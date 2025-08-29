부산 고교에서도 잇단 폭발물 협박 팩스... 대피 소동

큰사진보기 ▲29일 낮 부산 동구의 한 고등학교에 폭발물이 설치됐다는 팩스가 도착해 신고를 받은 경찰특공대가 수색작업을 펼치고 있다. ⓒ 부산경찰청 관련사진보기

AD

서울에 이어 부산에서도 학교에 폭발물을 설치했다는 신고가 들어와 수백 명의 학생이 대피하는 소동이 빚어졌다.29일 부산경찰청과 부산시교육청 등에 따르면 이날 새벽 0시 30분께 부산 동구 ㄱ고등학교 행정실로 폭탄을 설치했다는 협박 팩스로 들어왔다. 이 팩스 문서에는 압력솥을 이용해 살상력이 큰 폭탄을 여러 개 설치했고, 오후에 폭발할 예정이라는 내용의 글이 적혔다.출근한 학교 관계자 이를 확인해 신고를 접수했고, 수업을 중단한 뒤 학생 500여 명을 대피시켰다. 이후 경찰은 특공대와 탐지견을 투입해 폭발물이 있는지 수색했다. 그러나 별다른 특이점이 나오지 않았고, 경찰도 결국 철수했다.이러한 소동은 동시다발로 발생했다. 같은 날 부산 남구의 ㄴ고등학교에서도 폭탄 설치 팩스가 도착해 경찰력이 투입됐다. 학교와 경찰은 학생들을 인근 초등학교로 대피하게 한 이후 수색작업을 펼쳤으나 ㄱ고교와 마찬가지로 폭발물을 발견하지 못했다.부산교육청은 최근 벌어진 협박과 동일한 사건으로 판단했다. 시 교육청 관계자는 "발신처가 일본인 점, 쓰인 글도 다르지 않다"라며 "최근 다른 지역에서 계속되는 폭발물 설치 협박과 같은 사안으로 보고 있다"라 말했다.앞서 서울과 인천에도 이 같은 폭발물 설치 협박 신고가 잇따랐다. 서울 시내 7곳의 고등학교가, 인천 2곳의 고등학교가 폭탄 설치 팩스로 수업 차질 등 불편을 겪어야 했다. 허위로 드러났지만, 경찰은 팩스 전송 경로를 추적하는 등 발신자를 뒤쫓고 있다.경찰은 엄단 방침을 강조했다. 부산경찰청 관계자는 "허위 신고는 위계에 의한 공무집행방해, 공중협박 등 범죄에 해당한다"라며 "행정력 낭비 등에 대한 형사처벌은 물론 재산적 손해 등에 대한 민사적 책임을 질 수 있다"라고 말했다.