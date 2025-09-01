올해는 고구마 '나눔 행사' 못하게 됐네요

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲텃밭에서 열매를 부지런히 맺고 있는 가지, 호박, 고추 ⓒ 곽규현 관련사진보기

'아뿔싸! 이게 무슨 일인가.'

큰사진보기 ▲산짐승의 침입으로 엉망이 된 고구마밭 ⓒ 곽규현 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난해 한 두둑에서 수확한 고구마, 매년 고구마를 5, 6두둑을 심는다. ⓒ 곽규현 관련사진보기

"산짐승아, 너하고의 나눔은 올해 한 번으로 끝냈으면 한다. 네 먹이는 다른 데서 구하면 안 되겠니... 내년부터 우리 텃밭을 찾아오지 말거라."

입추와 처서가 지났는데도 찌는 듯한 무더위가 연일 계속되고 있다. 텃밭 농사를 짓고 있는 도시 농부로서 무더위에 지친 농작물 보기가 안쓰럽다. 텃밭 농장에는 부지런히 열매를 맺어 농부의 수고에 답하는 호박, 가지, 고추와 함께 왕성하게 뿌리를 키우고 줄기를 뻗어나가는 고구마가 어우러져 있다. 그 외에도 여러해살이 부추, 참취가 터줏대감처럼 자리를 지키고, 감나무, 앵두나무, 매실나무, 모과나무, 무화과나무도 한두 그루씩 자리를 잡고 있다.15년 차 도시 농부인 나는 요즘 강렬하게 내리쬐는 태양을 피해 동이 트기 시작할 무렵이면 텃밭으로 향한다. 무더위와 싸우는 텃밭 작물들과 유실수의 상태를 살피고 돌보기 위해서다. 농막에서 작업복을 갈아입고 작물들과 아침 눈인사부터 한다. 한낮 무더위에 잎이 축 늘어진 열매 작물들은 아침 이슬을 머금은 채 초록빛 생기를 되찾아 농부를 반긴다. 호박도, 가지도, 고추도 가을까지 쭉 열매를 맺는 데 이상 없음을 알리는 듯하다. 내 마음마저 산뜻하게 맑아진다.그런데 고구마 쪽으로 눈을 돌리는 순간.전날까지만 해도 왕성한 초록을 뽐내던 고구마가 밤새 무슨 일이 있었는지 엉망진창, 쑥대밭이 되어 있었다. 지금까지 이런 일이 없었는데, 처음 당하는 어이없는 상황에 도시 농부의 마음도 순식간에 엉망이 되었다. 부랴부랴 진상 파악에 나섰다. 고구마 줄기는 군데군데 맥 없이 뽑혀서 어지럽게 널브러져 있고, 고구마 두둑은 파헤쳐 있었다. 주변에는 먹다 버려진 생고구마 조각도 흩어져 있었다.누구의 소행일까? 주변을 살피며 꼼꼼히 추리를 했다. 무지막지하게 파헤쳐 놓은 걸 보니, 산짐승 소행이란 건 분명했다. 그런데 어디로 쳐들어왔을까? 사방으로 쉽게 뛰어넘을 수 없는 울타리가 쳐 있고, 대문까지 잠가 놓았는데 어디로 들어왔단 말인가. 이리저리 살펴본 결과, 철조망 울타리 밑 공간이 약간 들려 있었다. 빈틈이 조금 있기는 했으나 거기를 그렇게 비집고 들어올 줄 미처 생각 못했다. 그동안 요새화 되었다고 안심하고 있었는데, 방심하다 한 방 제대로 맞은 기분이다.무엇보다 피해를 당한 작물이 고구마라는 데 더욱 화가 났다. 고구마는 내가 가꾸는 텃밭 농장에서 비중이 가장 큰 주작물인 데다, 나에게는 특별한 의미가 있기 때문이다. 그만큼 고구마에 대한 애착이 강하다. 나와 고구마의 인연은 아주 오래되었다. 내가 태어나기 이전부터 이미 고구마는 농촌에 사는 우리 가족을 먹여 살린 고마운 작물이었다.고구마를 수확하는 가을부터 이듬해 봄까지 우리 집 안방 한쪽에는 고구마를 저장해 뒀다. 수시로 삶거나 구워서 먹었다. 그래서 고구마는 어릴 적 가난했던 추억이 서려 있는 내 마음속 고향 같은 애잔한 작물이다. 그런 고구마를 고향을 떠난 이후로는 한동안 잊고 지냈다.그러다가 15년 전, 텃밭 농사를 하면서 고구마와의 인연은 다시 시작됐다. 텃밭에서 직접 가꾸는 고구마는 옛날 고향에서 먹던 고구마와는 또 다른 매력이 있었다. 우리 텃밭 농작물 중에서는 고구마가 단연코 '가성비 갑'이다.고구마는 가꾸는 데 거름이 거의 들지 않는다. 거름을 주지 않아야 먹기에 알맞게 적당한 크기로 자란다. 고구마순을 심어서 물을 주고 뿌리가 활착하면 덩굴은 무성해지고 두둑 속에서는 덩이 뿌리가 자라 고구마가 된다. 농약도 치지 않는다. 땅속에서 굼벵이가 고구마를 갉아 먹기도 하나, 그 정도가 심하지는 않다.고구마는 스스로 알아서 자라고 무성해진 덩굴 속에는 잡초도 별로 없다. 한마디로 재배하는 데 비용도 적게 들고, 가꾸기 편하다. 게다가 텃밭 농사에서 고구마를 수확하고 나누는 즐거움을 빼놓을 수가 없다. 고구마 수확철이 되면 주변 친척이나 지인, 아파트 이웃들까지 '고구마 나눔'을 연례행사처럼 한다. 가깝게 지내는 사람들과 고구마를 캐고, 나누는 즐거움을 함께하면서 친목의 시간을 가진다.올해는 그런 즐거움을 누릴 수 없게 됐다. 본의 아니게 산짐승과 나눔을 하게 되었으니, 기분이 씁쓸하다. 그나마 다행이라면, 산짐승도 다 먹어 치우기는 미안했는지 도시 농부가 먹을 약간의 고구마는 남겨 두었다는 점이다. 이왕 이렇게 된 거, 산짐승을 원망하고 싶지는 않다. 대신 이 한마디는 남기고 싶다.