큰사진보기 ▲경남 합천군 대양면 안금리 윤재호 마을이장이 29일 합천군 가회면사무소를 방문해 윤희 환경개발계장(시설직 6급)한테 안금리 주민 일동 명의의 감사패을 전달했다. ⓒ 가회면사무소 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲경남 합천군 대양면 안금리 윤재호 마을이장이 29일 합천군 가회면사무소를 방문해 윤희 환경개발계장(시설직 6급)한테 안금리 주민 일동 명의의 감사패을 전달했다. ⓒ 가회면사무소 관련사진보기

"우리 마을을 위해 헌신한 공무원을 칭찬합니다."경남 합천군 대양면 안금리(이장 윤재호) 주민들이 마을 숙원사업인 진입로 위험사면정비공사를 해결해 준 공무원에게 감사패를 전달하며 고마움을 전했다.윤재호 이장은 마을주민들과 함께 29일 오전 합천군 가회면사무소(면장 조홍숙)를 방문해 윤희 환경개발계장(시설직 6급)한테 안금리 주민 일동 명의의 감사패을 전달했다.윤희 계장은 2023년 7월 대양면에 전입해 대양면 안금리 진입로가 기존 산밑에 개설되어 적은 강우량에도 낙석과 함께 토사가 흘러내려 사고 위험이 상존하는 진입로 현장을 보고 적극 해결에 나섰던 것이다.윤 계장은 주민 불편을 해소하고자 합천군청에 건의해 국비를 요청해 6억원의 예산을 받아 위험사면정비공사를 진행할 수 있도록 했다. 이 공사는 2024년 9월 착공해 올해 4월 준공했다.주민들은 이로 인해 지난 7월 16~19일의 기록적인 집중호우에도 이상이 없었다고 했다.이날 전달식에는 박수영 대양면장, 정용규 가회면 부면장, 신경자 합천군의원, 배몽희 전 합천군의회 의장, 이영란 합천농협 대양지점장, 백기숙 새남부농협 가회지점장, 권현노 가회면이장협의회장, 강갑상 가회면체육회장, 조영래 가회면 새마을협의회장, 권순화 가회면 새마을부녀회장, 허태봉 가회면청년회장, 박홍제 가회면이장협의회부회장, 장수용 오도리 안불이장, 박미옥 대양면부녀회장, 심찬회 안금리새마을지도자, 윤재호 안금리 이장 등이 참석했다.감사패를 받은 윤희 계장은 "공무원으로서 할일을 했는데 이렇게 안금리 주민들이 감사패까지 주시니 동료 공무원들에게 미안하다"면서 "앞으로도 공직에서 맏은 바 일에 최선을 하겠다"고 말했다.신경자 합천군의원은 "지난 7월 집중폭우에 합천군내 가회면이 피해가 가장 많은 지역에도 불구하고 윤 계장이 잘 대처해 피해 보고와 복구에 주야로 최선의 노력을 하고 있다"며 칭찬을 아끼지 않았다.윤재호 이장은 "기존 안금리 진입로는 적은 강우량에도 산에서 돌이나 토사가 흘러내려 위험했는데 윤희 계장이 주민들의 숙원사업을 해결해 주셔서 안금리 주민들이 늘 감사하게 생각하고 있으며 작은 정성이나마 감사패를 전달하게 되었다"고 말했다.