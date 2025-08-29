신중한 통일부 "중국 전승절 행사 남북접촉, 예단 않겠다"

큰사진보기 ▲장윤정 통일부 부대변인(자료사진) ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

통일부는 29일, 오는 9월 3일 중국 베이징에서 열리는 대일항전승리 80주년 기념행사에서 김정은 북한 국무위원장과 우원식 국회의장이 만남 가능성에 대해 "예단하지 않고 관련 사항을 주시할 것"이라고 밝혔다.장윤정 통일부 부대변인은 이날 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 정례브리핑을 통해 이같이 말했다.장 부대변인은 '중국 열병식에 김정은 위원장과 우원식 국회의장이 참석하는데, 이 자리에서 남북접촉이 이루어질 가능성'에 대한 질문에 "우원식 의장님이 참석하는데 남북 접촉 가능성에 대해선 예단하지 않고 관련 사항을 주시하도록 하겠다"고 설명했다.'통일부 관계자가 같이 가느냐'는 질문에는 "현재까지 그에 대해 정해진 바는 없다"고 밝혔다.또 '김정은 위원장 방중이 동북아 정세나 남북관계에 미칠 영향'에 대한 질문에는 "언론 뿐 아니라 여러 전문가들이 다양한 의견을 제시하고 계신 것으로 알고 있다"며 "예의주시하면서 살펴보도록 하겠다"며 말을 아꼈다.앞서 전날 북한 관영 <조선중앙통신>은 앞서 김정은 위원장이 시진핑 중국 국가주석의 초청에 따라 중국의 전승절 기념행사에 참석하기 위해 곧 중국을 방문한다고 보도했다. 관련 내용은 하루 뒤인 29일 북한 주민들도 볼 수 있는 노동당 기관지 <로동신문>에도 실렸다.중국 외교부 발표에 따르면 이번 열병식에는 김 위원장 외에도 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 비롯해 베트남·라오스·인도네시아·말레이시아·몽골·파키스탄·네팔·카자흐스탄·우즈베키스탄·타지키스탄·키르기스스탄·투르크메니스탄·벨라루스·이란 등 아시아와 유라시아 주요 국가 정상들이 참석한다.또한 한국 우원식 국회의장을 비롯해 각국 고위급 인사들도 참석자 명단에 이름을 올렸다.김 위원장은 지금까지 다자 외교행사에 참석한 적이 없어, 중국 열병식 참석이 다자 외교무대 데뷔가 될 전망이다.