"기후정의로 광장을 잇자"… 927 기후정의행진 선포식 열려

"우리는 죽어가는 지구를 더는 방치할 수 없다. 기후정의 없는 생존은 없다."

큰사진보기 ▲선포식에서 진행한 커팅식 ⓒ 927기후정의행진 조직위원회 관련사진보기

1. 2035년 온실가스 감축목표(NDC) 상향 - 현재 정부의 감축 목표로는 기후붕괴를 막을 수 없으며, 국제사회에서의 책임도 방기하는 수준이라는 지적이다.

2. 탈핵·탈화석연료와 공공재생에너지 전환 - 원전 확대 정책은 위험을 키울 뿐이며, 공공성을 기반으로 한 재생에너지 체계 전환이 필요하다고 강조했다.

3. 신공항 등 생태계 파괴 개발 중단 - 가덕도 신공항, 제주 제2공항, 새만금 신공항 건설과 같은 대규모 개발 사업은 기후위기에 역행하는 '녹색 세탁'에 불과하다고 규정했다.

4. 사회적 불평등 해소와 공공성 강화 - 기후위기는 사회적 약자에게 더 큰 피해를 안겨준다. 불평등을 해소하고 공공성을 강화하는 방향으로 정책이 추진돼야 한다.

5. 농업과 농민의 지속가능성 보장 - 폭염과 가뭄 속에서 농민 생존권은 더 이상 미룰 수 없는 절박한 과제임을 분명히 했다.

6. 전쟁 반대·군비 축소 - 전쟁과 군사 확장은 기후위기를 악화시키는 가장 큰 요인 중 하나라며, 군비 경쟁 대신 평화적 전환을 요구했다.

큰사진보기 ▲선포식의 모습 ⓒ 927기후정의행진 조직위원회 관련사진보기

28일 오전 서울 광화문 광장에서 열린 '2025 기후정의행진' 선포식에서 참가자들이 외친 구호다. 시민·노동·농민·환경·청년·종교계 등 927 기후정의행진 조직위원회에 함께하는 이들은 정부와 기업의 무능하고 무책임한 기후위기 대응을 규탄하며, 오는 9월 27일 광화문에서 열릴 대규모 기후행동 참여를 호소했다.행사의 슬로건은 "기후정의로 광장을 잇자"다. 조직위는 기자회견문을 통해 "기후위기 앞에서 더 이상 미룰 수 없다. 기후위기는 불평등의 위기이며, 사회적 약자부터 생존권을 위협하고 있다"고 강조했다. 선포식 참가자들은 최근 이어진 이상기후의 현실을 언급했다. 기록적인 폭염, 국지적 폭우, 대형 산불이 해마다 이어지며 사회적 약자의 생존을 위협하고 있다는 것이다.조직위는 기자회견문에서 "정부는 탄소 감축 목표를 세웠다면서도 원전을 늘리고, 공공재생에너지는 방치하고 있다. 기업은 막대한 이윤을 챙기면서도 배출 책임을 사회에 떠넘기고 있다. 결국 피해는 노동자, 농민, 서민에게 전가되고 있다"고 지적했다. 이어 "기후위기 해결을 외면한 채 신공항 건설, 대규모 개발, 군비 확충에만 몰두하는 현실은 파국으로 향하는 길"이라고 강하게 비판했다.이날 조직위는 기자회견을 통해 6대 기후정의 요구를 공식 발표했다. 이는 단순히 환경정책의 변화가 아니라 사회 전반의 구조적 전환을 요구하는 목소리다.조직위는 "우리가 요구하는 것은 단순한 환경정책이 아니다. 사회의 질서를 바꾸고, 모두의 존엄을 지키는 새로운 길"이라고 천명했다.선포식에는 노동·농민·환경·청년·종교 등 다양한 분야의 목소리가 함께했다. 공공운수노조 발전비정규직연대의 이태성 집행위원장은 "노동자는 더운 공장에서, 더위에 취약한 현장에서 가장 먼저 기후위기의 충격을 받는다. 그러나 정부 대책 어디에도 노동자의 목소리는 없다. 노동 없는 기후정의는 공허하다"고 비판했다.가덕도신공항 반대시민행동 김현욱 집행위원은 "신공항은 건설과 운영 과정에서 막대한 온실가스가 발생하기 때문에 명백하게 기후정의에 반하는 사업이다"라고 지적하며, "가덕도 뿐만 아니라 새만금, 제주 등 전국 곳곳에서 추진되는 무분별한 신공항 건설에 맞서고, 생명보다 이윤을 우선시하는 방식에 분명히 '아니오'라고 외치기 위해 행진에 참여한다"고 이유를 제시했다.전국여성농민회총연합의 정영이 회장은 "올여름 폭염과 가뭄으로 작물이 타들어가고 있다. 기후위기 대응이 늦어질수록 농민의 삶은 벼랑 끝으로 내몰린다"며 "농업을 지키는 것은 단지 먹거리를 지키는 것이 아니라 우리의 생존을 지키는 일"이라고 호소했다.기자회견문은 마지막은 "더 이상 기다릴 수 없다. 불평등과 착취를 넘어, 모두의 존엄과 생명을 지키기 위해 우리는 광장으로 나간다. 기후정의를 외면하는 정부와 기업에 맞서, 9월 27일 광화문에서 시민의 힘을 보여주자"고 선언했다.오는 9월 27일 오후 2시 서울 광화문 광장에서 열리는 '2025 기후정의행진'에는 노동·농민·환경·여성·청년·종교계를 비롯해 대전, 대구, 부산 등 전국 각지에서 진행될 예정이다. 조직위는 "이날 광화문은 기후정의를 향한 시민들의 의지와 연대가 모이는 광장이 될 것"이라고 밝혔다.