이재명 대통령 지지율 57.6%... "미국 순방 외교 반등 견인"

큰사진보기 ▲ 이재명 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴 DC 백악관 오벌오피스에서 열린 도널드 트럼프 미국 대통령과의 한미 정상회담에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령의 국정 운영에 대한 국민 지지도가 상승 전환하며 57.6%를 기록했다. 이는 최근 진행된 미국·일본 순방 외교, 특히 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담이 긍정적으로 평가받은 결과로 분석된다.29일 한국사회여론연구소(KSOI)는 8월 넷째주 정기 여론조사를 발표했다. 이 대통령의 국정 운영에 대해 '매우 잘하고 있다'는 응답이 40.6%, '대체로 잘하고 있다'는 응답이 17.0%로 집계돼 총 57.6%의 긍정 평가를 받았다. 반면, '매우 잘 못하고 있다'는 응답은 27.3%, '대체로 잘 못하고 있다'는 응답은 10.7%로 부정 평가는 총 38.0%에 그쳤다. 긍정 평가가 부정 평가를 19.6%포인트 앞선 셈이다. 8월 셋째주 정기 여론조사에선 긍정 평가가 54.7%, 부정평가가 39.5%였다.이번 조사는 기존 격주 수요일(27일) 발표 일정에서 하루 늦춰져 8월 27, 28일 양일간 실시되어 28일 발표됐다. 이는 26일 이 대통령의 미국 순방 외교가 여론에 미친 영향을 보다 정확히 반영하기 위한 조치였다.실제로 트럼프 대통령과의 한미 정상회담을 포함한 외교 행보에 대해 '긍정적으로 평가한다'는 응답은 57.0%로, '부정적으로 평가한다'는 응답(30.4%)보다 26.6%포인트 높았다.전 연령대, 전 지역에서 긍정평가가 부정평가에 비해 높게 나타났다. 적극 지지층에서 35.9%였던 '매우 잘하고 있다'는 응답이 이번 조사에서는 40.6%로 4.7%포인트 상승했다. 중도층에서도 긍정 평가가 64.3%로 부정 평가(26.2%)를 크게 앞섰으며, 40대와 70대에서도 지지율이 상승하는 등 전 연령대에서 순방 외교의 효과가 고르게 반영된 것으로 나타났다.이 대통령이 '잘하고 있는 분야'로는 '경제회복'이 22.3%로 가장 높게 나타났다. 이는 정기조사 시작 이후 단 한 번도 1위 자리를 내준 적 없는 분야다. 그 뒤를 이어 '외교안보'가 13.1%로 집계됐는데, 이는 지난 조사 대비 10.1%포인트 상승한 수치로, 순방 외교의 직접적인 영향으로 풀이된다. 그 외 '내란세력 척결'(10.8%), '복지노동'(9.8%), '국민통합'(6.3%) 등이 뒤를 이었다.반면, '잘 못하고 있는 분야'로는 '내란세력 척결'이 20.6%로 가장 높았다. '경제회복'(13.7%), '국민통합'(13.2%), '외교안보'(7.3%), '복지노동'(6.2%) 순으로 나타났다. 특히 '외교안보' 분야에 대한 부정 평가는 지난 조사 대비 7.7%포인트 하락했으며, 보수층에서는 무려 16.4%포인트 하락한 11.4%로 집계돼 눈길을 끌었다.정당 지지도에서도 변화가 감지됐다. 더불어민주당은 지난 조사 대비 2.6%포인트 상승한 47.0%를 기록했으며, 국민의힘은 3.1%포인트 상승한 30.7%로 나타났다. 두 정당 간 격차는 16.3%포인트로 오차범위 밖이다.그 외 개혁신당은 3.2%, 조국혁신당은 2.8%, 진보당은 0.7%를 기록했으며, '지지 정당 없음' 응답은 12.8%였다.이번 조사는 8월 27~28일 양일간 전국 만 18세 이상 성인 남녀 1002명을 대상으로 통신사 제공 무선 가상번호를 활용한 ARS 자동응답 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트이며, 응답률은 5.5%다. 보다 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.