"기자회견도 집회?"…시민단체 활동가 집시법 위반 기소에 징역형 선고 논란

광주지법 순천지원이 기자회견을 연 시민단체 활동가에게 징역형을 선고하면서 표현의 자유 위축을 우려하는 목소리가 커지고 있다.순천지청은 지난 2024년 5월 순천역 앞에서 여수·순천 10·19 사건 진상조사 보고서 작성기획단을 규탄하는 기자회견을 연 순천YMCA 김석 사무총장을 집회와 시위에 관한 법률 위반과 공무집행방해 혐의로 기소했다. 검찰은 "기자회견을 빙자한 미신고 집회를 주최하고 교통 관리 경찰을 넘어뜨렸다"고 주장했다.이에 대해 김 총장은 "기획단의 순천 방문 사실을 불과 두 시간 전 알게 돼 긴급 기자회견을 연 것일 뿐 집회를 의도하지 않았다"며 "경찰에도 사전에 기자회견 사실을 알렸고 다수 언론사와 국회의원까지 참석한 엄연한 기자회견이었다"고 반박했다.경찰과의 신체 접촉 역시 "버스를 막아서는 상황에서 불가피하게 발생했을 뿐, 직무집행 방해 의도는 없었다"고 주장했다. 더욱이 해당 경찰과는 합의한 상태이고 피해자는 처벌을 원치 않는다는 뜻을 표한 것으로 알려졌다.그러나 재판부는 검찰의 공소 내용을 대부분 받아들여 지난 28일 김 총장에게 징역 6월, 집행유예 1년을 선고했다. 국회 부의장을 포함한 시민 2천여 명이 탄원서를 제출했지만, 재판부는 받아들이지 않았다. 김 총장은 즉시 항소 의사를 밝혔다.지역 사회에서는 이번 판결을 두고 "여순사건 규정과 특별법 개정 운동을 위축시키려는 의도가 깔려 있는 게 아니냐"는 비판이 나오고 있다. 시민단체들은 "기자회견조차 마음대로 할 수 없다면 표현의 자유와 시민운동은 심각한 제약을 받게 될 것"이라고 우려했다.