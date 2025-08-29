전남도, 정부예산안에 9조 4000억 반영... 전년 대비 6% ↑

큰사진보기 ▲2026년도 국고 건의 정부 예산 반영 현황 브리핑하는 김영록 전남지사. ⓒ 전라남도 관련사진보기

AD

전라남도는 2026년도 정부 예산안에 9조 4188억 원의 사업비를 반영됐다고 29일 밝혔다. 이는 2025년도 정부 예산안 보다 5260억 원(6%) 늘어난 사상 최대 규모라고 전남도는 덧붙였다. 특히 내년도 정부 예산안에는 전남도 신규 사업이 49건에 걸쳐 2724억 원(총사업비 5조 5594억 원) 반영돼 전남의 성장을 위한 기반도 마련됐다고 전남도는 강조했다.분야별 반영 현황은 사회간접자본(SOC)의 경우 광주 송정~목포 간 호남고속철도 2단계 1632억 원, 전북 익산과 여수를 잇는 전라선 고속철도 건설 기본 계획수립비 5억 원, 광주 송정~순천 간 경전선 전철화 사업 1672억 원, 무안·여수공항 시설개선 공사비 96억 원 등이다.무안국제공항은 조류탐지 레이더와 활주로 정비를 추진하고, 여수공항은 활주로 착륙대와 종단안전구역을 확장하는 한편, 조류탐지 레이더 설치 등 안전시설을 강화할 예정이다.차세대 재생에너지 신산업 분야에선 재생에너지 발전에 따른 계통 포화 완화에 필요한 인공지능(AI) 분산형 전력망 신산업 육성 사업비 1196억 원, 고전력반도체 실증 인프라 구축 50억 원, 해상풍력용 부품 시험센터 구축 20억 원 등이 정부안에 반영됐다.산업 인프라 확충 분야에선 화순군 폐광지역 경제진흥 개발 사업에 기본계획 및 실시설계비 32억 원, 나주에너지국가산단 진입도로 개설 시설비 2억 원, 여수국가산단 확장단지 진입도로 건설 시설비 1억 원, 지역산업위기대응 지원사업비 179억 원 등을 확보했다.해양 및 관광 분야에선 국립해양수산박물관 건립 설계비 35억 원, K-디즈니 애니·웹툰 인재양성 거점기관 조성 3억 원, 남부권 광역관광 개발사업 663억 원 등이 반영됐다. 관광분야 신규사업으로 영광 백수해안 관광경관 명소화 10억 원, 담양 담 관광스테이 확충 5억 원, 장성 K-사찰 음식관광 명소화 4억 원도 확보했다.김영록 전남지사는 이날 관련 브리핑에서 "국민주권 정부 기조에 부합하는 전략과 시군·지역 국회의원과의 협업을 통해 의미 있는 성과를 거둘 수 있었다"며 "국회 심의 과정에서도 전남의 미래를 위한 사업이 내년도 예산에 최대한 반영되도록 노력을 멈추지 않겠다"고 말했다.