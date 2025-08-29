내 나이 70, 인생 최고의 사치를 즐기기로 했다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

AD

큰사진보기 ▲우쉬굴리 설산에서 바라본 마을 ⓒ 김연희 관련사진보기

나는 매일 아침 손주 셋을 깨워서 밥먹이는 일로 하루를 시작하는 올해 칠순인 할머니다. 딸이 육아휴직을 마치고 직장에 복귀하면서 나의 황혼육아가 시작됐다. 그렇다고 해서 내 시간을 완전히 포기하면서 돌봐주는 것은 아니다. 가끔은 나에게 선물 같은 시간을 주기도 한다.내 삶에서 가장 가성비 최고인 사치는 여행이다. 지금까지 살아오면서 행복하고 즐겁게 기억되는 순간 대부분이 여행 중 이야기다. 평범한 일상에서 벗어나 새로운 세상으로 떠나는 설렘과 기대는 언제나 기분 좋고 나를 들뜨게 한다. 가방을 챙겨서 공항으로 가는 길, 비행기에서 주는 소소한 기내식, 낯선 공항에 첫 발을 내디딜 때의 두근거림, 이 모든 순간이 좋다.예전엔 가족이나 친구, 또는 이런저런 관계의 사람들과 여행을 가곤 했는데 나이가 드니 부부가 아니면 함께 여행할 동반자 찾기가 쉽지 않다. 건강이 자신 없어서, 손주를 돌봐야 해서, 경제적 여유가 없어서, 모두 이해가 되는 이야기들이다.나 역시 그런 사정에서 완전히 자유로운 건 아니지만, 좋아하는 것을 포기하면서 살고 싶지 않아 어렵지만 떠나려는 것이다. 누군가 말했듯이 여행은 가슴 떨릴 때 가는 거지 다리 떨릴 때 가는 게 아니라는 말이 딱 맞는 말 같다. 아직은 가슴이 떨리니 혼자라도 떠날 용기를 내보려는 것이다.누군가와 함께 가면 더 즐겁고 좋겠지만, 시간과 조건을 맞추기가 쉽지 않아 여러 번 마음 접은 일이 있어 이번엔 처음으로 혼자 여행을 떠나보기로 했다. 혼자 걷는 길이 조금은 쓸쓸하고 외롭겠지만 새로운 풍경과 사람들이 함께 할 테니 많이 외롭지는 않을 것 같다. 처음 보는 세상에서 오롯이 나만을 위한 시간을 즐겨보려 한다.코카서스3국(아제르바이잔, 조지아,아르메니아) 20일 일정에 자유시간이 있는 세미 패키지 여행을 예약했다. 숙소는 혼자 써야 했기에 싱글룸 비용을 지불했다. 방값이 생각보다 비쌌지만 그 이상의 값어치가 있었다. 상대를 배려하지 않아도 되고 씻고 싶을 때 씻고, 나가고 싶을 때 나가는 자유가 이렇게 편하고 좋은 줄 몰랐다.출발하기 전엔 자유시간을 어떻게 혼자 보내야 하나 걱정을 했는데 쓸데 없는 걱정이었다. 혼자 온 사람이 여럿 있어 같이 식사도 하고 산책도 하며 이야기 나누다 각자의 숙소로 헤어졌다가 다음날 다시 만나는 관계가 이렇게 부담 없고 편한 줄 몰랐다. 적당히 조심스럽고 느슨한 교제가 뒷 맛이 깔끔하고 신선했다.모든 일정이 편한 건 아니였다. 아제르바이잔에서 조지아 국경을 넘어갈 때는 각자의 짐을 끌고 계단을 올라가야 했기에 짐을 같이 끌어줄 힘 좋은 동반자 생각이 간절했다. 힘들게 국경을 넘어오니 아제르바이잔과는 사뭇 다른 초록색 풍경이 다정스러웠다. 조지아는 기독교 역사가 깊은 나라 답게 옛 모습 그대로 보존된 소박하고 아름다운 교회들이 곳곳에 있었다. 나는 이 신성한 정취 속에서 열흘을 머물렀다.조지아에서 꼭 가보고싶었던 우쉬굴리. 유네스코 세계유산으로 동화마을처럼 아름다운 곳이다. 그곳을 가기위해 메스티아에서 출발했다. 가는 중간에 4륜구동 지프차로 갈아타고 산길을 올라갔다. 사계절이 동시에 머무는 듯한 그곳은 멀리에는 설산이, 가까이에는 작은 들꽃들이 아름답게 피어있었다.아름다운 풍경을 눈과 마음에 가득담고 천천히 걸어내려오다 연기가 모락 모락나는 아늑한 식당에 들어갔다. 그 안에는 따뜻한 난로가 피워져 있었고 빵 굽는 냄새가 가득했다. 한기가 느껴졌던 몸을 난로 앞에서 녹이고 식탁에 앉으니 갓 구운 빵과 감자, 양고기가 식탁에 차려졌다.식사를 마치고 돌아오는 길에 비가 내린다. 숙소에 돌아와 테라스에서 메스티아에 비 내리는 풍경을 멍하니 바라본다. 빗소리에 귀를 기울여 본 적이 언제였던가? 이렇게 평화로울 수가. 누구와의 대화도, 어떤 시선도 필요치 않은 이 시간이 나를 치유하는 듯했다.혼자 떠난 여행은 나에게 많은 것을 주었다. 사람에게 의지하지 않고도 행복할 수 있다는 사실은 오래 묵혀둔 와인처럼 진하게 남았고, 혼자라는 건 부족함이 아니라, 온전히 나로 채울 수 있는 가장 사치스러운 상태였다.돌아와 다시 분주한 일상 속에 있어도, 메스티아의 빗소리는 마음 깊은 곳에서 조용히 들려온다.황혼 육아를 하고있는 나는 가끔 떠나는 여행이있기에 육아도 감당할 수 있다고 생각한다. 어쩌면 지금이야말로 혼자만의 여행이 가장 잘 어울리는 나이가 아닌가 싶다. 나를 치유하는 힘은 먼 곳에있는 풍경이 아니라, 그 풍경을 기꺼이 혼자 마주할 수 있는 용기였다.