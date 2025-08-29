조세이탄광 유골 발견에 행안부 "현장 보존·잠수 안전성 확보해 달라"

큰사진보기 ▲지난 26일 일본 야마구치현 우베시 장생탄광에서 수몰사고로 숨진 희생자들의 두개골이 발견되자 새기는회 공동대표인 이노우에 요코씨가 두개골을 들어보이고 있다. ⓒ 새기는회 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 26일 일본 야마구치현 우베시 해안가에 있는 장생탄광에서 한국인 잠수사가 수중탐사를 벌여 희생자의 유골을 찾아냈다. ⓒ 새기는회 관련사진보기

일제강점기 수몰사고로 조선인 강제징용 노동자 136명 등 183명이 숨진 조세이탄광(長生炭鑛·장생탄광)에서 유골이 발견된 것과 관련 한일 양국 정부의 합동조사가 진행될지 관심을 모으고 있다.행정안전부는 "조세이탄광에서 유골이 발견된 직후 외교부를 통해 현장 보존과 잠수 안전성 확보를 요청했다"고 밝혔다.행정안전부 관계자는 28일 <오마이뉴스>와 한 전화통화에서 "일본 해역에 있는 해저탄광이기 때문에 한국 정부가 마음대로 조사할 수는 없는 것"이라며 "외교부를 통해 조세이탄광의 현장 보존과 잠수 안전성 확보를 요청한 상태"라고 말했다. 그러면서 "(안전성이 확보된다면) 한일 공동 조사도 요청할 예정"이라고 덧붙였다.이와 함께 희생자 유족을 찾는 작업도 진행 중이다. 한국인 희생자 136명 중 현재까지 확인한 유족은 95명 정도이다.행안부는 유족들에게 두 차례 안내를 통해 76명의 유전자(DNA)를 확보했고 재공고를 통해 추가로 검사 안내를 하고 있다며 무연고자들에 대해서도 연고를 찾는 노력을 계속 하겠다는 입장이다.외교부도 29일 "조세이탄광 문제와 관련 주무부서인 행정안전부와 긴밀한 협의 하에 일본 측과의 소통을 지속해 나갈 예정"이라고 밝혔다.이와 관련 양현 장생탄광희생자 대한민국유족회장은 "시민단체가 유골을 발견하기에는 기술적인 문제와 재정적인 문제 등의 어려움이 있다"며 "한국과 일본 정부가 적극 나서주길 희망한다"고 말했다.양 회장은 "노무현정부 당시 과거사에 대해 한일 양국이 인도주의, 현실주의, 미래지향주의에 입각해 처리한다는 합의를 한 적이 있다"며 "일본 정부는 유골이 발견됐기 때문에 합의사항에 입각해 발굴작업에 나서야 한다"고 강력히 촉구했다.앞서 지난 25일과 26일 일본 시민단체인 '조세이탄광 수몰사고(물비상)를 역사에 새기는모임'은 조세이탄광 바닷속 피아(환기구)를 통해 수중잠수를 실시했고 당시 희생자들의 유골로 보이는 뼈와 두개골을 발견했다.또 부근에는 옷을 입고 누운 상태의 유골과 당시 노동자들이 신었던 장화 등도 확인한 것으로 알려졌다.하지만 일본 정부는 "현지 경찰에서 관계 부처 협력을 얻으면서 적절히 대응할 것"이라며 여전히 소극적인 입장을 나타내고 있다.일본 정부 대변인인 하야시 요시마사 관방장관은 지난 28일 정례 기자회견에서 "후생노동성이 유해의 조사 발굴에 대해서는 전문가들의 얘기를 듣고 있다"며 "현 시점에서는 안전성을 확보한 상태의 잠수 조사에 도움이 될 새로운 견해는 얻지 못했다"고 종전 입장을 되풀이했다.한편 장생탄광희생자 귀향추진단은 29일 오후 대구시의회에서 기자회견을 열고 유골 발굴에 한일 양국 정부가 적극 나설 것을 촉구할 예정이다. 이날 기자회견에는 유족인 전영복씨가 참석해 "유골의 일부가 대구 출신 노동자일 가능성을 배제할 수 없다"며 대구시장에게 희생자 예우와 관심을 호소한다.조세이탄광은 일본 야마구치현 우베시에 있는 해저탄광으로 일제강점기인 지난 1942년 2월 3일 해안에서 약 1km 떨어진 해저 지하 갱도에서 누수가 발생하며 일어난 수몰사고이다. 당시 사고로 조선인 136명과 일본인 47명 등 모두 183명이 사망했다.