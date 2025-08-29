왜 푸른 빛이? 실수로 '블루블랙' 염색한 뒤 깨달은 것

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲잘못 선택했던 '블루블랙' 염색약 사진. ⓒ 김종섭 관련사진보기

어느새 검은 머리보다 하얀 머리가 눈에 띄게 많아졌다. 몇 년 전 머리 곳곳에 흰머리가 보이기 시작할 무렵부터 염색을 시작했다. 그때만 해도 새치라고 부를 만한 수준이었는데, 갑작스러운 변화에 놀란 마음에 염색을 시작했던 것이다.그러나 한 달에 한 번꼴로 염색해 오던 것을 중단하고 몇 달 전부터 염색을 하지 않았다. 특별한 이유가 있었던 것은 아니었다. 그저 있는 그대로의 모습으로 살고 싶다는 마음이 있었다. 아내는 염색했을 때보다 자연스러운 흰머리가 지적이고도 중후한 멋이 있다고 말해주었다. 아마도, 그 말이 몇 달간 염색을 하지 않고 버텨온 결정적인 이유가 되기도 했다.며칠 전 오랜만에 본 작은아들도 아빠의 흰머리가 잘 어울리고 멋스럽다며, 이제 굳이 염색을 할 필요가 없을 것 같다고 응원해줬다. 그동안 염색은 늘 혼자 해왔다. 염색을 하지 않으니 머리숱도 더 풍성해 보이고, 머리가 다시 자라나는 것 같다며 아내는 이제 순리대로 나이에 맞게 늙어가는 모습으로 살자고 격려해줬다.그런데 최근 큰아들이 영상 통화를 걸어왔다. 아들의 눈에는 그날 따라 아빠의 모습이 유난히 흰머리가 많아 보여 늙어 보였던 것 같다. 아들은 내게 염색을 권유했다. 그 말을 듣고 있던 아내는 아빠의 흰머리가 자연스럽고 멋있다고 아들의 말을 반박했지만, 큰아들은 세월에 밀린 듯한 아빠의 모습이 영 마음에 들지 않는 눈치였다.큰아들의 말도 듣고 보니 염색을 해서라도 좀 더 젊어 보이는 것도 시기와 때가 있는 듯하여 아들과 통화를 할 때 생각이 나서 외출길에 근처 마트에 들러 염색약을 사 들고 집으로 돌아왔다. 염색을 마쳤는데 머리색이 유난히 어색해 보였다.몇 달 동안 흰머리에 익숙해져서 그런가 싶었는데, 머리를 말리고 보니 푸른색이 살짝 맴돌았다. 그제야 염색약이 잘못 선택되었다는 것을 깨달았다. '블랙'인 줄 알고 샀던 염색약이 '블루블랙'이었던 것이다.결국, 오늘은 외출하면서 한동안 쓰지 않았던 모자를 다시 썼다. 어색한 머리 색깔을 감추기 위해서였다. 다행히 아내는 푸른 기 살짝 도는 머리색도 세련미가 있고 젊어 보여 좋다고 응원해줬다. 내심 아내의 말이 위로가 아닌 진심 어린 격려이기를 바랐다.60대에 자연스럽게 희끗희끗한 머리로 사는 게 좋을까? 아니면 젊어 보일 수 있을 때까지 염색을 해야 할까? 잠시 고민에 잠겼다. 결론은 아내의 말대로 나이에 순응하기로 했다. 몇 달 전부터 아내가 집에서 내 머리를 잘라주기 시작했다. 오늘 염색한 머리를 한 번 깔끔하게 잘라보자고 했다. 염색에 머리까지 잘랐을 뿐인데 또 다른 모습으로 변신한 것 같았다.더 젊게 살고 싶은 욕망은 나뿐만 아니라 누구든지 끝이 없겠지만, 이제는 자연스럽게 늙어가는 내 모습에 순응하면서 살아가는 방법도 하나의 멋진 모습으로 늙어가는 일일 것이다.