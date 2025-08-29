사부작사부작, 꼼지락꼼지락... 이렇게 사는 시대의 어른

큰사진보기 ▲줫으면 그만이지 표지줬으면 그만이지/김주완/피플파워/20.000원 ⓒ 피플파워 관련사진보기

큰사진보기 ▲어른 김장하다큐 영화 어른 김장하 ⓒ MBC경남

큰사진보기 ▲어른 김장하 다큐 영화를 시청하는 학생들어른 김장하 다큐 영화를 시청하는 학생들 ⓒ 김용만

'내가 돈을 벌었다면 결국 아프고 괴로운 사람들을 상대로 돈을 벌었다. 그 소중한 돈을 함부로 쓸 수 없어서 차곡차곡 모아서 사회에 환원하기 위해서 이 일을 시작한 것이다.'

'돈이란 똥하고 똑같아서 모아두면 악취가 진동을 한다. 밭에 골고루 뿌리면 거름이 된다.'

'(한 장학생이 찾아와서 말했다.) 제가 장학금을 받고도 특별한 인물이 되지 못해 죄송합니다. 내가 그런 거를 바란 거는 아니었어. 우리 사회는 평범한 사람들이 지탱하고 있는 거다.'

'야구를 좋아한다. 옛날에는 롯데를 좋아했는데 NC가 생기고 나선 NC팬이 되었다.'

"일종의 효능감을 느꼈다. 기자로서, 글 쓰는 사람으로서 나쁜 사람을 찾아내서 고발하는 그런 것도 기자의 중요한 역할이긴 하지만 또 좋은 분을 찾아내서 널리 알리는 이런 취재도 좀 더 나은 세상을 만드는 데 유용한 방법일 수도 있겠다고 생각했다."

