김형석 독립기념관 사적 이용 논란... "후안무치 해임해야"

큰사진보기 ▲지난 8월 20일 충남 천안시에 위치한 독립기념관. 김형석 관장은 이날 독립지사 후손들과 시민들의 저지로 관장실로 출근을 하지 못했다. ⓒ 이재환 -독자제공 관련사진보기

AD

'광복절 기념사' 논란으로 김형석 독립기념관장의 퇴진을 요구하는 목소리가 높아지고 있는 가운데 김 관장의 독립기념관 사적 이용 의혹이 불거져 파장을 일으키고 있다.독립지사 후손들과 시민들은 지난 20일부터 김 관장 출근 저지 투쟁을 이어 오고 있다. 출근 길이 막힌 김 관장은 현재 별도의 공간에서 근무를 하고 있는 것으로 전해졌다. 독립기념관 관계자는 29일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "김형석 관장은 관장실로 출근을 하지 못하고 있다. 정확히 어딘지는 모르지만 사무실이 아닌 독립기념관 내 별도의 공간에서 업무를 보고 있다"고 밝혔다.이런 가운데 김 관장이 또다시 논란의 중심에 섰다. JTBC는 최근 보도를 통해 김형석 관장이 '지난 5월 독립기념관에서 교회 예배와 ROTC 동기 모임을 가졌다'며 독립기념관의 사적 이용 의혹을 제기했다. 보도 직후 사건은 일파만파 확산되고 있다. 김경호 변호사는 지난 27일 국민신문고를 통해 김형석 관장을 고발한 상태다.정치권도 비판에 나섰다. 권오대 진보당 충남도당 위원장은 28일 논평을 통해 "김형석 독립기념관 관장이 기념관 시설을 규정 따위 다 무시하고 개인적으로 사유화한 정황들이 드러났다"며 김 관장의 해임을 촉구하고 나섰다.권 위원장은 "우리 국민들의 성금으로 개관한 독립기념관을 자신의 개인 저택처럼 사용하고도 기자들의 질문에 독립기념관은 모든 국민들이 사용가능한 곳이라는 황당한 변명을 내놓고 있다"며 "아직도 자신의 잘못이 무엇인지 모르는 후안무치함에 분노한다"고 밝혔다.이어 "절대로 그 자리에 있어서는 안 될 '잘못된 역사관'에 더해 공직자로서의 기본 윤리조차 갖추지 못한 김형석을 즉각 해임해야 한다"고 주장했다.이에 대해 김 관장은 언론에 "강의실에서 예배드린 걸로 알고 있다"며 "국가공공시설이지만 모든 국민이 이용할 수 있는 곳이기 때문"이라고 해명한 것으로 전해졌다.김 관장의 이 같은 해명은 논란을 더욱 부추겼다. 더불어민주당 국회 정무위원회 위원들은 28일 기자회견문을 통해 "문제가 제기된 부분은 종교를 주제로 한 전시 행사가 아니라, 독립기념관을 특정 교회의 사적인 예배 공간으로 썼다는 지점"이라고 김 관장의 해명을 반박했다.위원들은 "공공시설을 남용하는 무책임, 독립운동을 부정하는 무지성, 국민의 목소리를 무시하는 무도덕까지. 김형석은 독립기념관장으로 도저히 인정할 수 없는 무자격자다. 진정으로 독립운동을 기리는 이재명 정부 국정철학에 맞는 인사가 결코 아니다"라고 지적했다.그러면서 "김형석은 인간으로서 일말의 양심이 남아있다면, 즉시 관장직에서 사퇴하라. 그렇지 않으면 더불어민주당은 국민과 함께 철저한 감독과 감사로 김형석의 무도덕과 무능함을 밝히겠다"라고 경고했다.김 관장은 독립기념관장의 임기를 채우겠다는 뜻을 거듭 밝히고 있다. 앞서 지난 25일 김형석 관장은 '직원 통신'을 통해 "부임 초부터 국민의 성금으로 건립된 독립기념관이 국민의 사랑을 회복하고, 독립의 가치를 국민과 함께 나누는 기념관이 되기를 소망하면서 비전을 나눴고, 이를 위해 오는 2027년 개관 40주년에 초점을 맞춘 사업을 진행해 왔다"며 "임기 동안 그 약속을 지키기 위해 잠시도 쉬지 않고 최선을 다할 것임을 다시금 다짐한다"고 밝혔다.