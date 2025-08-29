민주당 서산태안지역위 "공영주차장 조성사업, 불통행정 대표 사례"

민주당 서산태안지역위원회(아래 서태안지역위)가 서산시가 추진 중인 '예천지구 공영주차장(초록광장) 조성 사업'에 대해 "일방적으로 밀어붙이는 불통 행정의 대표적 사례"라며 반대하고 나섰다.
서태안지역위는 지난 28일 상무위원회를 열고 "시민들과의 아무런 사회적 합의 없이 이완섭 시장이 (중앙도서관 사업을) 일거에 뒤엎고 추진하는 이 사업(공영주차장)은 절차적으로 정당성을 상실한 사업"이라며 결의안을 채택했다.
앞서 이완섭 서산시장과 서산시는 민선 7기에 취임하면서 전임 맹정호 시장이 추진했던 호수공원 옆 공터 중앙도서관 건축 사업에 대해 기공식을 앞두고 예산을 반납했다.
대신 공영주차장(초록광장)을 추진하기로 하면서 논란이 일었고 민주당 소속 서산시의회 의원, 시민단체와 갈등을 빚어왔다.
이에 시민단체는 혈세 낭비와 지방재정법 위반, 허위 용역 결과 등을 이유로 감사원 공익감사와 충남도 주민감사심의를 청구했지만 각각 '기각'과 '각하'됐다.
이에 시민단체는 지난 25일, 이 시장을 비롯한 공무원 5명과 용역기관 대표를 위계에 의한 공무집행방해죄, 직권남용죄, 직무유기죄, 공직선거법위반 등으로 경찰에 고발하는 등 논란이 이어지고 있다(관련기사: 서산시민단체, 이완섭 시장 등 고발... "예천지구 공영주차장 사업, 문제 있어"
https://omn.kr/2f2c9).
그동안 관련사업에 대힌 민주당 소속 시의원들의 반대와 1인시위가 있었지만, 서태안지역위가 공식적으로 공영주차장 사업에 반대 결의안을 채택한 것은 이번이 처음이다.
서태안지역위는 "(공영주차장 사업은) 주차장에 대한 수요예측조사의 부실과 국비예산의 지원 부재"로 "수백억의 막대한 건설비용 대부분을 서산시가 부담해야 한다"라고 말했다. 0그러면서 "(서산시) 예산부담이 초래됨은 물론 초록광장 조성이 토건업자들에게는 커다란 이익이 보장될 수는 있다"며 "(그러나) 시민들의 삶에는 절실하거나 급하지도 않은 불요불급한 시설"이라며 중단을 촉구했다.
특히, 서태안지역위는 서산시와 이완섭 시장이 시민들의 반대여론을 무시하고 강행하는 것은 독선과 오만에 불과하다고 지적했다.
서태안지역위는 이완섭 시장을 향해 ▲초록광장 조성공사 즉각 중단 ▲내년 지방선거 통한 시민들의 최종 판단 ▲반대시민들과 진지한 소통 ▲서산시 재정손실에 대한 보전방안 제시 등을 촉구했다.
이런 가운데 현재 임시주차장으로 사용되던 해당부지에서는 지난 28일부터 공사를 위한 준비작업이 시작됐다. '예천지구 공영주차장·초록 광장 조성 사업'은 예천동 1255-1번지 일원에 총공사비 260억 원(도비 100억 원 지원)이 투입된다. 지하 1층, 지상 1층 규모로 430면의 주차장과 옥상에 시민 휴식 공간인 초록광장을 조성하는 사업으로, 오는 9월 착공해 내년 7월 완공할 예정이다.
한편, 정의로운 서산시 행정을 촉구하는 시민모임을 비롯해 시민들은 29일 오후 5시, 공사 현장 앞에서 공영주차장(초록광장) 사업을 반대하는 손팻말 시위를 진행할 예정이다.