65세 이상 어르신들의 청춘 되찾아준 '운동'

충남 서산시운동재활연구센터가 지난 26일 '행복가득 백년청춘' 1년 과정 수료식을 성황리에 개최했다. 이번 프로그램은 충청남도 지역사회서비스 투자사업의 일환으로, 65세 이상 어르신들을 대상으로 지난 1년간 운영됐다.이날 행사는 김옥수 충남도의원을 비롯하여 그동안 땀 흘리며 함께해온 어르신들과 지역 주민, 센터 관계자들 등 100여 명이 참석한 가운데 열렸다.특히, 현장에서는 어르신들의 우렁찬 기합 소리가 울려 퍼지며 참석자들의 박수를 끌어냈다. 사회복지사들이 준비한 신나는 댄스 공연도 더해져 분위기는 한껏 고조됐다.'행복가득 백년청춘'은 일반적인 운동 프로그램이 아니라 어르신들의 인지기능 및 신체 능력 강화, 치매 예방, 사회적 교류 활성화를 목표로 운영됐다.프로그램에 참여한 한 어르신은 "1년 동안 친구들과 어울려 운동하며 행복한 시간을 보냈다"며 "특히 태권도 활동을 통해 자신감이 생기고 몸도 훨씬 건강해졌다"라고 소감을 밝혔다.이날 수료식에서는 어르신들에게 수료증이 전달됐고, 충청남도 김옥수 의원에게는 감사의 마음이 담긴 공로패가 수여됐다. 또한 수료자들에게는 작은 선물도 함께 증정돼 훈훈함을 더했다.김옥수 도의원은 "백년청춘이라는 이름처럼, 어르신들의 건강한 도전은 여전히 현재진행형"이라며 "앞으로도 지역사회와 함께 어르신들의 건강과 행복을 지켜드리며, 백세 시대에 진정한 청춘을 이어가실 수 있도록 든든한 동반자가 되겠다"고 말했다.이번 프로그램의 가장 큰 성과 중 하나는 어르신들로 구성된 실버태권도 '청춘 도복단'의 활약이다. 이들은 지난 6월 말 열린 세계청소년태권도연맹회장배 전국생활체육태권도대회 품새 부문에서 단체 우수상을, 84세 정진주 어르신은 개인 품새 부문 '최우수상' 수상을 거머쥐며 주목을 받은 바 있다.권재일 센터장은 "이번 수료식은 어르신들이 스스로 건강을 관리하며 사회적 활동에 적극 참여한 결실을 확인하는 자리였다"며 "앞으로도 어르신들의 삶의 질을 높일 수 있는 다양한 프로그램을 지속해서 확대해 나가겠다"고 밝혔다.한편, 서산시는 '행복가득 백년청춘'을 통해 어르신들의 활력과 자신감을 높이는 것은 물론, 지역사회 전반에 건강하고 행복한 노년 생활 문화를 확산시키는 데 기여하고 있다. 앞으로도 행정과 민간이 협력해 더 많은 어르신이 참여할 수 있는 기회를 만들어가겠다는 계획이다.