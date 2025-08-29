김배자 국장, '논산형 복지행정'으로 대통령 표창 받는다

큰사진보기 ▲김배자 논산시 인구복지국장 ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

제26회 사회복지의 날(9월 7일·서울 가든호텔)을 맞아 충남 논산시청 김배자 인구복지국장이 '논산형 사회복지 행정'을 통해 시민 중심의 복지 시스템을 구축한 공로로 대통령 표창을 받는다. 전국 수많은 사회복지 유공자 중에서도, 현직 공무원으로서는 단 한 명뿐이다.김 국장은 30여 년 넘게 복지 현장을 지켜왔다. 노인·장애인·아동·저소득층을 아우르는 복지 정책을 현장에서 직접 기획하고 실행했다. 책상 위 계획서보다, 골목길과 마을회관, 복지관에서 시민들과 나눈 대화가 더 많았다. 그 한 걸음 한 걸음이 대통령상으로 이어졌다.특히, 복지 사각지대 발굴 시스템 구축, 민관 협력 돌봄체계 강화, 주민 맞춤형 복지사업 발굴에 앞장섰다. 위기 가정 발굴·지원, 홀몸 어르신 돌봄 확대, 발달장애인 평생교육 지원 등 굵직한 사업들이 그의 손을 거쳤다.또한 도농복합도시의 특성을 살려 생애주기별 맞춤형 복지 정책을 시행하고, 청년결혼축하금 제도를 도입 및 청년들의 지역 정착을 지원, 국가유공자 보훈수당 인상과 혜택 확대를 통해 예우를 강화했다.이 밖에도 ▲ 장애인 직업재활시설 운영 지원 ▲중증장애인생산품 우선구매 활성화 ▲ 충남 최초 WHO 고령친화도시 인증 획득 ▲ 아동학대 예방 통합센터 전국 최초 개소 등으로 모든 세대가 안전하고 행복하게 살아갈 수 있는 복지 도시의 모범을 보인 공로가 인정됐다.주변에서도 김 국장에 대해 '시민이 체감하는 복지가 진짜 복지'라는 소신으로 현장에서 부딪히며 제도를 다듬고, 중앙부처와 끝까지 협의하는 등 최선을 다해왔다'라며 '논산이 충남에서도 복지 만족도가 높은 도시로 꼽히는 데는 그의 공이 크다'고 평했다.수상소식에 김 국장은 "이 상은 저 혼자 받은 게 아니다"라며 "백성현 시장님을 비롯한 함께 뛰어준 동료와 복지 현장의 모든 분께 영광을 돌린다"고 밝혔다.