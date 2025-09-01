"아들아, 걱정마라"... '노동자의 어머니' 이소선 14주기

"어머니, 내가 못다 이룬 일 어머니가 꼭 이루어주십시오."

기어코 내가 너의 뜻을 이룰게."

큰사진보기 ▲1987년 청계피복노조 노조합법성 쟁취투쟁청계피복노조는 1987년7월7일 6.29선언 후 이소선 어머니를 비롯한 조합원들이 봉쇄된 노조사무실에 기습적으로 들어가 청소를 하던 중 경찰에 의해 폭행당하고 강제로 끌려나왔지만, 7월15일 새벽6시 한층 강화된 포위망을 뚫고 마침내 조합원40여명이 노조사무실 진입에 성공함으로써 노조사무실 봉쇄조치를 풀어냈다. ⓒ 전태일재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲노동자의 어머니, 이소선“전태일 열사의 어머니이자 평생을 노동자와 함께한 ‘노동자의 어머니’ 이소선 밝게 웃는 얼굴은 투쟁 속에서도 희망을 잃지 않았던 그의 삶을 보여준다. ⓒ 전태일기념관 관련사진보기

"내가 못다 이룬 일, 어머니가 이루어주십시오."

"아들아, 걱정 마라. 나는 끝까지 너와 함께할게."

오는 9월 3일은 '노동자의 어머니' 이소선 선생의 14주기다. 1970년 전태일 열사의 마지막 부탁을 가슴에 품고, 어머니는 생애 마지막 날까지 노동자의 곁을 지키며 살았다. 그가 남긴 발자취는 단순한 추모가 아니라, 오늘을 살아가는 우리가 이어가야 할 과제다.1970년 11월 13일, 청계천 평화시장에서 불꽃이 된 스물두 살 청년 전태일은 마지막 숨결 속에서 어머니에게 부탁을 남겼다."아무 걱정 마라. 내 목숨이 붙어있는 한이소선 어머니는 그렇게 대답했고, 그 약속은 그녀가 생을 마감하는 날까지 이어졌다.전태일의 분신은 한국 사회에 커다란 파문을 던졌다. 노하지만 그날의 충격은 무엇보다도 어머니의 삶을 송두리째 바꾸었다. 장례를 치른 뒤 어머니는 아들의 죽음을 헛되이 하지 않겠다고 다짐했고, 곧 노동운동의 현장으로 들어섰다.청계피복노동조합의 결성은 그 결심의 첫 결실이었다. 조합의 고문으로 활동하며 '노동자의 어머니'라는 호칭을 얻은 그는, 이름만으로 존경받은 것이 아니었다. 집을 열어 굶주린 노동자들을 재우고 먹였고, 저소득 노동자를 위해 설치된 서울시 후생식당이 제 기능을 다하지 못하자 직접 직원으로 들어가 노동자들의 밥상을 챙겼다. 노동자의 삶 속에서 함께 땀 흘리고 밥을 나누는 것, 그것이 곧 어머니의 투쟁 방식이었다.청계천의 노동자 곁에서 출발한 어머니의 발걸음은 곧 전국으로 향했다. 서울뿐만 아니라 부산, 인천, 대구, 마산 등지에서 벌어진 파업과 집회 현장마다 이소선의 얼굴이 있었다. 학생운동, 재야운동, 민주화운동까지 그 연대의 폭은 한계를 몰랐다.그 대가는 혹독했다. 무려 250여 차례 구속과 180여 번의 구류, 총 3년에 달하는 옥살이가 뒤따랐다. 하지만 어머니는 굴하지 않았다. 감옥에서 나오면 다시 현장으로, 경찰의 감시와 회유 속에서도 노동자의 손을 놓지 않았다. 그녀에게 연대는 선택이 아니라, 존재 자체이자 삶의 이유였다.2011년, 이소선 어머니는 82세를 일기로 세상을 떠났다. 그러나 그녀가 남긴 발자취는 여전히 현재진행형이다. 전태일이 "덩이"라 부르며 함께 굴리자 했던 눈덩이는 여전히 멈추지 않고 있다.오늘날의 노동 현실은 이름만 달라졌을 뿐이다. 플랫폼 노동자, 특수고용노동자, 프리랜서 등 새로운 형태의 노동자들이 늘어나고 있지만, 불안정과 차별, 안전의 위협은 여전하다. 최근까지 서울고용노동청 앞에서 40일 넘게 진행된 주얼리 노동자들의 노숙농성은 그 현실을 보여주는 상징적 장면이었다. 또한 지금 이 순간에도 세종호텔 고진수 동지가 폭염과 폭우 속에서 이어가고 있는 고공농성은, 전태일이 남긴 질문이 아직 끝나지 않았음을 보여준다.이소선 어머니가 평생 강조했던 "손잡고 함께 굴려야 할 덩이"는 지금도 우리 앞에 놓여 있다. 그것은 멈추지 않는 과제이며, 여전히 현재형이다.전태일과 이소선의 마지막 대화는 단순히 모자의 약속이 아니라, 오늘의 우리에게 남겨진 과제다. 노동자의 권리를 지키고, 더 이상 차별받는 노동이 없도록 함께 손잡는 일, 그것이야말로 우리가 이어 굴려야 할 덩이다.노동자의 어머니, 이소선. 그녀를 기억하는 것은 곧 오늘의 노동 현실을 직시하는 일이다. 추모는 끝이 아니라 실천의 시작이다. 그리고 지금 이 순간에도 거리와 하늘 위에서 싸우고 있는 오늘의 전태일들을 외면하지 않는 것, 그것이야말로 이소선 어머니의 뜻을 이어가는 길이다.