조례 만들곤... 경남 일부 공공기관, 경술국치일 조기 게양 안 지켜

큰사진보기 ▲경상남도청. 8월 29일 조기 게양. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲경상남도교육청. 8월 29일 조기 게양. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲경남개발공사. 8월 29일 조기 게양. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲국립농산물품질관리원 경남지원. 8월 29일 조기 게양. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲국립가야문화유산연구소. 8월 29일 조기를 달지 않았다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲창원 한국농어촌공사. 8월 29일 조기 게양. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲경상남도선거관리위원회. 8월 29일 조기 게양. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲안전보건공단 경남본부. 8월 29일 조기를 달지 않았다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲경남무역회관. 8월 29일 조기를 달지 않았다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲창원교육지원청. 8월 29일 조기 게양. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲농림수산업자신용보증기금 경남지역보증센터. 8월 29일 조기를 달지 않았다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲창원보호관찰소. 8월 29일 조기를 달지 않았다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲창원고용노동지청. 8월 29일 조기 게양. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲창원 근로복지공단. 8월 29일 조기 게양. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲경상남도청. 8월 29일 조기 게양. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲경상남도경찰청. 8월 29일 조기 게양. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲경상남도의회. 8월 29일 조기 게양. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲경남지방병청. 8월 29일 조기 게양. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲창원 조달청. 8월 29일 조기 게양. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲경남지방조달청. 8월 29일 조기 게양. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국전력 경남본부. 8월 29일 조기를 달지 않았다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲창원중부경찰서. 8월 29일 조기 게양. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲창원소방본부 성산소방서. 8월 29일 조기를 달지 않았다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲창원우체국. 8월 29일 오전 7시 30분 조기를 달지 않았다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲경상남도여성가족재단. 8월 29일 조기 게양. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲경남교총회관. 8월 29일 조기를 달지 않았다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲대한적십자사 경상남도지사. 8월 29일 조기 게양. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲창원세무서. 8월 29일 조기를 달지 않았다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국토지주택공사 경남본부. 8월 29일 조기를 달지 않았다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲경남지방행정동우회관. 8월 29일 조기를 달지 않았다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲창원 국민건강보험. 8월 29일 조기를 달지 않았다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲경남지방중소기업청. 8월 29일 조기 게양. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲경남신문사. 8월 29일 조기를 달지 않았다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲창원KBS. 8월 29일 조기 게양. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲창원상공회의소. 8월 29일 조기를 달지 않았다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲농협중앙회 경남본부. 8월 29일 조기 게양. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲창원특례시. 8월 29일 조기 게양. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국은행 경남본부. 8월 29일 조기 게양. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲수산업협동조합중앙회 경남본부. 국기대에 태극기가 없다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲농협중앙회 창원지부. 8월 29일 조기 게양. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲창원우체국. 8월 29일 오전 10시경 조기 게양. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲남창원농협. 8월 29일 조기를 달지 않았다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲8월 29일 창원 소재 한국산업은행. 조기를 달지 않았다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲창원 한국교직원공제회관 ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲진주시청. 8월 29일 조기 게양. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲KT 창원지사. 8월 29일 조기를 달지 않았다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

경남도의회가 '다시는 나라를 빼앗기지 말자'면서 경술국치일에 태극기를 조기로 달자고 조례까지 만들었지만, 지역 내 공공기관 중엔 지키지 않는 곳들이 많았다.경술국치일인 8월 29일 오전, 경남 창원지역 몇몇 공공기관의 조기 게양 여부를 확인한 결과 상당수가 태극기를 내려 달지 않고 평소처럼 국기봉까지 매달아 놓았다.창원에 있는 한국산업은행, 남창원농협, KT 창원지사, 창원소방본부 성산소방서, 한국전력 경남본부, 창원보호관찰소, 농림수산업자신용보증기금 경남지역보증센터, 경남무역회관, 안전보건공단 경남본부, 국립가야문화유산연구소, 경남교총회관, 창원세무서, 한국토지지주택공사 경남본부, 경남행정동우회관, 국민건강보험, 경남신문사, 창원상공회의소 등 기관은 이날 오전 10시까지 조기를 달지 않았다.확인 결과 조기를 단 기관은 창원중부경찰서, 경남지방조달청, 창원 통계청, 경남지방병무청, 경상남도의회, 경상남도경찰청, 경상남도청, 경남보훈회관, 낙동강유역환경청, 근로복지공단 경남본부, 창원교육지원청, 경상남도교육청, 경상남도선거관리위원회, 한국농어촌공사 창원지사, 경남연구원, 국립농산물품질관리원 경남지원, 경남개발공사, 경상남도여성가족재단, 대한적십자사 경상남도지사, 창원고용노동지청, 경남지방중소기업청, 창원KBS, 농협중앙회 경남본부, 창원특례시청, 한국은행 경남본부, 농협중앙회 창원지사, 진주시청 등이다.창원우체국은 이날 오전 7시 30분경 확인했을 때는 조기를 달지 않았는데 오전 10시 20분경 태극기와 우체국기를 내려 달았다. 창원상공회의소를 비롯한 몇몇 기관은 지적을 받고서야 태극기를 고쳐 달았다.국기대가 있지만 태극기가 없는 곳도 있었다. 수산업협동조합중앙회 경남본부는 국기대가 건물 앞에 설치되어 있었지만 태극기가 보이지 않았다.경술국치일 조기 게양은 2016년 7월 14일 경상남도(의회)가 '경상남도 국기게양일 지정 및 국기 선양에 관한 조례'를 만들면서 가능해졌다. 관공서와 공공기관은 이날 오전 7시부터 밤 12시까지, 가정과 민간기업·단체는 오전 7시부터 오후 6시까지 조기를 달아야 한다.창원우체국 관계자는 "우정사업본부에서 지침이 있어 태극기를 내려 달고 있다"라고 말했다.몇몇 공공기관 건물 관리인들은 조기 게양 여부를 묻는 질문에 "그런 게 있느냐. 몰랐다. 바로 조기를 달겠다"라는 반응을 보였다.한 시민은 "다시는 나라를 빼앗기지 말자는 다짐을 하는 의미에서 경술국치일에 조기를 달도록 하는 조례를 만들어 놓은 지 오래 된 것으로 안다. 공공기관들이 이를 잘 지켰으면 한다"라고 말했다.