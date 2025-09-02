"돈은 누가 벌었나"... '케이팝 데몬 헌터스' 열풍이 남긴 숙제

큰사진보기 ▲무당 캐릭터로 분한 <케이팝데몬헌터스>의 주인공 그룹 '헌트릭스'헌트릭스는 악귀를 쫓는 장면에서 한국 무속 기반 무당 의상을 착용하기도 한다 ⓒ 넷플릭스 관련사진보기

넷플릭스 애니메이션 영화 <케이팝 데몬 헌터스> 스틸컷

덧붙이는 글 | 이 기사는 네이버 블로그 <드가의 다큐맨터리 이야기>에도 실립니다.글쓴이 박성호 언론학 박사, 동국대 미디어큐멘티케이션학부 대우교수, MBC플러스 부국장

최근 넷플릭스 오리지널 애니메이션 <케이팝 데몬 헌터스>가 전 세계적으로 큰 성공을 거두면서 한국 문화에 대한 관심이 더욱 뜨거워지고 있다. 겉으로는 화려한 K-팝 아이돌이지만, 밤에는 인간을 위협하는 악마를 사냥하는 비밀 요원이라는 독특한 설정 덕분에, 이 작품은 단숨에 글로벌 화제의 중심에 섰다.이러한 놀라운 반응을 지켜보는 한국 사회의 시선은 단순히 기쁨만으로 가득 찬 것은 아니었다. "우리 콘텐츠가 세계로 뻗어나가니 너무 좋다"는 환호와 함께, "왜 한국이 주도하지 않은 콘텐츠가 한국 문화를 이용해 돈을 버는가"라는 깊은 우려가 공존했기 때문이다. 이 현상을 둘러싼 논쟁은 우리 콘텐츠 산업의 미래에 대한 중요한 질문을 던지고 있다.<케이팝 데몬 헌터스>를 향한 비판적인 시각은 단순히 수익을 빼앗겼다는 감정적인 반응이 아니다. 이 논쟁의 핵심에는 '지식재산권(IP)' 문제가 놓여있다. IP는 단순히 창작물 자체를 의미하는 것을 넘어, 콘텐츠를 바탕으로 영화, 드라마, 게임, 캐릭터 상품, 심지어 테마파크까지 확장될 수 있는 모든 가능성을 아우르는 '콘텐츠의 씨앗'이자 '설계도'이다.이 작품은 한국 문화에 뿌리를 두고 있지만, 제작의 주체는 한국이 아니었다. 투자는 물론, 기획과 유통까지 모든 과정이 해외 자본과 해외 제작진에 의해 이루어졌으며 일부 한국 제작진이 투입되었지만 결국 K콘텐츠를 위한 투입은 아니었다. 그 결과, 이 작품이 거둔 성공의 결실인 IP는 온전히 넷플릭스의 소유가 되었다.이러한 현상은 마치 'IP 약탈'처럼 느껴지기도 한다. 한국이라는 콘텐츠의 '창고'에 쌓여 있던 매력적인 소재들을 해외 자본이 먼저 발견하고, 자신들의 막대한 자금과 글로벌 유통망을 이용해 콘텐츠를 만들어낸 뒤, 그 소유권을 가져간 것이다.만약 <케이팝 데몬 헌터스>가 큰 성공을 거두어 캐릭터 상품이 불티나게 팔리고, 후속 시즌이 계속 제작되거나, 심지어 게임으로까지 확장된다면, 그 모든 부가적인 수익은 오직 넷플릭스의 몫이 된다.IP 소유권은 단순한 이익을 넘어, 콘텐츠를 하나의 거대한 세계관(Universe)으로 확장하는 힘을 갖는다. 마블 스튜디오가 슈퍼히어로 영화를 기반으로 수많은 시리즈와 캐릭터 상품, 테마파크를 만들어낸 것처럼, IP는 콘텐츠 산업의 지속 가능한 성장을 위한 핵심 자산이다. 이러한 구조가 지속되면 한국은 해외 자본의 아이디어를 구현해 주는 '창작 하청 기지'로 전락할 수 있다는 불안감이 커지는 것이다. 더 나아가 한국 고유의 문화적 요소들이 해외 기업의 입맛에 맞게 편집되거나 변형되어, 우리의 문화적 정체성이 왜곡될 수 있다는 우려도 제기되고 있다.하지만 이 현상을 마냥 부정적으로만 볼 필요는 없다. 오히려 이것은 우리가 오랫동안 바라왔던 글로벌 한류 확산의 새로운 전환점이며, 절호의 기회이다. 우리가 그동안 한국의 문화와 국가 브랜드 가치를 높이기 위해 노력해왔다는 사실은 누구나 알고 있다. 이는 마치 비포장도로에서 힘들게 마차를 끌고 가는 것처럼 더디고 힘든 과정이었다.그런데 <케이팝 데몬 헌터스>는 전 세계에 한국 문화의 매력을 알리는 거대한 광고판 역할을 해냈다. 해외 자본이 막대한 비용을 투자해 전 세계를 연결하는 '고속도로'를 건설해 준 것이나 마찬가지이다.이 고속도로 덕분에 전 세계의 시청자들은 K-팝이라는 장르에 더욱 친숙해졌고, 한국 문화에 대한 호기심을 갖게 되었다. 이제 이들이 한국 콘텐츠를 더 찾아보게 될 것이고, 이는 결국 한국의 뛰어난 창작자들에게 새로운 기회와 문을 열어줄 것이다. 이 현상은 단순히 콘텐츠 제작자에게만 국한되지 않는다.연기자, 작가, 감독은 물론, 웹툰 작가, 게임 개발자 등 한국의 모든 창작자들에게 새로운 시장을 열어주는 효과를 가져온다. 이 현상은 오히려 해외 투자자들이 한국의 제작사와 창작자들을 더욱 적극적으로 찾아 나설 수밖에 없도록 만드는 촉매제가 될 것이다.<케이팝 데몬 헌터스>의 논쟁은 결국 "우리가 어떻게 주체적인 콘텐츠 생산자가 될 것인가"라는 질문으로 귀결된다. 이제 더 이상 해외 자본의 '러브콜'에만 의존해서는 안 된다는 것을 깨달아야 한다. 우리가 스스로 고속도로를 건설하려면, 무엇보다 대규모 투자 유치가 필수적이다. 콘텐츠 산업은 투자금 회수에 오랜 시간이 걸리는 고위험 분야이다.따라서 단기적인 수익보다는 장기적인 안목을 가진 '인내심 있는 자본'을 확보하는 것이 중요하고, 정부와 민간이 협력하여 콘텐츠 전문 투자 펀드를 조성하고, 기업들이 적극적으로 IP에 투자할 수 있는 환경을 만들어야 한다. 특히, 창작자들이 IP에 대한 권리를 더 많이 가질 수 있도록 법적, 제도적 지원을 강화하는 것도 중요하다.동시에 IP 독점권을 보호하는 정책과 글로벌 유통망 확보도 간과할 수 없다. 창작자가 자신의 IP를 지키고 그에 대한 정당한 수익을 가져갈 수 있는 시스템을 구축해야만, 창작자들은 지속적인 동기부여를 얻을 수 있다. 또한, 자체적인 글로벌 플랫폼을 구축하거나 해외 플랫폼과의 전략적 제휴를 통해 우리 콘텐츠를 직접 유통하는 방안도 적극적으로 모색해야 한다. 이러한 노력들은 단순히 수익을 넘어, 한국 콘텐츠의 미래와 정체성을 스스로 결정하는 중요한 발걸음이 될 것이다.<케이팝 데몬 헌터스>를 향한 논쟁은 어느 한쪽이 옳다고 단정할 수 없는 복합적인 성격을 띤다. 하지만 분명한 것은 이 논쟁 자체가 한국 콘텐츠 산업이 한 단계 더 성장하기 위한 건강한 진통이라는 점이다.이제 우리는 단순히 '누가 돈을 버는가'를 넘어, '우리가 어떻게 미래의 IP를 창조하고 소유할 것인가'에 집중해야 한다. 해외 자본이 닦아준 고속도로를 힘껏 달리는 동시에, 우리 스스로 고속도로를 건설할 능력을 키운다면, 한국은 명실상부한 글로벌 콘텐츠 시장의 주체로 우뚝 설 수 있을 것이다. <케이팝 데몬 헌터스>가 던져준 숙제는 위기인 동시에, 우리에게 더 큰 기회와 희망의 메시지를 전해주고 있다.