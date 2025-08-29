인천시, 9월 '민생 규제 집중신고 기간' 운영

큰사진보기 ▲인천시는 시민들이 체감하는 생활 속 불편을 해소하고 지역 경제 활성화를 도모하기 위해 오는 9월 한 달 동안 민생규제 집중신고기간을 운영한다. ⓒ 인천시 관련사진보기

인천시(시장 유정복)는 시민들이 체감하는 생활 속 불편을 해소하고 지역 경제 활성화를 도모하기 위해 오는 9월 한 달 동안 민생규제 집중신고기간을 운영한다.이번 집중신고기간은 상·하반기(3월, 9월) 두 차례에 걸쳐 진행되는 시민 참여형 규제 개선 정책으로 올해 하반기에는 9월 한 달 동안 운영된다. 이메일을 통해 규제 애로사항을 간편하게 접수할 수 있고, 기업이나 기관은 '찾아가는 지방규제신고센터'와 연계해 현장에서 직접 상담·접수할 수 있도록 지원할 계획이다.인천시민이면 누구나 이메일(inbetter@korea.kr)을 통해 생활 속 불편 사항과 개선 방안 등에 대한 의견을 제시할 수 있다. 접수된 건의는 특별한 사유가 없는 한 14일 이내 이메일로 결과가 회신되며, 규제 개선과 직접 관련이 없는 사안은 국민신문고 등 다른 민원 창구로 안내된다.김홍은 인천시 민생기획관은 "규제 개선은 시민들의 관심과 참여가 무엇보다 중요하다"라며 "접수된 의견은 시가 적극적으로 검토해 실질적인 개선으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.