김성환 환경부 장관 "부여 홍수피해, 대청댐이 원인... 지천과 무관"

큰사진보기 ▲김성환 환경부 장관(사진 오른쪽)이 29일 충남 청양군 장평면 지천을 방문했다. ⓒ 이재환 관련사진보기

큰사진보기 ▲29일 충남 청양군 장평면 죽림 1교. 지천댐 반대 대책위 주민들이 김성환 장관 방문에 맞춰 '지천댐 건설 취소'를 요구하고 있다. ⓒ 이재환 관련사진보기

큰사진보기 ▲29일 충남 청양군 장평면 죽림1교 아래. 지천댐 찬성 측 주민들이 지천댐 건설을 촉구하고 있다. ⓒ 이재환 관련사진보기

"충남 부여군의 홍수피해가 커서 봉사활동을 왔었다. 지역 사정을 안다. 폭우가 내리기도 했지만 금강 하구둑이 만조가 됐다. 물그릇을 비워야 하는데 만조와 겹쳤다. 그 바람에 대청댐 물은 내려오고 금강 하구둑 (수문)을 열지 못했다. 만조 때는 수문을 여는 순간 바닷물이 먼저 들어온다. 그 때문에 피해가 커진 측면이 크다. 댐이 없어서 생긴 문제는 아니다.



다만 최근에는 금강의 피해가 적었다. 미리 하구둑을 열어서 물 항아리를 비웠다. 그 때문에 집중호우에도 수해가 적었다. 홍수 예보 기능과 댐 관리 기능이 잘 맞아야 주민들이 수해를 입지 않는다. 지천댐이 없어서 홍수가 난 것은 아니다. 이것이 객관적인 사실이다.지금 세계적인 추세로는 물을 흐르게 하는 것이 맞다. 생활용수나 공업용수가 필요한데, 흐르는 물에서는 채수가 만만치 않다 보니 필요한 경우에 댐을 만들어서 용수 공급을 하는 것이다."

김성환 환경부 장관이 29일 신규댐 후보지 중 하나인 충남 청양군에 방문했다. 지역 주민들의 찬반 의견을 수렴하기 위해서다.이전 정권 시기인 지난 3월 환경부는 기후대응댐을 조성하겠다며 전국 9곳을 기후대응댐 후보지로 선정했다. 청양 지천은 후보지안에 포함됐다. 이재명 대통령은 대선 공약으로 기후대응댐 백지화를 약속했다. 청양 지천댐 반대대책위 주민들은 이 대통령의 공약을 근거로 지천댐 건설을 취소할 것을 요구하고 있다.이런 가운데 김 장관은 이날 오후 1시 30분 청양군 장평면 죽림1교에서 지천댐 건설을 놓고 찬반 양론으로 갈린 청양군 주민들을 만났다. 지천댐 찬반 주민들은 장관 방문 전부터 모여 지천댐 반대와 찬성 구호를 외치며 신경전을 벌였다.찬반 양측으로부터 의견을 모두 들은 김 장관은 "사실 관계에 대한 해명이 필요하다"며 지천댐 건설이 홍수 대응책이 될 수 없다고 지적했다. 일부 찬성 주민들의 "홍수 대응을 위해 지천댐이 필요하다"고 주장한 것에 대해 반박한 것이다. 아래는 김 장관이 한 말이다.김 장관은 충남에만 댐이 없다는 충남도의 논리에 대해서도 "문제의 본질이 아니다"라고 일축했다. 또 주민간 갈등 해소를 위해 댐 건설 여부를 늦어도 연말까지는 결정할 것이란 입장도 내 놓았다.김 장관은 "충청도에 댐이 없다는 것은 본질적인 문제는 아니다. 이 지역에 댐을 만들어서 생활용수나 공업용수를 공급해야 하는 것인지는 면밀하게 살펴볼 것"이라며 "조만간 전체 사대강 주변의 강물 오염원을 전수조사할 것이다. 댐이 되는 안되는 하천을 오염시키는 문제는 원천 차단할 것"이라고 강조했다.그러면서 "전문가들의 의견을 듣고 (댐 건설 여부를) 결정할 것이다. 필요하면 한 차례 더 올 것이다. 이 문제로 주민들이 오래 갈등하지 않도록 신속하게 조치하겠다"라며 "올해는 넘기지 않을 것"이라고 강조했다.