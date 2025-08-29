뜨거워지는 바다 피해 동해로 온 고래들

큰사진보기 ▲항공기에서 촬영한 참고래참고래가 여름철 동해에서 발견된 것은 이번이 처음이다. ⓒ 국립수산과학원 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲동해 바다에서 발견된 큰머리돌고래 무리.이번 조사에서 422마리가 관찰돼 전년 대비 6배 증가했다. ⓒ 국립수산과학원 관련사진보기

큰사진보기 ▲항공목시조사로 발견한 참돌고래 무리이번 조사에서 다수의 참돌고래가 관찰됐다. ⓒ 국립수산과학원 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025년도 동해 하계 항공 목시조사 결과참고래, 밍크고래, 참돌고래, 큰머리돌고래 등 다양한 종이 확인됐다. ⓒ 국립수산과학원 관련사진보기

여름철 동해 바다에서 좀처럼 보기 힘들었던 대형 고래와 열대성 돌고래가 무더기로 나타났다. 해양수산부 국립수산과학원(아래 수과원)이 8월 실시한 항공 목시조사에서 참고래와 밍크고래 등 대형고래를 포함해 고래류 5종 1,649마리가 확인된 것이다.이번 조사에서 지구상에서 두 번째로 큰 동물인 참고래 6마리와 밍크고래 8마리가 포착됐다. 참고래가 여름철 동해에서 발견된 것은 이번이 처음이다. 또한 온대·열대 해역에 분포하는 큰머리돌고래는 422마리가 관찰돼 전년 대비 6배 증가했다.보통 참고래와 밍크고래는 여름철 북태평양의 차가운 바다로 이동하기 때문에 동해에서는 좀처럼 목격되지 않는다. 그런데 올해는 예외적으로 동해에 출현했다.수과원은 특히 큰머리돌고래의 급증은 수온 상승에 따른 결과일 가능성이 크다고 보고 있다.수과원 관계자는 29일 오후 <오마이뉴스>와의 통화에서 "큰머리돌고래는 원래 열대와 아열대 먼바다에서 서식하는 종인데, 최근 몇 년 사이 동해에서 개체 수가 늘더니 올해는 조사 이래 최대 규모로 발견됐다"며 "이는 확실히 수온 상승과 연관된 것으로 보인다"고 설명했다.다만 참고래에 대해서는 "본래 차가운 바다로 가야 하는 시기에 동해에서 관찰된 것은 의아하다"며 "먹이 이동이나 전 세계적으로 늘어난 개체 수 등이 복합적으로 작용했을 가능성이 있다"고 덧붙였다.이 관계자는 또 "수온 상승에 따라 해양 생태계 전반에도 변화가 생길 수밖에 없고, 거기에 맞춰 새로운 생태가 형성되면서 고래의 분포도 달라질 수 있다"고 말했다.이번 조사는 동해에서 고래류의 출현 양상이 변화하고 있음을 보여준다. 최상위 포식자인 고래들의 분포 지역이 달라지고 있다는 점은 해양 환경 변화와의 연관성을 확인하기 위한 추가 연구가 필요함을 시사한다.최용석 수과원장은 "여름철 동해에서 이렇게 많은 고래가 관찰된 것은 매우 이례적"이라며 "수온·해류 변화, 먹이 생물 이동 등 다양한 해양환경 요인을 종합적으로 분석해 기후위기와 해양생태계 변화의 연관성을 규명하는 연구를 강화하겠다"고 밝혔다.