으로 기획되었다"라며 "전통 선비정신을 배우고 현대적 가치로 재해석하는 다양한 교육활동으로 진행되었다"라고 밝혔다.학생자치회는 이 수련회에서 집중호우로 큰 피해를 입은 산청 지역 학생들과 가정을 돕기 위해 성금 모금 활동을 전개하였던 것이다.이 학교는 "다양한 경로로 홍수 피해 소식을 접하고, 또 눈으로 직접 피해 현장 목격한 학생들은 자기들과 같은 또래의 피해지역 친구들이 겪고 있을 어려움을 생각하며 도움을 줄 수 있는 방안을 고심한 끝에 자발적으로 성금 모금을 진행하였다"라고 밝혔다.뜻을 함께한 교사와 학생들의 참여로 모인 성금 30만원을 모았고, 이를 전교조 경남지부를 통해 산청 일대 피해 학생 가정에 전달했던 것이다.김지홍(2학년) 학생회장은 "단순한 수련회 활동에 그치지 않고 어려움에 처한 이웃을 돕는 데 함께할 수 있어 의미가 깊었다, 큰 돈은 아니지만 수해 피해를 입은 친구들에게 조금이라도 도움이 되기를 바라는 마음이며 앞으로도 학생회가 지역사회와 함께 호흡하는 나눔 활동을 이어가겠다"고 소감을 밝혔다.박근생 교장은 "학생들이 배움의 현장에서 리더십뿐 아니라 공동체 의식을 실천한 점이 자랑스럽다"며 "이번 경험이 학생들에게 따뜻한 시민의식으로 성장하는 밑거름이 되기를 바란다"고 전했다.