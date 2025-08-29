법으로 스마트폰 못 쓰게 한다? 스스로 다스리는 힘은 어떻게 배우나

AD

27일 국회 본회의에서 초·중·고등학생이 학교 수업 중 스마트기기를 사용할 수 없게 하는 초중등교육법 개정안이 통과되고 있다.

- 반입은 허용하되, 수업 전에는 전원을 끄고 보관합니다. 수업에 꼭 필요할 때는 교사가 함께 씁니다.

- 위급할 때(119 신고, 보호자 연락)는 언제든 쓸 수 있게 통로를 열어 둡니다.

- 건강 상태나 돌봄 사정, 장애가 있는 아이는 따로 살핍니다.

- 규칙은 학기마다 학생·학부모·교직원·돌봄기관이 함께 모여 손질합니다.

- 압수보다 보관, 알림 끄기, 시간 나누기 같은 온건한 방법을 먼저 씁니다.

- '디지털 시민' 배움을 꾸준히 합니다. 사용 시간 설계, 알림 다루기, 쉬는 법, 거절 연습, 말과 글의 책임을 익힙니다.

- 아이들이 휴대전화 말고도 뛰고 놀고 쉬고 어울릴 수 있게 운동장, 놀이, 동아리, 쉼 공간을 넓힙니다. '할 게 폰뿐'인 현실을 함께 바꿉니다.

'수업 중 스마트폰 금지법'이라고 불리는 초·중등교육법 개정안이 27일 국회 본회의를 통과했습니다. 내년 신학기부터 모든 학교에서 수업 중 스마트폰 등 스마트기기 사용이 법으로 금지된다고 합니다. 참으로 많은 고민이 드는 대목입니다.지역아동센터에서 아이들과 함께하다 보면, 초등학교 1학년부터 손에서 휴대전화를 놓지 못하는 모습을 자주 봅니다. 걱정이 큰 것도 사실입니다. 그러나 그렇다고 해서, 이렇게 법으로만 억누른다고 해결될 수 있을까요? 이미 학교 현장은 '학교폭력 예방 및 대책에 관한 법률'로 인한 갈등으로 몸살을 앓고 있습니다. 교육적 대화와 관계 회복은 사라지고, 법적 신고와 대응이 교육의 자리를 대신하는 현실을 우리는 목격해 왔습니다. 아이들의 생활을 하나하나 법으로 묶어 두는 순간, 교육이 설 자리는 점점 좁아집니다.물론 스마트폰이 배움과 몸과 마음에 해를 줄 수 있다는 근거는 곳곳에서 확인됩니다. 수업에 집중하지 못하게 하고, 밤잠을 앗아가며, 누리소통말(SNS)의 말로 상처를 주고받는 일이 갈수록 심각해 집니다.그렇다고 해서 '무조건 금지'만이 길은 아닙니다. 아이들은 스스로 다스리는 힘을 배워야 합니다. 교육은 바로 그 힘을 기르는 일입니다. 모든 것을 법으로 다루기 시작하면, 교사와 학생의 관계는 신뢰보다 지시와 복종으로 굳어집니다. 학교폭력 대응의 지난 시간을 돌아보면, 이 점은 분명합니다. 법은 마지막 울타리여야 합니다. 앞자리는 교육이 맡아야 합니다.길은 이미 학교 안에 있습니다. 광주새별초는 새 학기부터 수업 시간에는 전원을 스스로 끄고, 지정한 곳에 보관하는 약속을 학교 구성원이 함께 정해 시행합니다. 학교가 일방으로 걷어가는 방식이 아니라, 학생·학부모·교직원이 한마음으로 만든 약속이라는 데 뜻이 있습니다. 이런 합의는 갈등을 줄이고, '몰래 하기'를 줄이며, 아이들에게 스스로를 다스리는 연습을 줍니다.현장에서 바로 실천할 수 있는 해법은 의외로 단순합니다. 학교 구성원들이 함께 모여 약속을 정하면 됩니다.나라와 교육 당국의 할 일도 분명합니다. 법으로 '바닥선'을 세울 수는 있습니다. 다만 그 법이 일괄 수거와 심하게 막는 일에 힘을 실어 주는 막대기가 돼서는 안 됩니다. 학교마다 토론으로 절차를 세우고, 합의한 약속을 지킬 수 있게 예산과 사람을 붙여 주어야 합니다. 교사의 일이 불어나지 않게 도우면서, 놀이와 체육, 상담, 방과후 활동을 살리는 쪽에 힘을 더해야 합니다. 아이들이 휴대전화에만 매달리게 만드는 뿌리, 과한 경쟁과 불안, 놀이와 쉼의 빈자리도 함께 고쳐야 합니다.아이들이 배워야 할 것은 금지의 벽 앞에 서는 법이 아니라, 선택하고 책임지는 연습입니다. 학교는 감옥이 아니고, 교사의 말 위에 늘 법이 올라앉아서는 교육이 숨을 쉬기 어렵습니다. 금지로 급한 불을 끌 수는 있습니다. 그러나 오래 가는 길은 금지 너머에 있습니다. 현장의 지혜로 약속을 만들고, 약속을 지키는 힘을 키우는 일, 그게 교육이 할 몫입니다.