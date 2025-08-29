이 대통령 "여야 지도부에 순방 성과 설명하는 자리 조속 마련"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 29일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 임시 국무회의에 입장하며 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관과 인사하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 29일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 임시 국무회의에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령은 29일 오전 용산 대통령실에서 열린 임시국무회의에서 여야 지도부에 순방 성과를 설명하는 자리를 조속히 마련하겠다고 말했다.이날 국무회의는 한일·한미정상회담 이후 열린 첫 국무회의였다. 순방이 비교적 성공적이었다는 평가가 많아서인지 이 대통령이 입장하자 국무위원들은 일제히 일어나 박수를 쳤고 옆자리의 정동영 통일부장관, 구윤철 기획재정부장관과는 반갑게 악수하는 모습도 보였다.이 대통령은 모두발언에서 "국민 여러분의 성원 덕분에 미국과 일본 순방을 잘 마무리하고 돌아왔다"며 "국민 여러분의 아낌없는 조언이 큰 힘이 됐다. 현지에서 혼연일체로 함께 헌신해 주신 기업인 여러분, 그리고 언론인 여러분께도 각별히 감사의 말씀을 드린다"고 말했다.이 대통령은 "외교도 결국 사람이 하는 일이고 국익을 지키려면 마음을 얻어야 한다"며 "이번 순방에서 형성된 따뜻한 신뢰 관계를 바탕으로 우리의 국익을 지키고 다른 주변국과의 협력도 보다 확대해 나가도록 하겠다"고 말했다.그러면서 "순방 성과를 이어가기 위해서는 초당적인 협력이 뒷받침되어야 한다. 외교 문제나 국익에 관해서는 최소한 다른 목소리가 없었으면 좋겠다"며 "여야 지도부에게 순방 성과를 직접 설명드리고 협력 방안을 논의하기 위한 자리를 가능하면 조속하게 마련하도록 하겠다"고 말했다.이 대통령은 이날 회의에서 의결될 내년도 예산안에 대해 "우리 경제는 신기술 주도의 산업 경제 혁신, 그리고 외풍에 취약한 수출 의존형 경제 개선 등 두 가지 과제를 동시에 안고 있다"며 "예산안은 이러한 두 가지 과제를 동시에 해결하고 경제 대혁신을 통해서 회복과 성장을 이끌어내 한 마중물"이라고 강조했다.지난 주말 국회를 통과한 노란봉투법에 관련해서는 "노란봉투법의 진정한 목적은 노사의 상호 존중과 협력 촉진이니만큼 노동계도 상생의 정신을 발휘해야 한다"며 "책임 있는 경제 주체로서 국민 경제 발전에 힘을 모아주시기를 각별히 당부드린다"고 말했다.이 대통령은 또 휴가 중이던 경찰관이 보이스피싱 범죄 관련자를 검거한 이야기를 소개하고 "공직자는 언제 어디서든 국민을 위해서 주어진 역할을 주행하는 것이 마땅하다"며 "그런 면에서 이번 일은 참으로 모범적인 사례다. 해당 경찰관에 대해서 합당한 보상이 뒤따를 수 있도록 조치해달라"고 당부했다.