스스로 "달빛" 칭한 김건희, "변명 않겠다"면서 "어두운 밤" 탓

▲김건희 특검팀(민중기 특검)이 29일 오전 김건희를 구속기소했다. 왼쪽은 2025년 8월 12일 영장실질심사(구속 전 피의자 심문)에 출석하는 서울중앙지법에서의, 오른쪽은 2022년 2월 4일 청와대 본관 앞 대정원에서 진행한 열린음악회에서의 김건희. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기