"민가 철거는 안 돼" 정조의 뚝심이 만든 뭉클한 결과물

조선은 읍성의 나라였다. 어지간한 고을마다 성곽으로 둘러싸인 읍성이 있었다. 하지만 식민지와 근대화를 거치면서 대부분 훼철되어 사라져 버렸다. 읍성은 조상의 애환이 담긴 곳이다. 그 안에서 행정과 군사, 문화와 예술이 펼쳐졌으며 백성은 삶을 이어갔다. 지방 고유문화가 꽃을 피웠고 그 명맥이 지금까지 이어져 전해지고 있다. 현존하는 읍성을 찾아 우리 도시의 시원을 되짚어 보고, 각 지방의 역사와 문화를 음미해 보고자 한다.

큰사진보기 ▲화성전도화성성역의궤에 수록된, 버들잎 모양의 화성을 세세하게 묘사한 채색화. 동문인 창룡문 쪽에서 행궁과 팔달산 정상의 화성장대, 장안문과 팔달문, 화서문, 팔달산 남쪽의 용도, 봉돈과 공심돈 등을 빠뜨리지 않고 표현하였다. 그림 속 계절은 꽃 피고 새 우짖는 춘삼월이다. ⓒ 이영천(현지 안내판) 관련사진보기

큰사진보기 ▲수원 화성(1872년 지방지도_부분)화성을 간략하게 표현한 지도. 장안문 위에 북쪽 저수지인 '만석거'가 작고 둥글게, 왼쪽에 서호인 '축만제'가 크고 둥글게 표현 되었다. 지도 속 남문인 팔달문 옆에 작게 그려진 문루가 무언지 의문을 자아 내게 한다. 도로 표현이 도드라져 보인다. ⓒ 서울대학교 규장각 한국학연구원 관련사진보기

큰사진보기 ▲화성장대팔달산 정상의 화성장대. 이곳에서 정조가 1894년 1월 15일, 성 쌓을 가장자리를 살폈다. 민가가 이미 들어선 곳을 허물지 말고 성안으로 넣자는 의견을 제시한다. 뒤 쪽 네모난 건축물은, 전투를 지휘하는 '노대'다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲화성장대가 있는 팔달산 꼭대기에서 바라 본 모습. 우측으로 팔달문이 보이고, 맞은 편 녹색의 띠가 동쪽 성벽이 지나는 구릉이다. 1894년 1월 당시, 정조가 바라 본 시선의 일부다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲서남각루길이 200여m인 용도의 끝이다. 용도를 살짝 넓혀 서남각루인 '화양루'를 앉혔다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲화성 용도(甬道)용도가 시작하는 '서남암문' 바깥에서 바라 본 용도의 모습. 양쪽으로 성가퀴를 쌓은 이런 성벽이 200여m 이어진다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲팔달문화성의 남문인 팔달문. 주변이 시가화 하면서 일제 강점기 성벽이 잘려 나간다. 수원 화성에서 유일하게 성벽이 끊긴 구간이다. 남문시장 등 주변은 여전히 상업이 활발하다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲남문 성벽화성의 '동남각루'에서 바라 본 팔달문과 주변 성곽. 남수문의 좌우에서 성벽이 직각으로 꺾인다. 공심돈이 있었던 자리를 시장이 차지했고, 팔달산을 오르는 하얀 성벽이 긴 줄처럼 선명하다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲봉돈화성의 동쪽 성벽 중간 쯤에 자리한 봉돈. 봉화는 물론 성벽 밖으로 돌출된 시설물 내부에 군사시설인 돈대를 두어 복합기능을 수행케 하였다. ⓒ 이영천 관련사진보기

*후속 기사로 이어집니다.

왕의 원대한 구상을 속속들이 알고 싶다. 톱니바퀴처럼 실행에 거침이 없어서다. 아버지 능을 옛 수원부 뒷산으로 이장한다. 관청을 옮기고 민가엔 보상비와 이주비를 지급하며 팔달산 아래 수원부로 이주를 권장한다.1790년 6월 강유가 수원부에 성을 쌓자고 건의한다. 여론이 모인다. 홍문관의 젊은 관료 정약용에게 설계 및 도시계획이 맡겨진다. 1791년이다. 여러 전문가와 경험자가 제외된다. 새로운 시도에 전혀 다른 성곽을 원했기 때문이란다. 과연 그럴까?반은 맞다. 명례방 공동체 사건(1785)으로 다산이 가톨릭 신자임은 공공연한 사실이다. 그때 진산사건(1791)이 일어난다. 왕도 마냥 가톨릭을 감쌀 수만은 없는 처지다. 윤지충과 권상연을 사형에 처한다. 다산마저 위태해 보인다. 북경 가톨릭을 통해 신기술과 산술, 새로운 기기 등에 문리가 트인 신하다. 아끼고 싶지 않았을까. 그래서 신도시 계획과 설계라는 막중한 임무를 떠안긴 게 아닐까.이듬해 겨울 다산이 왕에게 성설(城設)을 올린다. 성의 규모와 형태, 축성 재료의 출처와 시공 방법, 소요 인원 및 예산까지 낱낱이 명기했다. 다산이 제시한 둘레는 4.24km 남짓이다. 이외에도 각종 도설(圖說)로 성곽의 세부 설계도를 제시한다. 다산의 설계는 '어제성화주략(御製城華籌略 왕이 저술한 화성 축조 기본방안)'이란 이름으로 <화성성역의궤>에 오롯이 수록된다.이어 세세한 재료 조달 방안이 수립된다. 1년여 준비 기간을 갖는다. 성곽 축조를 맡을 임시 기구로 '성역소(城役所)'를 구성하고 책임자로 채제공을 임명한다. 공사 총괄은 수원 유수 조심태가, 실무 책임자는 이유경이 맡는다.석재와 벽돌은 물론 목재와 각종 건자재 조달 계획을 꼼꼼하게 수립한다. 동원될 분야별 전문 기술자를 팔도에서 모집한다. 석공, 목공 등 기술자와 막노동꾼 임금까지 세세하게 책정한다. 유형거(수레)와 거중기, 녹로(도르래를 이용, 무거운 물건을 들어 올리는 기구) 등 무거운 석재를 나르고 들어 올릴 기기를 마련한다. 이제 착공이다.화서문 쪽 팔달산 경사가 완만하다. 숨이 가빠지자 나타난 장대가 웅장하다. 왕이 이곳에서 성벽 쌓을 자리를 따라 꽂아 둔 깃발을 살폈다. 실록을 보면, 다산이 설계한 성곽이 이 자리에서 더 넓혀진다.1894년 1월 14일 화성에 당도한 왕이, 15일을 무척 바쁘게 보낸다. 일을 마치고 16일 새벽 2시경 한양에 도착했으니, 배행한 신하들이 한겨울에 얼마나 고단했을까. 15일 실록은 화성을 어찌 쌓을지 왕의 구상을 여과 없이 보여준다.팔달산에 올라 성 터를 살핀다. 허허벌판 5∼6호이던 민가가 4년 만에 1천여 호로 불어났다. 집들이 즐비하다. 무척 흐뭇하다. 꼭대기에서 성곽 가장자리를 두루 살핀다. 산꼭대기를 하늘과 땅이 만들어낸 장대(將臺)라 칭하며 '깃발 꽂아놓은 곳을 보니 성 쌓을 범위를 대략 알겠으나 북쪽에 자리한 마을의 민가를 철거하자는 논의는 좋은 계책이 아닌 것 같다. 현륭원이 있는 곳은 화산(花山)이고 이 부(府)는 유천(柳川)이다'라고 말한다.또 요(堯)임금을 본받아 성을 화성(華城)이라 부르자며 '유천에 쌓을 성은 남북을 좀 더 길게 하여 마치 버들잎 모양처럼 만들면 참으로 의의가 있을 것이다. 그러면 북쪽 모퉁이 민가들이 서로 어우러진 곳에서 (성벽이) 세 굽이로 꺾여 川(천)자를 상징하게 되니 유천에 꼭 들어맞지 않겠는가'라면서 성을 넓히자는 의견을 낸다. 성을 넓힐망정 민가를 철거하지 말자는 의견이다. 성 둘레가 5.74Km로 된 이유다.아울러 덧붙이기를 '이 성을 쌓는 것은 장차 억만 년의 유구한 대계를 위함이니 인화가 가장 귀중하다. 어찌 이미 건축한 집을 성역 때문에 철거할 수 있겠는가. 이는 인화를 귀히 여기는 뜻이 아니다. 또한 성의 남과 북쪽 사이 거리가 지나치게 가까운 결점이 있으니, 먼 장래를 생각하는 방도에 있어 더욱 이래서는 안 된다. 성을 쌓을 때 버들잎 모양을 본뜨고 川자 형태를 모방하여 구불구불 돌아서 기초를 정하고 민가들도 성 안에 들어와 살게 해야 한다'며 재차 강조한다.화성이 남북으로 길어지고, 동쪽으로 뻗은 형상을 갖게 된 건 순전히 정조의 백성을 생각하는 마음에서 비롯된 것임을 알 수 있다.용도(甬道). 한자 그대로 '양쪽에 담을 쌓은 길'이다. 이걸 성곽에 적용하였으니, 양쪽에 성가퀴(성벽 위의 낮은 담)를 둔 긴 성벽이다. 그 위를 걸으면 그냥 길처럼 느껴진다. 그런 용도가 화성 서남쪽으로 200m가량 뻗어나갔고 끝에 '서남각루'라는 누각을 품었다.용도는 성의 취약부를 보강하는 장치다. 팔달산 능선이 남쪽으로 좁고 홀쭉하게 뻗었다. 성곽을 거기까지 확장 하자니 경제성이 떨어지고, 뾰족해지는 단점도 있다. 그렇다고 옛 경기도청이나 팔달문시장에서 침입해 오는 적을 방치할 수도 없다. 성곽이 없는 산등성이를 빼앗기면, 총 지휘소인 서장대도 위험에 처한다. 이런 단점을 극복하려 길게 빼낸 용도를 두었다.용도만 뻗으면 방비에 취약하다. 가까운 남쪽 성벽에 남포루를, 서쪽 성벽에 치성을 두어 호응하게 했다. 화성 설계의 제1은 뭐니뭐니 해도 방어다. 예전처럼 활과 창, 칼로 싸우던 공성전이 아니다. 무시무시한 파괴력을 갖춘 총포와 대포의 대결이다.서양에서도 그러했듯, 무기 발달과 변화가 성벽 형태와 규모에 심대한 영향을 미쳤다. 성벽이 낮아진 대신 두터워졌다. 벽돌을 사용한 것도, 대포의 파괴력에 최소한의 피해만을 염두에 둔 조치다. 화성도 마찬가지다. 성벽 돌이 안쪽으로 1.5m까지 깊게 파고들었다. 크기도 커졌으며, 위로 갈수록 크기를 달리해 규격화한다.성벽 높이는 겨우 4m 남짓이나, 현안(懸眼, 성벽을 오르는 적에게 끓는 물을 쏟아붓는 홈), 총안, 포대 등을 두어 가까운 거리와 먼 거리, 성벽을 오르는 적을 살상할 수 있는 시설을 두루 갖췄다. 이는 포루나 공심돈에서 자세히 볼 수 있다. 화성의 으뜸은 군사 도시다. 장용영 주둔은 물론 한양의 남쪽 방어를 책임지는 유수부로 삼은 게 그 증거다.유일하게 성벽이 잘려 나간 한가운데, 팔달문이 고고하다. 화성은 교통도시다. 말 그대로 4통 8달이다. 닿지 않을 데가 없는 교통 결절점이다. 삼남을 염두에 둔 정조의 치밀한 계산이다. 물류건 군사건 삼남의 풍부함을 어떤 방식으로든 흡수하려 했다. 그 반영이 팔달문이다.화성의 공간구조는 여느 읍성과는 확연히 다르다. 통상 객사가 읍성의 핵심으로, 왕의 권위를 상징하니 남향이다. 따라서 읍성도 자연스레 남향이다. 이에 가로망은 동서 도로가 주간선 역할을 한다.하지만 화성은 다르다. 가장 중요 시설인 행궁이 동향이다. 이유는 간명하다. 삼남대로의 방향을 꺾지 않으려는 배려다. 행궁이 남향이면 '장안문-팔달문'을 잇는 도로가 불편해진다. 어디선가 급하게 꺾여 동쪽으로 들어 서쪽으로 나가며 다시 급하게 꺾어져야 한다. 그러면 공간 배치는 물론 삼남대로가 무척 불편해질 수밖에 없다. 이를 피하려 했다.아울러 남수문 부근에서 성곽이 거의 직각으로 몇 번 꺾인다. 가장 취약한 문루와 수문을 효율적으로 방어하려는 조치다. 일종의 치성 기능으로 짧은 구간에서 몇 번이고 꺾어서, 남문인 팔달문 방어를 수월히 하려 했다.이처럼 화성은 치밀한 설계를 바탕으로 축조했다. 동쪽으로 잇닿은 성벽은 낮은 구릉성 산지를 적절히 이용했다. 덕분에 '동남각루'에 오르면 남문인 팔달문이 훤히 내려다보인다. 여기에 화포를 두어 남포루와 더불어 능히 팔달문 방어를 가능케 했다.성을 쌓기 전, 화산에서 이주해 온 백성이 주로 남문 부근에 정착한다. 팔달이라는 공간 이점으로 이곳이 활발한 상업의 거점이 된다. 일제 강점기 성벽이 훼철되는 원인이기도 했지만, 정조 사후 화성이 교역과 행정의 중심성을 잃지 않게 한 상징적 공간이기도 하다. 남문시장이 건재한 이유다.화성의 건축물들은 '아름다움'에 초점을 맞췄다. 벽돌을 사용하니 멋이 저절로 우러난다. 더불어 중복 기능을 수행토록 계획되었다. 봉화와 돈대를 겸한 '봉돈'하나만 보아도 그 의도를 충분히 알 수 있다. 화성은 이렇듯 18세기 신도시로써 최첨단 기술과 과학을 망라하였음은 물론 당대 토목과 건축의 최고봉이라 칭하기에 손색이 없다. 그렇다고 화성이 원대한 왕의 구상 완결편일까?